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Sadece şarkılar mı dinden çıkarır?

06 Şubat 2019 Çarşamba

Seküler çağ, etkisini sadece seküler insanlarda, din-iman tanımazlarda değil, aynı zamanda muhafazakârlık-dindarlık iddiasındaki insanlarda da gösteriyor. İster yürürlükte olan laik anayasaya göre ele alın, ister Müslüman bir zihin dünyasına göre ele alalım; kimse kimseyi İslam’a girmeye zorlayamaz. Lâ ikrahe fi’d-din!

Bu maya Türkiye’de sağlamdır; bırakınız sözümona ilahiyatçılar istedikleri kadar “Ne kadar çok İmam-Hatip o kadar çok DAEŞ” desinler, işte tam da bu yüzden bu memlekette DAEŞ tutmaz.

Kimse kimsenin namazının, içkisinin bekçisi değil; ama öbür tarafta bir de dinî literatürde “emr-i bi’l-maruf, nehy-i an’il-münker” var ki, bu da her müslümanın vazifesi… Müslümanların birbirine hayrı ve iyiliği tavsiye etmesi, kötülüklerden alıkoyması…

Pek tabii, ilahiyatçı değilim; alanım olmayan konularda ahkâm kesmek istemem…

Son birkaç gündür, memleketin magazin sevdalısı internet siteleri yeniakit.com.tr’de yayımlanan ‘şirk dolu şarkılar listesi’ne kafayı takmış durumdalar. Akit’e sözümona ‘çakmak’ ya da ‘çatmak’ için fırsat kollayan sputnik’i, odatv’si, halktv’si zaten saldıracak. Zira güçlerini zaten Akit’in karşısında konumlanmaktan alıyorlar. Kendilerini sekülerlik/laiklik üzerinden tanımlıyorlar, önce “Elhamdülillah müslümanız” deyip, sonra “şeriat” kelimesinin anlamını bilmeden “Kahrolsun Şeriat” diye slogan atanların sözcülüğünü yapıyorlar. Ya da belki o sloganlar daha fazla atılsın diye de provoke ediyorlar.

Peki ya, şeriat kelimesinin anlamını bilip de şirk dolu şarkılara değil, listeyi yayınlayan gazeteye muhalefet edenlere ne demeli? Açıkça ismini cismini vererek yazayım; Akif Beki’nin bazı şarkıların insanı dinden, imandan çıkarabileceği konusunda kuşkusu mu var? Yani bir müzik grubunun şarkısında geçen “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş” ifadesinin itikad kitaplarındaki karşılığı nedir? Beki, imanın “dil ile ikrar kalp ile tasdik” demek olduğunu bilmiyor mu ki, listeye muhalefet ediyor? Ya da bu listeyi yayınlayarak emr-i bi’l-maruf, nehy-i an’il-münker vazifesi yapan Akit’e neden muhalefet ediyor? Beki, dini imanı ne zannediyor acaba?

Akif Beki, belki şok olacak ama insanı dinden imandan çıkaran şeylerin sadece şarkılarda geçen şirk ifadeleri olduğunu sandığımızı mı zannediyor? Haşa, “Ben Allah mallah tanımam” diyen birinin Akifî akidesindeki durumu nedir acep? Bizim ehl-i sünnet akîdesindeki yeri belli de o yüzden soruyorum… Ya da haşa Allah’a cimrilik atfetsek, ya da ne bileyim “Burası Allah’ın unuttuğu yer” desek durumumuz ne olur? Allah’ın zatî-sübutî sıfatlarını ilkokul yaz Kur’an kurslarında öğretirler çocuklara…

Yazar, bir dönem İslamcılık tartışmalarının göbeğinde yer alarak İslamcılık savunusu veren gazetede yazıyor ama ‘şirk dolu şarkılar’ı savunuyor. Yani Müslüman, daha da ötesinde galiba İslamcı ama İslam’ın ne demek olduğunu bilmiyor. Hani, ne olursa bir şey İslam’dan olur, ne olmazsa İslam’dan olmaz? Hülâsa; post-modern seküler çağın ultra entelektüel İslamcı gazetesinde mutlaka bir itikad kitabı olmalı ve bu sözlerin karşılığı yazmalı…

 

 

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  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman30 dk önce
    sadece şarkılar mı dinden çıkarır adamı?Dini kullanıp islama yakışmaz bi şekilde hedef gösteren iftira atan ,çarpıtan her türlü alanda islamı sömüren sizler sizin gibi gzteler yzarlar daha çok dinden çıkarır adamı.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Dinden çıkmamak için şarkıları, filmleri, sanatı, televizyonu, interneti yasaklayalım. Ancak öyle koruruz dini. Yoksa gençler herşeyi okuyup öğreniyorlar sonra da dinden çıkıyorlar.
  • bekçi, hadi işinebekçi, hadi işine2 sa önce
    Şarkıcı bir avratla midesi kaldıra kaldır evlilik yapabilen birinin İslam' la uzak yakın bağı yoktur; sözlerini kaale almayınız.
  • KocayusufKocayusuf3 sa önce
    Muhterem Fahreddin Bey, çok önemli ve hassas bir konuya neşter atmışsınız! Tebrikler... Bazı konularda şaka ve laubali ifadeler kullanılabilir, ama Din ve İman konuları, vurguladığınız gibi, şaka götürmez. Bugünki nesil, aynen susuzluktan kurumuş bir bahçe gibi, son yüz yılda dini eğitimden mahrum bırakıldığı için, ifade hatalarına düşmektedir. Mesela, bir genç şair sevilisine yazdığı şiirde şöyle hitab ediyor: "Sensiz Cennet bile, Cehennemdir bana"... Allah korusun, bu türlü ifadeler, insanı dinden-imandan çıkarır...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kaleminize..sağlık..Kardeşim..Bunları..deşifreye..devam..lütfen..

Fahrettin Dede

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