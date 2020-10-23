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TOGG’un pili yerli olacak.. Ama sizin piliniz de tasmanız da hep ithal kalacak

AK Parti iktidarının ilk dönemleriydi..

TSK’ya güç kazandırmak, savunma ve taarruz kabiliyetini artırmak amacıyla saldırı helikopteri alınmasına karar verildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun coğrafi şartlarına uygun, yağmur-kar demeden uçacak, zorlu şartlarda görev yapacak bir taarruz helikopteri olmalıydı. 

Boeing AH-64E isteniliyordu. 

Hani Amerikalıların meşhur Apachi helikopteri.  

ABD’yle görüşmeler başladı..

Müttefikimiz(!) ilk toplantıda işi yokuşa sürdü.

“Yav onu nerede kullanacaksınız”, “Size verirsek Yunanistan da ister”, “Senatodan çıkmaz” tadında bir sürü numara çekildi.

5 yıl böyle oyaladılar bizi.

Dağlıca, Aktütün saldırıları peş peşe gelince Türkiye yine çaldı ABD yönetiminin kapısını.. 

“Ee, o zaman bize süper kobra verin çok müşkil durumdayız” denildi.

Arkasındaki Mişon’a danışan Coni yine kıvırdı..

“Bakarız” deyip gönderdiler bizimkileri..

Kötü komşu ev sahibi yapar misali, düğmeye basıldı. 

İşte o gönderiş, ATAK helikopterinin doğmasına vesile oldu. 

Daha önce helikopter üretiminde hiçbir tecrübemiz yoktu..

Özetle geçiyorum, İtalyanların Güney Afrikalılarla ortak geliştirdiği, kısmen atıl durumdaki helikopter platformu alındı.

Teknoloji transferi yapılarak bugünkü ATAK helikopterinin ilk prototipi inşa edildi.

Ve tabi hemen harekete geçti birileri..

Memleketimizin asalaklarının düğmesine bastılar.

Köleliği içselleştirmiş zavallılar başladı yaygaraya..

 “Ha ha ha, yerli değil İtalyan işi”, “ha ha ha, motoru ABD malı”, “ha ha ha, şaftı İngiliz”, “ha ha ha, şurası Fransız”, “ha ha ha, burası Alman”, “ha ha ha, hi hi hi” bir sürü boş laf..

Sonra ne oldu?

O prototipten öylesine bir şaheser çıkartıldı ki, şu an yabancı müşteriler sırada..

İlk prototipten edinilen tecrübe ile ikinci nesil ATAK’ın inşa süreci de başladı. 

En son Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana konuşuyordu, “ABD yapımı Apachi yerine Türk yapımı ATAK almaya karar verdik, ABD’yle sorunumuz yok, ATAK alacağız çünkü daha iyi.”

“Memleketimizin asalakları ne dedi bu işe?”

Ne diyecekler, özür dilemek yerine başları kuma gömüp, kıçları dışarıda gizlenmeyi tercih etti.

Şu sıra başlarını kumdan yine çıkardılar..

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’nun elektrikli yerli otomobilin bataryasının geliştirilmesi ve üretimi için ABD merkezli Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzalaması celallendirdi bizim asalakları..

Efendilerinden komut almaya ihtiyaç duymaksızın kendinden tahrikli motorunu çalıştıran aynı koro yine zırıldamaya başladı.

 “Ha ha ha, bunun pili Çinli”, “ha ha ha, tasarım İtalya”, “ha ha ha, donanım Alman” “ha ha ha, hi hi hi” bir sürü boş laf yine.

Sorsak, o elindeki 15 bin liralık telefonu kim üretiyor? 

“ABD tabii ki” diyecek..

Hani şu elma var ya, onu diyorum onu..

“Tamam işte ABD üretiyor bu telefonu” diyecekler..

O iş öyle değil işte..

Marka isimlerini kodlayıp devam edelim..

O elma, işlemcilerini Güney Kore merkezli S. firmasından ve Tayvan merkezli T. firmasından alıyor.

Ses yongalarını Çin, Güney Kore, Tayvan, Japonya, Singapur ve İngiltere’den karşılıyor.

Kamerasını Japonya merkezli S. firması üretiyor. FaceTime kameralarını Tayvanlı T. firması yapıyor.

LCD ekranları Güney Kore merkezli L. firması ve Japonya merkezli S. firması üretiyor.

Ya pili?

Pilini de Kore ve Çin firmaları üretiyor.

Montajı da ABD’de değil, son vidasını dahi Çin sıkıyor..

Ha ben böyle de olalım demiyorum..

O birikime ulaşır ulaşmaz yüzde yüzünü biz yapalım..

Pili de tasması da yurt dışından ithal olanlar anlamaz ama biz yine de söyleyelim..

Kimse yıllar boyunca elde ettiği teknolojik birikimi, “Ay, Türkiye de batarya geliştirmek istiyormuş onlara bedava verelim” demez..

ATAK helikopterinde yaptığımız gibi..

İlk projeyle bir bilgi birikimi elde edeceğiz, ikincisinde ise yüzde yüzünü kendimiz yapar hale geleceğiz.

Fosil yakıtlı araç dönemi kapanmak üzere..

Köleliği içselleştirmiş kafanın ihanetleri yüzünden, o kulvarda varlık gösteremedik.

Ama elektrikli araçların yüz yılında biz söz sahibi olacağız.

Selametle..

 

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Yorumlar

Kadir Kamacı

Sayın yazar bir çok konuda haklısın ama bu aracın bataryasını Çin’den neden alıyoruz. Uygur Türklerine katliam yapan bir ülke ile neden görüşüyoruz. Bence bu büyük bir yanlış.
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Mahir Ayan

Bu yerli oto çıksın var ya ilkin onlar alacak. Biz binmeyeceğiz yine fakiriz çünkü ama bu herifler inmeyecek üstünden
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