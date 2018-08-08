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Meclis Darbe Araştırma Komisyonu, niçin Nurettin Veren’i dinlemedi?!

08 Ağustos 2018 Çarşamba

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu yapmış olduğu çalışmalarla neyi bulmuştur? Pek çok gazeteci ve olayla ilgisi olduğunu düşündüğü kimseleri dinlediği halde, raporun darbeye ve FETÖ’ye karşı ortaya çıkardığı ne gibi belge ve bilgiler elde edilmiştir?

Aylarca süren bu çalışmalarla, devletimize sunmuş olduğu raporun içeriği açıklanmış mıdır? Bilinmeyen bu hayalet örgüte ait, ne gibi bilgiler ortaya çıkarılabilmiştir? Darbe sonrası kendisini FETÖ imamı ve itirafçısı olarak tanıtan, pek çok kişi çağırılıp dinlendi. 22 yıldır bu örgütle mücadele eden Nurettin Veren, niçin çağrılıp dinlenmedi, sizce bunda bir kasıt yok mudur?

Geçen seneki köşe yazımda, Darbe AraştırmaKomisyonu BaşkanıReşat Petek ile telefonda görüştüm ve benim de mutlaka ifademi alıp raporun içerisine konulmasını, vereceğim önemli bilgileri meclise sunulması için teklifte bulundum. 

Fakat maalesef pek çok kimsenin örgüt hakkında derinlemesine bilgisi olmadığı halde, ifadelerini alıp bilgilerini topladılar, ısrarla ikinci kez tekrar aradığım halde, benimle görüşülmek istenmedi. 06.06.2018 tarihinde bir kez daha köşe yazımda, darbe komisyonunun benimle görüşmek istemediğine yer verdim.

Daha önceki kitaplarımda ve röportajlarımda, FETÖ ile iltisaklı isimlerini verdiğim siyasilerin ve bakanların rapordan çıkarılarak meclise sunulduğunu öğrendim ve hayret ettim. Darbeden yıllar önce yazdığım kitaplarımda, isimlerini verdiğim siyasiler geçen seneye kadar hiç sesini çıkarmadıkları halde, beni yalanlamak için ifademi almadan yazdıkları rapordan korktuklarından, rapordan kendi isimlerini çıkardılar. Fakat yıllar önce yazdığım kitaplarımda isimleri ve resimleri var.

Hatta Nedim Şener’e niçin benim ifademi alıp görüşmediler dediğimde, kendisi “3,5 saat benimle görüştüler, fakat sizinle niye görüşmediler anlayabilmiş değilim” dedi. 

Komisyon adına her gün televizyonlara çıkıp, FETÖ ile ilgili mücadeleyi anlatanlar, aslında kendi mücadele kahramanlıklarını ifade ediyorlardı. Akit Gazetesi yazarı Nurettin Veren, 22 yıldır FETÖ ile ilgili yazmış olduğu röportaj, canlı yayınlar ve köşe yazılarımı görmezden geliyorlardı. Rapora maalesef benimle ilgili tek bir kelime dahi yazmadan üzerini örttüler. 

Mevki ve makam için kendilerini lanse eden bu insanların verdiği raporun, FETÖ mücadelesinde ne gibi faydaları olmuştur. Bu görevi kendilerine iş edinen, durumdan vazife çıkaran, kendi reklam ve propagandalarını yapan insanlar, yaraya merhem olmak ve çözüm için değil, doğrudan doğruya kendi siyasi kariyerleri adına yatırım yapmışlardır. 

Şimdi yeni Türkiye, yeni hükümet ve Başkanlık sisteminde, bence yapılması gereken en önemli iş, FETÖ ile mücadele karargahın da yeni meclis ve yeni bakanlıklarla, FETÖ ve darbe ile Mücadele Araştırma Komisyonu yeniden, güvenilir ve bu örgütün iç yapısını, stratejilerini ve taktiklerini bilen, uzman kişilerle yeniden kurulmalıdır. 

Pek çok itirafçı ve eski FETÖ’cülerden bilgiler alınıp, dünyanın değişik yerlerinden Türkiye›ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenler, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebilirler

Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz. Ben Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek ve irtibata geçmek istediğim halde, maalesef komisyon benimle görüşmedi. 20 yıldır mücadele eden ve benimle görüşmeyen komisyon, acaba ne işe yarar ve kimlerle görüşür? 

Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı. 

O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandı ve manşet yapıldı. 

İfademi alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını bizzat kendisi söyledi. 

Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?

Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir.

 

