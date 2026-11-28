Bakan Göktaş, 13 kişi için arama yapılan Bolu’ya gitti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller gezisinin ardından irtibat kesilen araçtaki 10 çocuk ve 3 görevliyi arama çalışmalarını takip etmek üzere Bolu’ya geldi.
İl Jandarma Komutanlığına geçen Göktaş’a, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız bilgi verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtilmiş, araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirilmişti.