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Fuhşun siyasallaşması!

13 Mart 2019 Çarşamba

Siyaset sosyolojisi çalışan akademisyenlere şu sıralar gündemi biraz daha yakından takip etmelerini salık veririm. Klasik tabirle bugüne kadar geniş kapsamlı birer küme olmaları itibariyle Kemalizm, milliyetçilik, muhafazakârlık, siyasal İslam, ‘Kürt siyasal hareketi’ gibi kavramlarla var olan sosyolojimiz, şimdilerde yeni bir kümelenmeyi tartışmalı: Siyasallaşmış fuhuş!

SADIK DESTEKÇİLERİ YILMAZ ERDOĞAN!

Fuhuş, insanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri… İslam, fıtrattan var olan şehvetin gayrimeşru yollarla karşılanmasını fuhuş olarak adlandırıyor ve işlenmesini de büyük günah kategorisi içinde zikrediyor. Fuhşun siyasallaşması ise oldukça yeni! Son yıllarda 8 Mart’ta Taksim meydanına çıkanların salt ve masumane bir şekilde “kadın hakları” talebinde bulunmadıkları ellerindeki pankartlardan açıkça anlaşılıyor. Kimisi “kürtaja hayır” diyor, kimisi “benim bedenim benim kararım” diyor, kimisi elindeki dövize sokakta söylense kavga çıkaracak küfürlük ifadeleri oklarla kendine işaret ederek yazıyor.

Diğer taraftan “LGBT bireyler” var biliyorsunuz… “LGBT haklarından” bahsediyorlar. Neredeyse bütün sol gazetelerin yanında, ‘kitle gazeteleri’ de açıkça propaganlarını yapıyor. Diğer taraftan başta film festivalleri olmak üzere sayamayacağınız kadar kültür etkinliği doğal propaganda alanları. Yılmaz Erdoğan mesela, sadık birer destekçileri.

ESKİDEN KIZ DOĞMAK SUÇTU, BUGÜN ERKEK OLMAK!

Sosyolojiyi bu şekilde inşa ettiler. Yani bir taraftan kadının fuhuş unsuru haline getirilmesi, diğer taraftan LGBT’ye açılan kültürel alan ile… Siz “Taksim’de ezanı mı ıslıkladılar, yoksa zaten ıslıklıyorlardı da üzerine ezan mı okundu?” diye tartışadurun, esas tartışılacak mesele; böylesi büyük bir saçmalığa katılımın her sene nasıl bu denli etkili olabildiği değil midir?

Cahiliye Araplarında elinizde olmadan yapabileceğiniz en büyük ve ölümcül hata dünyaya bir kız olarak gelmekti… Ya modern dünyada? Ponçikleştirilememiş, nonoşlaştırılamamış,  metroseksüelleştirilememiş, ultra romantikleştirilememiş, ev erkeği haline getirilememiş bütün erkek cinsi, “erkek terörü” kavramını üretenler tarafından uluslararası terör listesine alınmış durumda! Var mı daha ötesi?

HER YERE SIZMIŞ DURUMDALAR!

Bakınız bu yılki etkinliğe, CHP’li bir milletvekili ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı da katılmış. HDP amansız destekçileri ve tabiri caizse dünyadaki tüm sözde kadın hakları mefhumlarının “Güneydoğu distribütörü”… KADEM, tüm erkekleri ayı yerine koyan reklam filmlerini çekerken AK Parti’nin bazı kademelerindeki bazı yetkilileri de bu günahlara baya alet olmuş anlaşılan; sonuçta 6284 sayılı yasa ve benzerleri gökten düşmedi kucağımıza… Yani bütün partilere, çok sayıda STK’ya, gazetelere, televizyon kanallarına, dergilere sızmış durumdalar. Hedefleri cinsiyetsiz toplum! Aile kurumunu, açık ve sistematik bir şekilde hedef alıyorlar. Hedef alanlar, siyasal fuhuş hareketinin üyeleri...

ELDE HİÇ BİR ŞEY KALMAYACAK!

Eski Türkiye’de Kemalistler hariç yukarıda saydığım bütün siyasal kavramların mensupları ağır yasaklamalar, işkenceler yaşadı. Yeni Türkiye’de hepsi birden rahatça siyaset yapıyor.  Ama anlaşılan özgürlük kantarının topuzu da kaçınca karşımıza “Aileniz batsın” diyen tesettürlü tesettürsüz kadınlar çıkıyor. Siyasallaşmış fuhuş hareketinin bütün üyeleri için bir Cumhuriyet Savcısının harekete geçmesini istiyorum.

Yoksa, elde ne aile kalacak, ne de erkeklik!

Daha da ötesi, kadınlık zaten kalmayacak!..

