Yedigöller’deki arama çalışmaları için 11 mobil baz istasyonu sevk edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu Yedigöller gezisinden dönen 10 çocuk ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmalarına destek için bölgeye mobil baz istasyonları gönderildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla sevk edilen 11 istasyonun 8’i Türk Telekom, 3’ü Turkcell tarafından sağlandı. İstasyonların bölgedeki iletişim imkânlarını güçlendirmesi amaçlanıyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gezi için bulundukları Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevliyi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, 8'i Türk Telekom, 3'ü Turkcell tarafından olmak üzere toplam 11 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildi.
Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirildi.