Siyaset sosyolojisi çalışan akademisyenlere şu sıralar gündemi biraz daha yakından takip etmelerini salık veririm. Klasik tabirle bugüne kadar geniş kapsamlı birer küme olmaları itibariyle Kemalizm, milliyetçilik, muhafazakârlık, siyasal İslam, ‘Kürt siyasal hareketi’ gibi kavramlarla var olan sosyolojimiz, şimdilerde yeni bir kümelenmeyi tartışmalı: Siyasallaşmış fuhuş!

SADIK DESTEKÇİLERİ YILMAZ ERDOĞAN!

Fuhuş, insanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri… İslam, fıtrattan var olan şehvetin gayrimeşru yollarla karşılanmasını fuhuş olarak adlandırıyor ve işlenmesini de büyük günah kategorisi içinde zikrediyor. Fuhşun siyasallaşması ise oldukça yeni! Son yıllarda 8 Mart’ta Taksim meydanına çıkanların salt ve masumane bir şekilde “kadın hakları” talebinde bulunmadıkları ellerindeki pankartlardan açıkça anlaşılıyor. Kimisi “kürtaja hayır” diyor, kimisi “benim bedenim benim kararım” diyor, kimisi elindeki dövize sokakta söylense kavga çıkaracak küfürlük ifadeleri oklarla kendine işaret ederek yazıyor.

Diğer taraftan “LGBT bireyler” var biliyorsunuz… “LGBT haklarından” bahsediyorlar. Neredeyse bütün sol gazetelerin yanında, ‘kitle gazeteleri’ de açıkça propaganlarını yapıyor. Diğer taraftan başta film festivalleri olmak üzere sayamayacağınız kadar kültür etkinliği doğal propaganda alanları. Yılmaz Erdoğan mesela, sadık birer destekçileri.

ESKİDEN KIZ DOĞMAK SUÇTU, BUGÜN ERKEK OLMAK!

Sosyolojiyi bu şekilde inşa ettiler. Yani bir taraftan kadının fuhuş unsuru haline getirilmesi, diğer taraftan LGBT’ye açılan kültürel alan ile… Siz “Taksim’de ezanı mı ıslıkladılar, yoksa zaten ıslıklıyorlardı da üzerine ezan mı okundu?” diye tartışadurun, esas tartışılacak mesele; böylesi büyük bir saçmalığa katılımın her sene nasıl bu denli etkili olabildiği değil midir?

Cahiliye Araplarında elinizde olmadan yapabileceğiniz en büyük ve ölümcül hata dünyaya bir kız olarak gelmekti… Ya modern dünyada? Ponçikleştirilememiş, nonoşlaştırılamamış, metroseksüelleştirilememiş, ultra romantikleştirilememiş, ev erkeği haline getirilememiş bütün erkek cinsi, “erkek terörü” kavramını üretenler tarafından uluslararası terör listesine alınmış durumda! Var mı daha ötesi?

HER YERE SIZMIŞ DURUMDALAR!

Bakınız bu yılki etkinliğe, CHP’li bir milletvekili ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı da katılmış. HDP amansız destekçileri ve tabiri caizse dünyadaki tüm sözde kadın hakları mefhumlarının “Güneydoğu distribütörü”… KADEM, tüm erkekleri ayı yerine koyan reklam filmlerini çekerken AK Parti’nin bazı kademelerindeki bazı yetkilileri de bu günahlara baya alet olmuş anlaşılan; sonuçta 6284 sayılı yasa ve benzerleri gökten düşmedi kucağımıza… Yani bütün partilere, çok sayıda STK’ya, gazetelere, televizyon kanallarına, dergilere sızmış durumdalar. Hedefleri cinsiyetsiz toplum! Aile kurumunu, açık ve sistematik bir şekilde hedef alıyorlar. Hedef alanlar, siyasal fuhuş hareketinin üyeleri...

ELDE HİÇ BİR ŞEY KALMAYACAK!

Eski Türkiye’de Kemalistler hariç yukarıda saydığım bütün siyasal kavramların mensupları ağır yasaklamalar, işkenceler yaşadı. Yeni Türkiye’de hepsi birden rahatça siyaset yapıyor. Ama anlaşılan özgürlük kantarının topuzu da kaçınca karşımıza “Aileniz batsın” diyen tesettürlü tesettürsüz kadınlar çıkıyor. Siyasallaşmış fuhuş hareketinin bütün üyeleri için bir Cumhuriyet Savcısının harekete geçmesini istiyorum.

Yoksa, elde ne aile kalacak, ne de erkeklik!

Daha da ötesi, kadınlık zaten kalmayacak!..