 

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YORUM YAZ

  • volkanvolkan11 dk önce
    o niye destek o da mı gay miş...?
  • ahmetahmet13 dk önce
    bu arada herkes kendi sevdiğine, kendisini ait olduğunu hissettiği gruba destek verir. demek ki Yılmaz Erdoğan da şöyle böyle...
  • Temel KılıçTemel Kılıç14 dk önce
    'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bu konuyu 'âcilen ele alması ve gereğini yapması gerekmez mi?
  • adem akaladem akal15 dk önce
    YILMAZ ERDOĞAN I SARAY DA AĞIRLAYAN KİM Dİ ACABA ??
  • AHMETAHMET19 dk önce
    anayasanın pek çok yerinde genel sağlık ve genel ahlak ifadeleri yer alır ve bu nedenlerle pek çok sınırlamalar getirilirken neden bu LGBT sapkınları ve destekçileri hakkında hiçbir şey yapılmaz anlamıyorum. yani bu memleketin cumhuriyet savcıları sadece kendi namuslu vatandaşı hakkında mı işlem yapıyor?
  • ademadem22 dk önce
    İslam toplumlarında dinin ilahi ve evrensel amaçları dışında, siyasi iktidar kavgalarında destekleyici bir unsur olarak kullanılmasının tarihi çok eskidir ve İslam’ın ilk nesillerine kadar uzanmaktadır. İslam tarihinde ilk büyük kavga, sünnetin ruhuna fazla itibar etmeyen Muaviye ile İslam’ın evrensel mesajını esas alan Hz. Ali arasında yaşanmıştır. Bu kavganın acı sonuçları, bugün bile hâlâ Müslümanlar arasında derin kırılmaların yaşanmasına vesile olmaktadır.Bugün başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının önemli bir bölümünde yöneticiler siyasal meşruiyetlerini İslam ya da İslam’ın farklı yorumlarını benimsemiş bulunan tarikatlar üzerinden sağlamaktadırlar.Dinin araç olarak kullanılmasının ahlaki olmadığı şeklindeki bir hassasiyetin altını çizerken bir gerçeği de ifade etmekte yarar var; gerek Batı, gerekse Müslüman dünyada toplumların ve devletlerin dini dışlayarak salt seküler bir devlet projesi üretmek mümkün değildir. Yaşadığımız reel dünyadaki örnekler de göstermektedir ki, her iki dünyada da ahlaki ve dünyevi kalkınmanın gerisinde her zaman dinin motivasyonu var olmuştur.
  • NihalNihal24 dk önce
    Bir bayan olarak azgın, ahlaksız kadınlardan utanç duyuyor kınıyorum.Kadının kötüsü şeytandan beterdir.Bu yüzden genelde erkekler daha iyidir derim istisnaları elbette var.
  • ayhanayhan34 dk önce
    harun sen yazıyı nerenle okudun? Yazar demiş zaten, daha ne desin...kardeşim akit yapılan her yanlışı eleştirir babası yapsa bile...gerçek akit okuru da yazılan yazıya yapılan yorumlara bakar yazar bile yanlış söylese eleştirisini yapar...ama kasıtlı yorum yazanlara da gereken cevabı verecek bir okuru her zaman vardır...
  • engineerengineer38 dk önce
    bizim köyde derler, herifler herif olsaydı kadınlar bu hallere düşmezdi, günlük kiralık evlerin kira geliri dörtbuçuk milyar dolar tahmin dediliyormuş, devletin vergi kaybı ısı bu yüzden kayıt altına almanın formülleri aranıyor, hem vergilendirilmiş kazanç kutsal değil mi? kumarın fuhşun,namussuzluğun her çeşidinin vesikalısı yani yasal olanı yok mu? var, Allah cc ne savaş açmış olna bu şeytan düzeninden vergi alınır, vergilendirilmiş necasete kutsal denir, manukyana vergi rekortmeni olduğu için tansu çiller devlet nişanı verir, i... neler gösteri yapar, karşı çıkanlara polis biber gazı sıkar, fahişelik yasasını macarlar kabul etmezken ilk olarak ve tek yanlı olarak istanbul mütabakatı adı altında dini bütün yönetimimiz kabul eder, temel fıkrasını öneriyorum; isanın papazı öptüğü devirde dinden imandan bahsetmek , kardinallerin çocuk istismarı yaptığı devir, ensar vakfı ve diğerleri, bir de Cem karacanın "beni siz delirttiniz" şarkısını öneriyorum.
  • mustafamustafa39 dk önce
    KADEM aileyi yok etti direneceğizzzzzz...
  • harunharun1 sa önce
    17 yılda sistemi bu hale getirenlere ne diyeceksinniz ?
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    mükemmel bir yazı.inanın ki erkekle başedilir ama azmış kadınlarla baş etmek dahaa güçtür.bir an önce 6284 sayılı kanun kalkmalı. hepimizin erkek evladı kız evladı var.
  • meleknurmeleknur2 sa önce
    RRABBİM EDEBİMİZİ AHLAKIMIZI VE NESLİMİZ KORUSUN ! AMİN
  • hasanhasan3 sa önce
    6284 fitnesine değinmeniz çok güzel

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