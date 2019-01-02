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Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?

02 Ocak 2019 Çarşamba

Sonunda 2019’a girdik ve ilk kez bu yılbaşında ben de kendimi geri sayım yaparken buldum. Ama saatler tam 00:00 olduğunda başkalarının aksine ben yeni bir geri sayıma daha başladım. 1 Ocak 2019 gece yarısı başlayan bu geri sayım ise 31 Aralık 2019 tarihinde saatler 23:59’u gösterene kadar sürecek. Evde bir kum saati ya da bu kadar kapsamlı geri sayımı yapabilecek bir cihazım olmadığı için de şimdilik takvimlere çentik atarak bu uğraşıyı sürdürme düşüncesindeyim...

Bütün bu geri sayım niye mi?

Video paylaşım sitesi youtube uzun zamandır Erol Mütercimler’in 2019 öngörüleriyle yıkılıyor. Birden fazla kanal tarafından paylaşılan benzer temalı içerikler 5 milyona yakın izlenme aldığına göre ortalama 10 kişiden biri bu videoları izlemiş. İzlerken irkilten konuşmada Mütercimler, “2019’da kan su gibi akacak” diyor.

HER ŞEYİ BİLİYOR MU?

Oray Eğin, bir kaç ay önce Mütercimler için “Her şeyi bilen adam” ifadesini kullansa da yazısının devamında mevzuyu çaktığını anlatmış: “Aslında her dediği çıkmıyor. Sadece çok konuşuyor ve mümkün olan her ihtimali dile getiriyor, bir ara bir dediği tutuveriyor.

Dahası Mütercimler’in anlatı taktiğindeki kopukluk ve üstenci tavrı konuşması sırasında bir sorgulamayı engellese de tam tersi çıkan öngörüleri Mütercimler’in ‘salladığı’nın açıkça ispatı aslında...

24 Haziran seçimleri öncesinde katıldığı bir programda dakikalar içinde yaptığı öngörüler ‘Gençlere nasıl komplo teorisyeni olunmaz?’ dersi verilirken izletilecek cinsten: Programda İYİ Parti’nin seçime giremeyeceğini öngörüp AK Parti-MHP için oy oranı olarak yüzde 45-48 aralığını dillendiriyor. Bütün partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkardığında oylar dağılacağından Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını iddia ediyor. İddianın fecisi ise ikinci tura “Tayyip Bey ile Meral Akşener’in kalacağı” öngörüsüyle ağzından çıkıyor.

MÜTERCİMLER 15 TEMMUZ GECESİ NE YAPTI?

Gelelim Mütercimler’in ‘iç savaş’ söylemine…

“2019-2020 aralığı biz muhtemeldir ki çok ağır bir iç savaş ile yüz yüze kalacağız” diyen birinin bu söylemi neden dillendirdiği konusundaki samimiyeti ne ile ölçülebilir?

Bence 15 Temmuz’da ne yaptığı ile ölçülebilir.

Mütercimler, Genelkurmay’da kan gövdeyi götürdüğü saatlerde eski bir subay olarak ne yaptığını “Teve 2’de bir kovboy filmi buldum. Kardeşim ben film seyrediyorum” sözleriyle anlatıyor.

İÇ SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Peki iç savaş çıkacak mı?

Ahmet Altan, Nisan 2015’te “Erdoğan, başkan olursa bir ya da iki sene içinde iç savaşa gideriz” diyordu.

Cengiz Çandar’ın Ekim 2014’te yazdığı bir yazısının başlığı “Türkiye iç savaşa mı gidiyor?”

Hasan Cemal, “Erdoğan’a uyarı: Türkiye hem Suriye’ye, hem Mısır’a nasıl döner?” başlığını attığında takvimler kasım 2014’ten yaprak sayıyordu.

Mehmet Altan ise hepsinden önce; daha nisan 2014’te “İç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden” başlığıyla yazıyordu.

Mütercimler’in iç savaş söylemini PKK, 40 yıldır dillendiriyor. FETÖ, son 5 yıldır yatıp kalkıp iç savaş rüyası görüyor.

Demem o ki, kimse kendini yormasın. Millet uyanık olduğu takdirde değil iç savaş ufacık bir kargaşa bile çıkaramazlar.

 

2019’da Suudi Arabistan-BAE, Türkiye’ye karşı yeni eksen kuracak!

Dün gün boyu Al Jazeera’nın birinci sayfasında Arap dünyası uzmanlarının 2019 öngörüleri vardı.

Mısır’dan Yemen’e kadar olumlu konuşan bir tane uzman yok. Neredeyse tamamı ittifak etmişçesine “2019, 2018’den daha kötü olacak” diyor.

İşte böyle bir ortamda Türkiye, insanlığa ve bölgedeki krizlerin çözümünde umut ışığı oluyor. Nitekim uzmanlar da bunu dile getirmiş.

Ancak Suriyeli gazeteci İbrahim el-Alebi’nin uyardığı bir konu var ki, aktarmadan geçemeyeceğim: “2019, BAE-Suud ittifakının Türkiye’ye karşı yeni bir eksen kurmasına da şahitlik edecektir.

