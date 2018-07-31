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Mısır’daki darbe FETÖ’nün planıdır!!!

31 Temmuz 2018 Salı

Geçen hafta yazmış olduğum köşe yazımda; Habertürk kanalında Didem Aslan’ın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin Nabzı programında eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yapmış olduğu açıklamalarda satır aralarında, gözden kaçan o kadar sırlı konuşmalar oldu ki, her birisi başlı başına bir köşe yazısı hatta özel haber olacak mahiyette.

Mısır’daki darbe ile ilgili Mehmet Görmez’in açıklamaları şöyle: Kendisi daha önce Nil, Kahire arasındaki bir üniversitede 1 yıl eğitim aldığını, o arada Mısır’ın en büyük alimleri ve baş müftüsü olan Ali Cuma ile tanıştığını, Mısır’daki darbe ile ilgili Rabia Meydanı’na dolan insanların katledilmemesi için dostu olarak bildiği Ali Cuma ile telefonla konuşarak, mutlaka görüşüp bu Rabia’daki katliamları ve Mısırlı gençlerin öldürülmemesi için tanıdığı pek çok cübbe giymiş, sarık takmış ulemanın Ali Cuma ile beraber bir şeyler yapması için darbeye karşı Rabia Meydanı’na çıkmalarını ve oradaki katliamı durdurmaları için görüşme yaparlar.

Ali Cuma’nın bunu karşılıklı görüşmeleri gerektiğini, kendisinin ise Türkiye’ye gelemeyeceğini, Mehmet Görmez’in de Mısır’a gelmesinin mümkün olmadığını, çarşamba veya perşembe günü Ürdün’de buluşmak üzere plan yaparlar. Ürdün’de yapılacak bir alimler toplantısı için Ankara’dan İstanbul’a giderken yolda Mısır Müftüsü Ali Cuma ile görüştükten 15 dakika sonra Mustafa Özcan beni aradı, hocam Ali Cuma ile siz Ürdün’de buluşacakmışsınız, ben hayretle bunu siz nereden öğrendiniz dedim, Mustafa Özcan da; Ali Cuma bana söyledi dedi.

Mustafa Özcan: İstanbul’a gittiğimden kısa bir zaman sonra benim gittiğim düğüne katıldı ve yanıma geldi. Bana: Türkiye yanlış politikalar uyguluyor, Sisi çok mübarek bir adam, çocukları ve torunları bizim Selahattin Koleji diye bir okulumuz var orada okuyorlar, bu Mursi çok büyük hatalar yapıyor, zaten Ali Cuma da sizinle bu Türkiye’yi nasıl ikna ederiz diye sizinle görüşmek istiyordu, yani Ali Cuma’nın maksadı kan dökülmesini önlemek değil, darbeyi önlemek isteyen Türkiye’yi ikna etmek için Ürdün’e gönderiliyordu.

Mehmet Görmez: Hemen telefonla Ali Cuma’ya bu olayı anlatmak ve sormak üzere onu arar, Ali Cuma’nın enteresan bir şekilde darbeyi desteklediğini, Sisi’nin çok dindar ve dürüst bir adam olduğunu, çocuklarının, torunlarının ve akrabalarının hepsinin FETÖ’nün okullarından okuduğunu ve Sisi’nin bundan memnun olduğunu söyler. 

Düğünden çıkıp eve giden Mehmet Görmez, televizyonda Sisi’nin askerlere yönelik korkunç talimatlarını görür. Kameralar ilk sıraları gösterdiğinde Mısır’daki darbeyi alkışlayanlar ve destekleyenler arasında Ali Cuma’yı görür ve hayrette kalır, gitmekten vazgeçer. 

Bu açıkça FETÖ’nün ve ABD’nin, Mısır’daki darbeyi birlikte planladıkları ve desteklediklerinin en açık delilidir. 

Darbe hükümetini ve Sisi’yi ilk tanıyan Suudi Arabistan, yaklaşık 20 milyar dolarlık ilk yardım paketiyle açıkça Sisi’yi sahiplenmişti. FETÖ’nün 2003 yılından itibaren göndermiş olduğu vaiz Hüseyin Kara ve Karadenizli molla Kemal, Mısır’daki ilk organizasyonu yapan 50 civarında açılan gizli evler ve açılan okullar ile alt yapıyı o yıllardan itibaren hazırlamış darbeden sonra da FETÖ hızla çoğalmıştır. Hüseyin Kara ve Karadenizli Kemal, İstanbul ve Ankara ilahiyattan seçilen mollalar ve vaizlerdir. Adil Öksüz ile birlikte FETÖ’nün ders verdiği ve özel yetiştirdiği mahrem imamlar grubundandır. Bu gruptan olan ve pek çok ülkeye FETÖ tarafından görevlendirilen bu mollaların her birisi ayrı bir ülkeye ve ayrı bir göreve tayin edilmiştir. Bu grubun diğer üyelerini takip ederek bulup, oluşabilecek tehlikeleri önceden tespit etmek gerekir.

