Fetullah'ın Arap yoldaşları!..

İç acıtan fotoğraflar vardır… Mesela Gülen cemaatinin FETÖ’leşmeye evrildiği sürecin başlarında Zaman gazetesi eski sahibi ve Fetullah Gülen’in sağ kolu Alaeddin Kaya’nın Papa Jean Paul’ün elini öpmesi bu coğrafya için iç acıtan fotoğraflardandır. O günlerde kimileri konjonktür gereği, kimisi itikad bilmezliğinden pek ses çıkarmasa da İslamî bir cemaat mensubunun papa eli öptüğü tablo, 90’lar Türkiyesinde Müslümanlar için yürek acıtan bir tabloydu…

PAPA ELİ ÖPEN FETO TABLOSU BAE’DE

Müslüman Türk insanı geç de olsa uyandı… Artık dinlerarası diyalog palavralarına, medeniyetler arası hoşgörü martavallarına pabuç bırakmıyor. Ama tarih, coğrafya değiştirerek tekerrür ediyor. Bu kez Papa Jean Paul’ün yerine halefi Franciscus’u, bir Türk yerine Körfez Araplarını karşımızda görüyoruz. Geçmişte Feto şakirdlerinin verdiği iç acıtan fotoğrafı, Franciscus karşısında büründükleri ezik halleriyle Körfez’in iki prensi veriyor: M. Bin Zayed ve M. Bin Raşid âl-Maktum… Fotoğrafta Suud prensi M. Bin Selman her ne kadar bulunmasa da; kalben ve ruhen yanlarında olduğu biliniyor. Hıristiyan dünyasının ruhani liderine, BAE'de başka çok az ülkede erişebileceği bir imtiyaz veriliyor; adeta bütün Arap dünyasını kutsarcasına stadyumda ayin yaptırılıyor; küçük bir kız çocuğu babasının kucağından Papa Hazretleri’nce(!) adeta takdis ediliyor. Sisi talimatıyla olsa gerek, Ezher Şeyhi Tayyib’in Papa ile öpüşme fotoğrafı da ziyarete damga vuran karelerden…

TEPKİSİZLEŞTİRİLEN ARAP DÜNYASI

Arap dünyası kasden ve bilinçli olarak tepkisizleştirildi. 2011’de başlayan devrimlere karşı Suud-BAE eksenince ABD desteğiyle başlatılan ‘karşı devrimler’le bütün Arap dünyasında nefes alıp vermek dışında artık bir hayat belirtisi kalmadı.

2013 Temmuz’unda Mısır düştükten kısa bir süre sonra Suriye ve Libya’daki devrimlerin sonu olmayan iç savaşa evrileceği de belirginleşmeye başladı. Papa’nın karşısında bu ezik fotoğrafı veren Arap liderleri bugün bütün Müslüman halklara karşı yürütülen savaşın planlamasını ve icrasını yapıyorlar. Mısır darbesinde de onlar vardı, Libya’daki iç savaşta da, Suriye’de de… Ya da 15 Temmuz darbesinde Türkiye’de de… Bütün bu Arap ve Müslüman dünyaya karşı verilen savaş, Türkiye’de FETÖ’nün teker teker kaybettiği cepheleri doldurmak adına verildi. Dün güya ‘İslam dünyasının en etkili hocaefendileri’nden Fetullah Gülen’in “Papa ile yan yana” verdiği fotoğrafı, bugün sözüm ona “İslam dünyasının iki etkili genç lideri” sıfatıyla âl Maktum ve âl Nahyan veriyor.

Arap dünyasının Körfez’deki toy bedevilerince idare edildiği bir vasatta, İslam dünyası ağır kayıplar yaşıyor. Buteflika, tekerlekli sandalye ile yeni bir seçime girerken, daha önce bir daha başkanlık yarışına girmeyeceği sözünü veren Mısır diktatörü Abdülfettah es-Sisi, anayasada süresiz başkanlığı için değişiklik yapma adımları atıyor. Geçen hafta yazmıştım: 18-35 yaş arası Mısırlıların yüzde 6,5’i bir ilahın olup olmadığını bilmediklerini, yüzde 4’ü dinsiz olduklarını, yüzde 24’ü başörtüsünü farz olarak görmediklerini beyan ediyor. Artık bir parça ekmeğe ulaşmanın mucize haline geldiği Mısır’dan ajanslar her gün metro istasyonuna atlayarak intihar eden insan haberleri geçiyor.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ

Mısır’da Sisi diktası altında yaşayan Mısırlılarda durum bu da; dışarıdaki durum farklı mı? Mısırlı genç Muhammed Abdelhafız’ın Mısır’a iadesi sürecinde Mısırlı yetkililerle yaşananlar Mısır diasporasının en güncel tartışma konusu…

Büyük patlama, büyük karışıklık ya da büyük savaş; adına ne derseniz deyin, yaklaşmakta olan yaklaşıyor… Coğrafyanın İslam dünyası olacağı kesin; ama şekli net değil: belki bir iç savaş şeklinde, belki yönetimlere karşı topyekün ayaklanma… Türkiye bu büyük değişim öncesi Arap halklarını daha yakından tanımaya yönelik adımlar atmalı, her bir ülke için senaryolar ayrı ayrı çıkarılmalı… Türkiye’de yaşayan muhalif liderlerin pozisyonları net olarak belirlenmeli.

Dertleri savaşı Anadolu coğrafyasına taşımak; Türkiye, Arap coğrafyasında kazanmayı hedeflemeli!