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50 milyon fare koca şehri istila etti

İran'ın başkenti Tahran'ı 50 milyon fare bastı. Tahran fareleri artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 21:08
50 milyon fare koca şehri istila etti

Tahran depremi ile gündeme gelen fare sorunu, Tahran sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük sorun haline geldi. Şehri saran milyonlarca farenin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Tahran Belediyesinin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor.

İranlı uzmanların verdiği istatistiklere göre Tahran'da en az 50 milyon fare yaşıyor. İranlı uzmanlar Tahran farelerinin sayısını kontrol etmekte uygulanan projelerin yetersiz olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, farelerin değiştiğini ileri sürdü. İranlı uzmanlara göre, Tahran fareleri artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor ve bu nedenle kaçmıyor. Farelerin çoğalmasının nedeninin ise sokaklara atılan çöpler olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 21:08
  1. Tahran
  2. Fare
  3. fare istilası
  4. Norveç faresi
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