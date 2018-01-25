110 ülkede Türk çayı içiliyor

Dünyanın en fazla çay üreten 5.ülkesi olan Türkiye’de, üreticilerinin yanı sıra tüketici memnuniyetine de önem veren Çaykur, ürettiği 100 çeşit çayla 110 ülke pazarında yer alıyor. Türk Çayının dünya kuru çay pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ÇAYKUR’un Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, ürünleri ile de dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. İşte Sütlüoğlu’nun açıklamaları:

TANITIMA ODAKLANDI

“Ürün gamını günden güne genişleterek bugünlere geldiklerini söyleyen Sütlüoğlu, “Alışkanlıkları değiştiriyoruz. Ürün sayısı 100’ü geçti. Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay üretiminde öndeyiz. Dünyada ürünlerimizi tanıtmak ve damak tadı oluşturmak için bir süredir devam eden çalışmalarımız yavaş yavaş neticelerini vermeye başladı. Artık dış pazarlarda ismimiz daha çok anılıyor. Bugün itibariyle 110 ülkeye ulaştık. Katar’dan Çin’e kadar birçok ülkede artık Türk çayı içiliyor” dedi.

ÜRETİCİMİZ MUTLU

Birinci derecede 1 milyon üreticimizin mutluluğunu ve ticari hedeflerimizi ön planda tutarak büyüyoruz. Onların mağdur olmaması için maddi manevi yönlü birliktelik söz konusu. Artık üretimlerimizde ileri teknolojiyi de kullanıyoruz. Randevulu sistemi getirdik, üreticilerin bir günde teslim işlemini tamamlamalarını sağladık. Kapasitemizi de arttırdık. Ayrıca özel sektörle olan irtibatlarımızı da yeniden diyazn ettik. Geçmiş dönemde çay alımından ödemesine kadar birçok safhada problemlerle karşılaşan üreticimiz şimdi daha mutlu.

HER ÇEŞİTİ ÜRETİLİYOR

Dünyada tüketilen çayın yüzde 78’si siyah, yüzde 20’si yeşil ve yüzde 2’si oolong çay. 100 yıla yakın çay geçmişi olan ülkemizin bu konudaki lider üreticisi Çaykur ise siyah çaydan sonra yeşil çay üretimine 14 yıl önce başladı. Bunun yanı sıra naneli, limonlu, melisalı, elmalı süzen poşet yeşil çaylar üretip pazara sundu.

CİRO DA, YATIRIM DA ARTIYOR

50 adet fabrikada 13 bin kişiyi istihdam eden bir kurumuz. Üretimde Rize ilimizin oranı yüzde 65 iken Trabzon’da yüzde 25 düzeyinde. 2017 yılı ciromuz 2.5 milyar lira olarak gerçekleşti. 150 milyon liralık yatırım planımızı devreye sokuyoruz. Bu çerçevede paketleme, yaş çay fabrikası ve steryo fabrikalarımız devreye girecek.

ARAP DOSTLAR ÇAYIMIZI SEVDİ

ÇAYKUR olarak, Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl ikinci kez yapılan ve Türkiye ile Katar arasında yeni ticaret köprülerin kurulması amaçlanan ‘Expo Turkey by Qatar’ iş fuarına katıldık. Katar, firmaların ve markaların bir araya geldiği çok önemli noktalardan birisi. Çay pazarı için de tarafları bir araya getiren önemli bir organizasyon ve çayımızı tanıtmak açısından çok faydalı oldu. Burada ziyaretçilerimize ürünlerimizi ikram ederken, bir yandan da ülkenin önde gelen tedarikçi firmaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik.

YURTDIŞI ATAĞI

Çaykur, Duabi’de katıldığı dünyanın en büyük yiyecek içecek organizasyonu olan GULFOOD fuarında yapılan görüşmeler sonucu Ortadoğu pazarında daha etkin olmaya başladı. Son olarak geçen hafta düzenlenen Katar fuarında Rize ve çayın tanıtımını yapan Rize heyeti, Katarlıların Türk çayını tattıkları ve çok beğendiklerini ifade ettiler.