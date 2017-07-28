600 milletvekili illere dağıtıldı

YSK, referandumla milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Buna göre, Ankara’nın milletvekili sayısı 32’den 36’ya, seçim çevresi ikiden üçe çıkarılırken, İstanbul’un 88 olan milletvekili sayısı 97’ye yükseldi. İki seçim çevresinde 26 milletvekili bulunan İzmir’in, çıkaracağı milletvekili sayısı 28 olarak tespit edildi, seçim çevresi aynı kaldı. Tek seçim çevresinde 18 milletvekili çıkaran Bursa’nın yeni hesapla milletvekili sayısı 20’ye, seçim çevresi ikiye çıktı.

SEVİNEN ŞEHİRLER

Yapılan hesaplamaya göre, milletvekili sayısı Antalya’da 15’ten 16’ya, Kocaeli’de 12’den 13’e yükseldi. Geçen dönem milletvekili sayısı düşen Isparta ve Yozgat’ın milletvekili sayısı yeniden 4’e, Bayburt’un 2’ye çıktı. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı Adana’da 15’e, Afyonkarahisar’da 6’ya, Ağrı’da 5’e, Aydın’da 8’e, Balıkesir’de 9’a, Diyarbakır’da 12’ye, Şanlıurfa’da 14’e, Manisa’da 10’a yükseldi.

İL İL VEKİL SAYISI

“Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 5, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 97, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.”