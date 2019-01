Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?

Sonunda 2019’a girdik ve ilk kez bu yılbaşında ben de kendimi geri sayım yaparken buldum. Ama saatler tam 00:00 olduğunda başkalarının aksine ben yeni bir geri sayıma daha başladım. 1 Ocak 2019 gece yarısı başlayan bu geri sayım ise 31 Aralık 2019 tarihinde saatler 23:59’u gösterene kadar sürecek. Evde bir kum saati ya da bu kadar kapsamlı geri sayımı yapabilecek bir cihazım olmadığı için de şimdilik takvimlere çentik atarak bu uğraşıyı sürdürme düşüncesindeyim...

Bütün bu geri sayım niye mi?

Video paylaşım sitesi youtube uzun zamandır Erol Mütercimler’in 2019 öngörüleriyle yıkılıyor. Birden fazla kanal tarafından paylaşılan benzer temalı içerikler 5 milyona yakın izlenme aldığına göre ortalama 10 kişiden biri bu videoları izlemiş. İzlerken irkilten konuşmada Mütercimler, “2019’da kan su gibi akacak” diyor.

HER ŞEYİ BİLİYOR MU?

Oray Eğin, bir kaç ay önce Mütercimler için “Her şeyi bilen adam” ifadesini kullansa da yazısının devamında mevzuyu çaktığını anlatmış: “Aslında her dediği çıkmıyor. Sadece çok konuşuyor ve mümkün olan her ihtimali dile getiriyor, bir ara bir dediği tutuveriyor.”

Dahası Mütercimler’in anlatı taktiğindeki kopukluk ve üstenci tavrı konuşması sırasında bir sorgulamayı engellese de tam tersi çıkan öngörüleri Mütercimler’in ‘salladığı’nın açıkça ispatı aslında...

24 Haziran seçimleri öncesinde katıldığı bir programda dakikalar içinde yaptığı öngörüler ‘Gençlere nasıl komplo teorisyeni olunmaz?’ dersi verilirken izletilecek cinsten: Programda İYİ Parti’nin seçime giremeyeceğini öngörüp AK Parti-MHP için oy oranı olarak yüzde 45-48 aralığını dillendiriyor. Bütün partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkardığında oylar dağılacağından Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını iddia ediyor. İddianın fecisi ise ikinci tura “Tayyip Bey ile Meral Akşener’in kalacağı” öngörüsüyle ağzından çıkıyor.

MÜTERCİMLER 15 TEMMUZ GECESİ NE YAPTI?

Gelelim Mütercimler’in ‘iç savaş’ söylemine…

“2019-2020 aralığı biz muhtemeldir ki çok ağır bir iç savaş ile yüz yüze kalacağız” diyen birinin bu söylemi neden dillendirdiği konusundaki samimiyeti ne ile ölçülebilir?

Bence 15 Temmuz’da ne yaptığı ile ölçülebilir.

Mütercimler, Genelkurmay’da kan gövdeyi götürdüğü saatlerde eski bir subay olarak ne yaptığını “Teve 2’de bir kovboy filmi buldum. Kardeşim ben film seyrediyorum” sözleriyle anlatıyor.

İÇ SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Peki iç savaş çıkacak mı?

Ahmet Altan, Nisan 2015’te “Erdoğan, başkan olursa bir ya da iki sene içinde iç savaşa gideriz” diyordu.

Cengiz Çandar’ın Ekim 2014’te yazdığı bir yazısının başlığı “Türkiye iç savaşa mı gidiyor?”

Hasan Cemal, “Erdoğan’a uyarı: Türkiye hem Suriye’ye, hem Mısır’a nasıl döner?” başlığını attığında takvimler kasım 2014’ten yaprak sayıyordu.

Mehmet Altan ise hepsinden önce; daha nisan 2014’te “İç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden” başlığıyla yazıyordu.

Mütercimler’in iç savaş söylemini PKK, 40 yıldır dillendiriyor. FETÖ, son 5 yıldır yatıp kalkıp iç savaş rüyası görüyor.

Demem o ki, kimse kendini yormasın. Millet uyanık olduğu takdirde değil iç savaş ufacık bir kargaşa bile çıkaramazlar.

2019’da Suudi Arabistan-BAE, Türkiye’ye karşı yeni eksen kuracak!

Dün gün boyu Al Jazeera’nın birinci sayfasında Arap dünyası uzmanlarının 2019 öngörüleri vardı.

Mısır’dan Yemen’e kadar olumlu konuşan bir tane uzman yok. Neredeyse tamamı ittifak etmişçesine “2019, 2018’den daha kötü olacak” diyor.

İşte böyle bir ortamda Türkiye, insanlığa ve bölgedeki krizlerin çözümünde umut ışığı oluyor. Nitekim uzmanlar da bunu dile getirmiş.

Ancak Suriyeli gazeteci İbrahim el-Alebi’nin uyardığı bir konu var ki, aktarmadan geçemeyeceğim: “2019, BAE-Suud ittifakının Türkiye’ye karşı yeni bir eksen kurmasına da şahitlik edecektir.”

Bu uyarının anlamı şu: BAE ve Suudi Arabistan’ın yıllardır adını koymadan örtülü olarak yürüttükleri savaşın artık bir adı olacak. Umarım Dışişleri takiptedir.