Bu uyarının anlamı şu: BAE ve Suudi Arabistan’ın yıllardır adını koymadan örtülü olarak yürüttükleri savaşın artık bir adı olacak. Umarım Dışişleri takiptedir.

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YORUM YAZ

  • AKINCIAKINCI23 dk önce
    BİZİ TANIMADIĞI BELLİ BUÜLKE BELA ANINDAKİLİTLENİR BİRVEBERABER OLUR BUNU ÖĞREN EROLGARDAŞ....
  • BozokBozok24 dk önce
    Bu sahsin konusmalarini turkiyeyi yonetenlerde okuyor ve dinliyordur. Ciddiye aliyorlarsa neden ic savas cikacak kan akacak diyen birini devletin gucleri cagirip hangi bilgi belgeye gore konusuyorsun bildiklerini bizede bir anlat demiyor. Bu konusmalari sayin mutercimlerin olmasini isyedigi seylerde olabilir. Cunku eskiyi cok ozlemis olabilir.Ama bu memlekette artik halk isrese bir sey olur yoksa sokaklara cikanlar girecek delik arayabilir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Neye Dayanarak, Böyle Konuşuyor Sorgulanmalıdır.
  • hsnhsn33 dk önce
    hainlik parayla değil ya cezası da yok gibi bu ülkede ya bu adamın bu lafı bile kışkırtıcılık kin ve nefret söylemi olduğu için cezalık ama ...
  • MilletMillet43 dk önce
    Ya hu kardeşim bu adam şovmenin teki .Eğer tutarsa da bilin ki kan dökülmesine sebep olan örgütün üyesidir , durumdan haberdardır.
  • canmehmetcanmehmet45 dk önce
    Darbe yaptırarak, bir ülkeyi diktatöre teslim etmek, bir ülkeyi soydurmanın en kolay ve ucuz yoludur. Örnek: Amerika veya Fransa, Türkiye ile askeri/ekonomik alanda bir anlaşma yapması için bunun kamuoyunda tartışılması ve Mecliste onaylanması gerekir. Ancak, yönetimde bir darbeci varsa, ona istediklerini kolayca yaptırırlar. Bu nedenle, Ülkemizde sık sık (askerlere) darbe yaptırılmış, bu nedenle petrol zengini körfez ülkelerinde diktatörler vardır. Tarihteki devrimlere baktığınızda çokça bunun benzerlerini görürsünüz.
  • Abdubari kaya Abdubari kaya 50 dk önce
    Erol mutecimer rüya görüyor...
  • NurNur54 dk önce
    Ne yani ne katkısı var bu ordu eskilerinin millete emekli olmuş adamların o gazete bu gazete köşelerinde millete devlete ayar verme durumları anlamadık gitti adam kölene al maaşını otur aşağa istiyorlar devlet millet bunlara selam çaksın siyaset yapacak haldede değiller onuda denediler bazıları kimsenin sizin fikirlerinize ki bunlar genelde kabus gibi ihtiyacı yok zatenchpnin muhalefeti ve k. k yetiyor
  • pimapen_nuripimapen_nuri1 sa önce
    valla kim ne derse olmaz diyemiyorum artik, geri donup bakinca feto iti icinde cok seyler soylenmis cia ajani, istihbarat elemani, siziyorlar yerlesiyorlar, sonuc 15 temmuz 250 sehit ve gazilerimiz, simdi mutercimler anlatiyor biseyler... olurmu olmazmi bilemem ama bu adami dinleyen devlet gorevlilerimiz (basta reisimiz ki reisten talimat almayan burokrasi harekete gecmiyor) arastirip onlemi almak zorunda. Devlet halkini korumak zorunda. Halk olarak uzerimize duseni yapariz amaaaa reisim ihmaliniz olursa biz sandikta Allah mahserde sizi affetmez bilesiniz. Mütercimlerinde stratejisinde yanilmasi dilegiyle
  • Kaim Kaim 1 sa önce
    2019 da Büyük Süfyan çıkıyor ortalık toz duman kan felaket. Tehlike tuzak şeytanı bile istifa ettirir!
  • Okur yazarOkur yazar1 sa önce
    Türkiye demiyor bölge kan gölüne dönecek diyor, oyunu görmezsek tedbiri almazsak bu oyuna geliriz diyor. Siz göremeyip körükçülerdebin yana oluyorsunuz. Loto mu bekliyorsunuz haklı mı çıkacak diye? Haklı çıkarsa mı saygı duymaya başlayacaksınız adama. Yazınızda vurgulu manşetlere karşı manşetten bişey yok halbuki bu iddiaların bir sürü dayanağını dile getiriyor ve geçmişte yaşananlar da ortaya. Ondan önceki kişilerin iç savaş tehditlerini koymuşsun ki bu da kendi iddanı çürütüyor. Haklı çıkmamış mı adamlar? O tehtitlerin sonucunda iç savaş çıkarmak için darbe girişimi olmadı mı? Hepsi fasa fiso mu? Laf salatasını bırakın da bu iddiaların karşısında varsa neden öyle bir tehlike olamayacağı ile ilgili donelerinizi ortaya koyun.
  • Uzun MahmutUzun Mahmut1 sa önce
    Yazıyı çok beğendim. Ben bu adamın salladigini yıllardır söylüyorum. O kadar çok şey söylüyor ki bir kaçının tutması normal. İç savaş çıkarsa ben bildim diyecek. Çıkmazsa ben uyardım önlem alındı diyecek. Ayrıca onunki tahmin değil temenni daha çok
  • canmehmetcanmehmet1 sa önce
    Medya ne işe yarar? Yazılı ve görsel medyanın gerçek görevi, halkı bilgilendirmektir. Ancak, uygulama böyle değildir. Sermayenin kontrolündeki (kimi) medya, kendi çıkarları ve düzenleri için kamuoyu/taraf oluşturur. Halkın bu tuzaklara düşmemesi, birilerine alet olmaması için çok okuması ve her iddiayı, karşı iddiası ile birlikte değerlendirmesi gerekir. Örnek: "Harmanı yel (okumayanı/araştırmayanı) deliyi el döndürür.
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    15 Temmuz Darbesini vatandasin onledigini dusunun ustun zekalilar var hala:)
  • bozerenbozeren1 sa önce
    fırsat bulurlarsa, var ya, neler yapmazlar?!! Allah fırsat vermesin. başımızdakilere de akıl izan versin.
  • NurNur1 sa önce
    Ne kadar sığ nekadar cahilce bir kelime yandaş olma! elbette yandaş olmalı insan yandaşsız insan mı varsa boş bir çuvaldır yada yalancının takkiyecinin hasıdırevet yandaşımdibine kadar ak partili dibine kadar RTE nın yanındayım kimin ne dediğini anlayacak kadar atenlerim açık hamdolsun Allahın verdiği aklı kullanıyorum bir müslüman ve mümin olarak doğru yoladayım eminim mütercim gibi insanların kahinlerin empozelerine ihtiyaccım yok olanı biteni görüyorum
  • HasanHasan2 sa önce
    Erol bey olasi senaryolari söylüyor.sonuscta insan bigun mutlaka yanilir.ama bugune kadar ne dediyse cikti.peki sizin dediginiz ne gerceklesti.kedi ve uzanamadigi ciger gibisiniz.ee adinizdan belli ak it..
  • HüseyinHüseyin2 sa önce
    15 temmuzu 15 temmuzdan once dile getiren bir müşterime olursa milleti karşınızda bulacaksiniz dediğimde inanmamisti. Yine aynı şekil olmaz degil olur. Ama sonuç değişmez. Hevesleri kursaklarında kalacak
  • İdris İdris 3 sa önce
    Erol bey,Hiç bir yorumundan ülkemin şu tedbirleri alması gerekir, dediğini duymadım.Bu yorum larida ülkede istikrarı ve güveni bozmaktan başka işe yaramaz.
  • EmrEmr3 sa önce
    ...10 temmuz da hava kuvvetlerinin 3/2 si fetocu dedi 15 inde darbe oldu ...
  • Bilal haliloğluBilal haliloğlu3 sa önce
    Bem erol mürtercimlerin uzun zamandır konuşmalarını dinliyorum adam strateji uzmanı yani verilere ve yaşanan kritellere göre değerlendirme yaparak tabiki olasılıklara göre konuşuyor elbette müneccim yada falcı değil olasılıkların çoğu tutduğu bilinen bir gerçek o ki adamı artık herkes tanır oldu başarılı bir stratejist şahsen beğeniyorum 15 temmuzda kimin nerede olduğuna girmeye gerek yok olayı başka boyutlara taşırsak başka konulara girilmiş olur,sevgi saygılarımı sunarım..
  • NurNur3 sa önce
    Falcı, kahinbaykuşta denilebilir veya azınlığın hayallerinin dileklerinin yazarı okumamakta imtina ettiğim adam makale başlıkları bile felaket senaryosu yazısı olduğunu belli ediyor adamın içi zift katran Büyüklerin mavi balinası adeta!
  • Niyaz dundarNiyaz dundar3 sa önce
    Erol mutercimleri dikatli takip eyseydin ne demek istedigini net anlardiniz yandasligi brakip biraz tarafsiz olun
  • HidirHidir5 sa önce
    ... bir numara
  • ötürük çenelerötürük çeneler5 sa önce
    Bu ordu emeklileri eskiden orduevlerinde pineklerler; al papazı ver kızı aq yaparlardı: şimdi ise televizyonları iskan ettiler! Karısında da saçaklı bi karı varsa; sunucu mu meditaratör mü ne karın ağrısı ise işte; öt babam öt, öt babam öt...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Mütercimler..değil..müneccim..mübarek..Somut..bilgi..varsa..elinde..Yetkili..makamlara..vermek..ZORUNDA..Bilgi..vs..yok..ben...Şeytanlık..için..böyle..konuşuyorum..diyorsa..SAVCILAR..gereğini..yapmalı..

Fahrettin Dede

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