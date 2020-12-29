Bay Ekrem’in 18 aylık yalan rüzgârı…

Dünden bugüne sosyal demokratların seçim vaatlerine kanıp duruyoruz… Malum Sn. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşamı kolaylaştıracak çözümler başlığı altına muazzam açılımlar yapmıştı ve de İstanbullu hemşerilerimize gelecek vaat eden projelerinden bahsetmişti.

Ekrem İmamoğlu, nasıl bir dümene oturmuş, hangi vaatlerde bulunmuş hep beraber bazı çıkarımlarda bulunalım.

Ekrem Bey öncelikle, sağlıklı ve ucuz gıda için tanzim yerlerinin düzenlemesine yönelik her türlü alan oluşumu için yeni düzenlemelere gideceğini söylemişti.

Gıda terörünün biteceğini belirten Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa oturuşundan bu yana değişen tek şey ise zaman oldu.

Ekrem Bey gençlere ve kentin ailelerine her türlü vaadi sunmuştur. Hatta yaşlı, engelli, okumak isteyen gençleri, vicdanı temiz toplumu her türlü hizmetle karşılayacağına dair ‘sosyal belediyecilik’ imajı çizmiştir.

İsraf düzenine karşı çıkacağını ifade eden, her türlü israfı yok edeceğini söyleyen İmamoğlu, sanırım israfa dikkat çekmek için araç filosuna hem daha pahalı hem de daha çok araç alımına ihtiyaç duymuştur. İsrafın kralı oldu.

Her ailenin tenceresinin kaynayacağını da söyleyen İmamoğlu, altını açtığı tencerelere ne bir kepçe su, ne de bir taş koyabildi.

İstanbulluların kaybolan zamanlarını telafi edeceğinizi söylemiştiniz Ekrem Bey… Şu geçen zaman diliminde neyi telafi ettiniz tam olarak? Kimse bir şey anlamadı. Zaman derken, yediğiniz dana pirzolalara ayırdığınız zamanlar mı yoksa milletin inanç değerlerini suiistimal ederek hem meyhanelerde kadehin dibini gördüğünüz, hem de camii cemaatini aldattığınız zamanlar mı?

İstanbul’un Ekrem Abisi… İstanbul’un borç sarmalından kurtulacağını söylemiştiniz, sahi geldiğinden beri borç alıp duruyorsun. Karşılığında da her şey çok güzel diyorsun.

Yeni taksi plakalarını ve halk otobüslerini piyasaya sürerek bazı taşınmazları sattığınızda mı çözeceksiniz bu sorunu? Bazı taşınmazları birilerine peşkeş çekerek mi her şey çok güzel olacak?

Ekrem Abi, organik tarımdan bahsetmiştiniz. İstanbul’a geldiğinizden beri kuraklık had safhada... Belki bu konuda bir suçunuz yok ama yanlışınız var. Organik tarımla neyi amaçladığınızı bilmiyoruz fakat, organik tarımla İBB’nin sosyal tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanmayacağını biliyoruz.

İstanbul dediğimiz yerin, bırakın organik alanını, bu politikalarla mevcut alanını bile koruyamazsınız.

Tarım ve hayvancılık adına epey uzun hava çekmiştiniz, gençleri tarımla tanıştıracağınızı söylemiş, et ve süt ürünlerini sağlayacağınızı vurgulamıştınız. Evlere bedava et, süt göndereceğinizi söyleyerek sadece muhtaç aileleri kandırdınız. Yolsuzluk yaparak Sayıştay’a takıldınız Ekrem Abi neyin kafasındasınız?

Ev kadınlarını ekonomik sistemin içerisine dahil edeceğiz dedin Bay Ekrem. Kadınlar hâlâ senden gelecek sesi bekliyor. “Bu kenti çocuklara geri vereceğiz ancak çocuklara yatırım yaparsak mutlu geleceği kurabiliriz” demiştin Bay Ekrem…

Daha sıralayalım mı vaadlerinizi?..

Çocukları ve gençleri yalnız bırakmayacaktınız. Belediyeyi gençlerle birlikte yönetip, onlara güvenle teslim edecektiniz. Gençlere ücretsiz dil eğitimi verecektiniz. 75 bin üniversite öğrencisine 400 TL karşılıksız burs verecektiniz. Kurslara katılan öğrencilere ücretsiz ulaşım’ sağlayacaktınız. Yüzde 15’lere varan işsizliği daha aşağı çekecektiniz. İSMEK’leri daha yaygın hale getirecektiniz. İstanbul’u daha yaşanılabilir bir kent haline getirecektiniz.

Ne oldu? Yoksa Canan Kaftancıoğlu mu engel oldu?

Geldik konunun en can alıcı yerine. İstanbul Halk Ekmeği…

1994 yılında Sn. Erdoğan Halk Ekmek Kurumu’nu aldığında günlük ortalama 220 bin civarında ekmek üretiliyordu. Bu ekmek sayısı kısa sürede büyük bir artış yaşayarak ciddi yatırımlarla 1 milyona yakın ekmeğe ulaştı. Dönemin Halk Ekmek Genel Müdürü Mehmet Hadi Tunç bey, Avrupa’da örnek gösterilen bir yönetici haline gelmişti.

Kadir Topbaş döneminde ise Halk Ekmek’e daha büyük yatırımlar yapılmış, 12 üretim bandı daha devreye alınarak rekor üretimler gerçekleştirilmiştir. Üretimlerin en iyi gerçekleştiği 2009 yılında 7/24 esasına göre bir günde 2 milyon 500 bin adet ekmek üretilmiştir neyin başarısından bahsediyorsun bay Ekrem.

Aynı zamanda Halk Ekmek Genel Müdürü olan Salih Bekaroğlu döneminde 55 çeşit ekmek ve daha profesyonel ekiplerle sağlıklı, hijyenik adımlar atılmıştır, en başarılı dönemini yaşamıştır.

Bay Ekrem… Bugün kalkıp derseniz ki “1 milyon 200 bin ekmek üretiyoruz” sizleri alay konusu ederler.

Tipik sosyal demokrat zihniyetinizden kendinizi alıkoymalısınız. Salih Bey’in döneminde yapılan yatırımla alınan yeni bantlar sayesinde ‘yeni yer açtık’ demeniz komik ve aciz bir durumdur.

Sessiz ve mağdur görünüşünüzün altında yatan, İstanbul’a koca bir özür borcu olan şahsiyetinizi gizleyemezsiniz. Vesselam…