Her ülkede askeriyede, mülkiyede, yargıda ve yönetimde siyasi ve ekonomik alanda üst düzey kişilerin çocukları hedeflenerek, ailelerin içine girilir, çocuklarının vasıtasıyla güven kazanılır, ülke yönetiminde söz sahibi olacak köşe başları ve köşe taşları ele geçirilir.

Bu örgütün bütün ülkeler için davranış biçimidir ve maalesef her gittiği ülkede Türkiye’nin itibarını kullanarak, kendi emellerine alet ederek çalışırlar.

Mısır darbeden önce FETÖ’nün en genç eleman gönderdiği ve yapılandığı yerlerden biridir. Darbeden sonra, FETÖ tam gaz buralarda çoğalmıştır. Şimdisırada Kuzey Irak, Suriye ve İran yapılanmaları vardır.

 

YORUM YAZ

  • MEHMET SERÇEMEHMET SERÇE2 sa önce
    Bu konular iyi bir gazeteci veya moderatör eşliğinde günler öncesinden tanıtılarak tartıçılmalı fetönün iç yüzü gün ışığına çıkarılmalıdır
  • KazananKazanan2 sa önce
    Feto'nun şu anda en rahat yapılandır yer Mısır Iğdır sesi ile irtibatları günübirlik görüşmeleri yapan adamları vardır binlerce fetö'cü Mısır'da her sahada at oyunu atmaktadır Çok yakında binlerce fetö'cünün orada olduğunu medyadan öğreneceksiniz fetö'nün pensilvanya'nın dışına çıkma şansı yoktur ABD'nin avucunun içindedir zombilerin i dünyanın her tarafına gönderir ABD onun düğmesine basar o da kendi mensuplarının düğmesine basar sistem böyle çalışır ölüsü bile abdden Dışarıya çıkamaz
  • Ali SoyluAli Soylu8 sa önce
    Seyhan Soylu diye bir sapık var; ben onu hep Mısır' ın Sisi' siyle karıştırırım; farketmez ama herikisi de aynı sonuçta!
  • Piç feto herşeye maydonozPiç feto herşeye maydonoz7 sa önce
    Mısırdaki ihtilali tümden fetö-göto yaptı derseniz çok inandırıcı olmaz; ama feto-göto bu ihtilalde katalizör olmuştur, ki bu doğrudur. Mısır tarihini inceleyecek olursanız, muhterem Mursî ilk sivil Reisicumhur olacaktı; Mısırın geçmişi, hep belediye zabıtası tipli askerler! Henüz zaten sivil yönetim ananeleri yok, oluşamadı ne yazık ki!
  • Mesut SarpMesut Sarp58 dk önce
    Vay be neymiş kardeşim bu FETÖ, bu bunak CIA ve PENTAGONu bile solluyo...
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Bu çok SIĞ bir bskış olmuş, elbette doğru bir tesbit ama, haçlı ordularının yerel gücü fetö yü görüp arkasını görmemek yanlış. Batı ( haçlı ) güçleri içimizdeki hainleri hep kullanmıştır, şu snda da kullanmaktadır, önemli olan bunları DEŞİFRE etmektir. Batı ajanları PARTİ içine girerler, DİNİ cemaate girerler, gazeteci, akademisyen, asker olurlar, papaz, arkeoloğ, olurlar, tiyatro, bale, okulları KURARLAR. Bunları deşifre etsenizde bu saydığım ZIRHLARI giydikleri için dokunamazsınız, ama aynı zırhları giyen ajanlar BATI da korunama neden, onların GÜCÜ bu zırhları deler. Biz birlik olursak bu zırhları delebiliriz, bronson zırhını delemedik, chp hdp içindeki, baro,mimarlar odası, hekimler odası, gibi zırhları bir delelim ÖNCE.
  • KazananKazanan2 sa önce
    Feto'nun şu anda en rahat yapılandır yer Mısır Iğdır sesi ile irtibatları günübirlik görüşmeleri yapan adamları vardır binlerce fetö'cü Mısır'da her sahada at oyunu atmaktadır Çok yakında binlerce fetö'cünün orada olduğunu medyadan öğreneceksiniz fetö'nün pensilvanya'nın dışına çıkma şansı yoktur ABD'nin avucunun içindedir zombilerin i dünyanın her tarafına gönderir ABD onun düğmesine basar o da kendi mensuplarının düğmesine basar sistem böyle çalışır ölüsü bile abdden Dışarıya çıkamaz