YORUM YAZ

  • Adige_5454Adige_54542 sa önce
    Nasıl adil öksüzü arama ekibinin başında Fetocu varsa fetoyu araştırma ekiplerinin başında da fetoculer çıkabilir. Bu meclis olup başka bir yer olur farketmez. Halkın inanışı bu yönde. Hala bu yapı çözülmüş değil. Sevilen bakanların meclis te bizim içimizde Fetocu yok demesi bizi korkutuyor. Gerçe İçişleri bünyesinde hiç Fetocu kalmadı hepsi temizlendi dedikten birkaç saat sonra bakanlıktan atılan kişi bu seçimde 1. Sıradan milletvekili yapıldı. Ve o gittikten sonra onbinlerce Fetocu emniyet içinden çıktı ve atıldı halada yoğun bir şekilde varlar emniyet içinde. Bunların temizlenmesi herhalde bu hızla 50 yıl sürer. Ellerindeki papazı, Alaaddin kayayı, Kemal batmazı konuştursalar yapı bir hayli çözülür. Bunları konuşturmayanlar Sn. Nurettin Vereni mi dinler Allah aşkına.
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    CEVAP : ÇÜNKÜ SİYASİ FETÖ CÜLER KORUNDU? KOMİSYONUN İÇİNDE BİLE ESKİ ADI CEMAAT ÇİLER VARDI!!! NURETTİN BEY KONUŞURSA!! ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GİDER, DOMİNO TAŞI GİBİ HEPSİ DEVRİLİR? BİR GÜN ONLARA DA SIRA GELECEK. HEPSİNİ BARINÇ AYAKTA TUTUYOR, O PES EDERSE ÖRGÜT BİTER. TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU GÖREVİNİN HAKKINI VERMEDİ, BAŞKAN ERDOĞAN DA BUNUN FARKINDA?
  • ali veliali veli2 sa önce
    sayın nureddin veren beyefendi. (saygıyla eğiliyorum)samimi gönüllü mücadele ediyor. hükümetbunu neden görmüyor, göremiyor, gerçekten fetö ile mücadele etmek istiyor mu istemiyor mu?! şu an itibarıyla hükümetin fetö ile mücadelesinden ümidi mi kestim. sayın nureddin bey "eğer fetö ile mücadelede gönüllü hareketi başlatırsanızyanınızdayım". fetö ile galiba başka türlü mücadele edilemeyecek gibi görünüyor.
  • ali veliali veli2 sa önce
    sayın Nureddin beyefendi kasedinin kaybedilmesinden endişeleniyor ben de endişeleniyorum. ayrıca sayın nureddin bey içinde endişeleniyorum. fetö cü hainler nureddin bey e bir kötülük yapabilirler. Allah başta nureddbaşain bey ve diğer fetö ile samimi mücadele edenleri korusun. mücadelelerinde başarılı kılsın. üstün kılsın. başta fetö olmak üzere tüm din ve vatan düşmanlarını rezil rüsyav etsin inşallah.
  • ..........1 sa önce
    Vay ki ne vay !
  • ş.ali topalş.ali topal2 sa önce
    Allah haklı mücadeleni sonuna kadar devam etme gücü versin .hainleri de kahreylesin kanreylesin kahreylesin inş.insan oğlu insana yaranma peşinde Allah kalplerdekini biliyor ve hesabını soracaktır.
  • Ahmet N. BoynueğriAhmet N. Boynueğri4 sa önce
    Bir dönem Gülen'in sağ kolu olan Sn.Veren, FETÖ ile en etkin mücadele konusunda ihtiyaç duyulan stratejik bilgilere sahip muhtemelen Türkiye'deki en kritik isim. Sn.Veren'in sürekli gündeme getirdiği halde bir türlü sonuç alamadığı haklı serzenişi tek bir durumu gösteriyor: FETÖ'nün siyasette çok etkili olduğunu ve henüz dengeler nedeniyle üzerlerine gidilemediğini. Benzer serzenişi BÇG-28 ŞUBAT'ın 70nci duruşmasında "savunma sanayii" konusunda gündeme getirmiş Türkiye'deki tek SSM (şimdiki SSB) "uzmanı" olarak da aynı durumla karşı karşıyayım. Halen görevde olan bazı üst bürokratlar, kendi açılarından haklı olarak dosyalarımın açılmasını istemiyor. 15 Temmuz'dan sonra yapılmaya mecbur kalınan değişikliklerin çoğu yapılmasını resmi olarak bildirdiğim şeylerdi. İnanıyorum ki eninde sonunda Türkiye'nin düzlüğe çıkabilmesi için Sn.Veren'in dosyalarına ve benim Savunma Sanayii dosyalarıma girilecek.
  • Burhan kalaBurhan kala1 sa önce
    Hocam lütfen devam edin ..
  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    15 TEMMUZ ÖNCESİ DE ,HİZMET TALEBE HİMMET MASALLARIYLA UYUTULMADIK MI...SUYUN BAŞINI TUTANLARI GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKTİR..
  • AHMET TEKINAHMET TEKIN3 sa önce
    Hocam acaba istediginizi aciklayip isediginizi gizlediginizden olabilir mi? Size kac sefer yazdim hala Mehmet Hasircilari yazmadin vs vs.
  • Adige_5454Adige_54542 sa önce
    Nasıl adil öksüzü arama ekibinin başında Fetocu varsa fetoyu araştırma ekiplerinin başında da fetoculer çıkabilir. Bu meclis olup başka bir yer olur farketmez. Halkın inanışı bu yönde. Hala bu yapı çözülmüş değil. Sevilen bakanların meclis te bizim içimizde Fetocu yok demesi bizi korkutuyor. Gerçe İçişleri bünyesinde hiç Fetocu kalmadı hepsi temizlendi dedikten birkaç saat sonra bakanlıktan atılan kişi bu seçimde 1. Sıradan milletvekili yapıldı. Ve o gittikten sonra onbinlerce Fetocu emniyet içinden çıktı ve atıldı halada yoğun bir şekilde varlar emniyet içinde. Bunların temizlenmesi herhalde bu hızla 50 yıl sürer. Ellerindeki papazı, Alaaddin kayayı, Kemal batmazı konuştursalar yapı bir hayli çözülür. Bunları konuşturmayanlar Sn. Nurettin Vereni mi dinler Allah aşkına.

Nurettin Veren

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