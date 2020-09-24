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Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
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24 Eylül 2020

Türkiye’de kaç kahvehane vardır?

Önceki gün CHP adlı örgütün başındaki şahıs, kahvehanelerle ilgili hemen her insanı tebessüm ettiren pek çok kimseyi de hayrete düşüren bir laf etti.

Bizim Ali İhsan Karahasanoğlu, malum kişinin tespitine dair bir yazı kaleme aldığı için o alana girmeyeceğim ve Ali Bey’in yazısından ilgili sözleri paylaşacağım: Şöyle diyor:

-“Kahveler açık, güzel. Ama kâğıt oynamak yasak! Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki:

-‘Her oyunda yeni sıfır kâğıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor”.

Malum kimse haksız mı? Şu kadarcık bir şeyi düşünemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve son doksan yılın en başarılı hükümeti, dışarıda yedi düvelle, içeride bunlarla ve bunlara sırnaşarak yamanan sağdan sola çark etmiş siyaset soslu muhterislerin, Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlıklarıyla uğraşıyor.

İstiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz şöyle bir zamanda, elbette bu tür buluşları böyle bir hükümetin düşünmesi beklenemez.

İşte muhalefet böyle zamanlarda hükümete yardımcı olmalı ki, görevlerini icra etmiş olsunlar.

…………..

Neyse umarım İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu artık terörle, uyuşturucuyla ve asayişle ilgilenmez de kahvehanelerle ilgili bu teklifin icrası için ter döker.

Bu arada Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a da bu hususta önemli görevler düşmekte.

Sıfır oyun kâğıdı açılınca ancak bir kez oynanabilir, tekrar aynı kâğıt başka müşterilere verilemez. Ya o kâğıtlar çamaşır suyuyla yıkanıp, kurutulup oynanmalı ki sanırım oynanmaz.

Veya ithal edeceğiz. İthalat tuzlu olursa, devletimiz kredi vererek oyun kâğıdı fabrikası kurdurtabilir. Tövbeler olsun!

Yahu kahvehaneler ömür törpüsü yerler. Kâğıt oynamaları için çözüm üretileceğine bu insanlarımızı üretime nasıl katabiliriz ona bakmalı değil mi? Mevzuyu burada kapatalım.

…………….

Yazının başlığına geçmeden şunu da söyleyivereyim.

Sinema ve tiyatro sanatında karakter oyunculuğu, komedyenlik ve dram oynamak hiç kolay değildir.

Her üç sanat için de ciddi emek vermek gerekir. Mesela komedyen hem güldüren hem düşündüren bir sanatçıdır. Sadece güldürenlerden komedyen olmaz.

“Türkiye’de kaç kahvehane var” demiştik. Resmi kayıtlara göre ülkemiz genelindeki kahvehanelerin sayısı 700 bin. Üç büyükşehirdeki durum ise şöyle:

İstanbul’da 34 bin. Ankara’da 21 bin. İzmir’de 7 bin kahvehane bulunmaktaymış. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım.

Pek çok kahvehane, “kıraathaneye” dönüşmeye devam ediyor.

…………….

Ezcümle:

Muhalefetçilik oynayanlar sadece küfretmekle meşgul oldukları için hükümetin kahvehaneler üzerinde çalışma yaptığını ve “en az parayla en fazla vakit harcayan insanlarımızı” üretime kattıklarını bilmiyorlar.

Hükümetin “Millet Bahçeleri” projesi, kahvehanelerde ömür çürüten kimselere alternatif imkânlar sunmakta. Bu sebeple yapılmıştır ve önemli hizmetler vermektedir.

 

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Yorumlar

Okur

Kahveciler odası başkanı o öneri bizim dedi. Biraz başka zaviyeden de bakın.
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AHMET FARUK

CHP'nin derdi kumar, içki ve fuhuş.
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