  • KazananKazanan2 sa önce
    Feto'nun şu anda en rahat yapılandır yer Mısır Iğdır sesi ile irtibatları günübirlik görüşmeleri yapan adamları vardır binlerce fetö'cü Mısır'da her sahada at oyunu atmaktadır Çok yakında binlerce fetö'cünün orada olduğunu medyadan öğreneceksiniz fetö'nün pensilvanya'nın dışına çıkma şansı yoktur ABD'nin avucunun içindedir zombilerin i dünyanın her tarafına gönderir ABD onun düğmesine basar o da kendi mensuplarının düğmesine basar sistem böyle çalışır ölüsü bile abdden Dışarıya çıkamaz
  • neyersenosun464@gmail.com[email protected]10 sa önce
    Mardin hep gündemde. Vali ve kayyım ekibiyle PR işine çok önem veriyor.Ünlülerin tarihi şehire ziyareti hızlandı.Şimdi deartık arkeolog eşi Tuğba Tanyeri Erdemir ve kızlarıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan CHP eski Bursa milletvekili Aykan Erdemir'in ve Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Kutlu Akalın'ın can ciğer kuzu dolması dostları (konu bir yemek ustası olduğundan) meşhur şef Ömür Akkor'u daMardinimizde ağırladık ya artık şehrimizin sırtı yere gelmez. Büyük sükse ve büyük projeler yolda demektir. Bu ünlü şefimizi Mardin'e davet eden akılların gücü ve başarısıdır. Ömür Bey arkeolojik kazıları ve müzeleri çok sever. Bir kazıda onu misafir eden Eric Jean Hoca'nın kulakları çınlasın.
  • hicabihicabi3 sa önce
    neden o zaman fetöcüler mısır a değil avrupaya kaçıyor..nureddin yine üfürmüşsün..bu latif le sana ne içiriyorlar allah aşkına.
  • Yunus 16Yunus 166 sa önce
    ADNAN IN SİYASİLERLE İLGİLİ KEDİ CD LERİ KOLEKSİYONU VAR MI? FGÜLEN İN İŞ ADAMLARI İLE İLGİLİ KEDİ CD LERİ VAR MI? YURT DIŞINDA OKUL AÇACAĞIZ SU KUYUSU YAPACAĞIZ DİYE GEZDİRDİKLERİ İŞ ADAMLARINA ATIŞLI TALİM VE KEDİ CD LERİ YAPTILAR MI? DAHA BİR TANE BAYKAL IN CD Sİ NETLEŞMEDİ?!! BU CD LER AÇILANABİLİR Mİ?? UCUNDA PARA SERMAYE VE GÜÇ VAR HİÇBİR ZAMAN ULAŞILAMAZ? UCUNDA MEMUR YOK! SİYASİ FETÖ, ÜNLÜ FETÖ, ZENGİN FETÖ YE DOKUNMADAN DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KRİPTO EN TEŞKİLAT EN ACIMASIZ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL ÇÖKERTİLİR?? SİZCE BU CD LERE ULAŞILABİLİR Mİ? NURETTİN BEY SANKİ TEK BAŞINA MÜCADELE EDİYOR GİBİ BİR DURUMUNUZ VAR? MASAL DAKİ DONKİŞOT GİBİSİNİZ? SİZİN KADAR BU İŞLERİN ÜZERİNE GİDEN YOK BİR DE LATİF BEY. ALLAH SİZE SABIR GÜÇ KUVVET SAĞLIK SIHHAT VERSİN.
  • KazananKazanan2 sa önce
    Feto'nun şu anda en rahat yapılandır yer Mısır Iğdır sesi ile irtibatları günübirlik görüşmeleri yapan adamları vardır binlerce fetö'cü Mısır'da her sahada at oyunu atmaktadır Çok yakında binlerce fetö'cünün orada olduğunu medyadan öğreneceksiniz fetö'nün pensilvanya'nın dışına çıkma şansı yoktur ABD'nin avucunun içindedir zombilerin i dünyanın her tarafına gönderir ABD onun düğmesine basar o da kendi mensuplarının düğmesine basar sistem böyle çalışır ölüsü bile abdden Dışarıya çıkamaz

Nurettin Veren

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