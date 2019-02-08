0553 313 94 23

Fetullah'ın Arap yoldaşları!..

08 Şubat 2019 Cuma

İç acıtan fotoğraflar vardır… Mesela Gülen cemaatinin FETÖ’leşmeye evrildiği sürecin başlarında Zaman gazetesi eski sahibi ve Fetullah Gülen’in sağ kolu Alaeddin Kaya’nın Papa Jean Paul’ün elini öpmesi bu coğrafya için iç acıtan fotoğraflardandır. O günlerde kimileri konjonktür gereği, kimisi itikad bilmezliğinden pek ses çıkarmasa da İslamî bir cemaat mensubunun papa eli öptüğü tablo, 90’lar Türkiyesinde Müslümanlar için yürek acıtan bir tabloydu…

PAPA ELİ ÖPEN FETO TABLOSU BAE’DE

Müslüman Türk insanı geç de olsa uyandı… Artık dinlerarası diyalog palavralarına, medeniyetler arası hoşgörü martavallarına pabuç bırakmıyor. Ama tarih, coğrafya değiştirerek tekerrür ediyor. Bu kez Papa Jean Paul’ün yerine halefi Franciscus’u, bir Türk yerine Körfez Araplarını karşımızda görüyoruz. Geçmişte Feto şakirdlerinin verdiği iç acıtan fotoğrafı, Franciscus karşısında büründükleri ezik halleriyle Körfez’in iki prensi veriyor: M. Bin Zayed ve M. Bin Raşid âl-Maktum… Fotoğrafta Suud prensi M. Bin Selman her ne kadar bulunmasa da; kalben ve ruhen yanlarında olduğu biliniyor. Hıristiyan dünyasının ruhani liderine, BAE'de başka çok az ülkede erişebileceği bir imtiyaz veriliyor; adeta bütün Arap dünyasını kutsarcasına stadyumda ayin yaptırılıyor; küçük bir kız çocuğu babasının kucağından Papa Hazretleri’nce(!) adeta takdis ediliyor. Sisi talimatıyla olsa gerek, Ezher Şeyhi Tayyib’in Papa ile öpüşme fotoğrafı da ziyarete damga vuran karelerden…

TEPKİSİZLEŞTİRİLEN ARAP DÜNYASI

Arap dünyası kasden ve bilinçli olarak tepkisizleştirildi. 2011’de başlayan devrimlere karşı Suud-BAE eksenince ABD desteğiyle başlatılan ‘karşı devrimler’le bütün Arap dünyasında nefes alıp vermek dışında artık bir hayat belirtisi kalmadı.

2013 Temmuz’unda Mısır düştükten kısa bir süre sonra Suriye ve Libya’daki devrimlerin sonu olmayan iç savaşa evrileceği de belirginleşmeye başladı. Papa’nın karşısında bu ezik fotoğrafı veren Arap liderleri bugün bütün Müslüman halklara karşı yürütülen savaşın planlamasını ve icrasını yapıyorlar. Mısır darbesinde de onlar vardı, Libya’daki iç savaşta da, Suriye’de de… Ya da 15 Temmuz darbesinde Türkiye’de de… Bütün bu Arap ve Müslüman dünyaya karşı verilen savaş, Türkiye’de FETÖ’nün teker teker kaybettiği cepheleri doldurmak adına verildi. Dün güya ‘İslam dünyasının en etkili hocaefendileri’nden Fetullah Gülen’in “Papa ile yan yana” verdiği fotoğrafı, bugün sözüm ona “İslam dünyasının iki etkili genç lideri” sıfatıyla âl Maktum ve âl Nahyan veriyor.

Arap dünyasının Körfez’deki toy bedevilerince idare edildiği bir vasatta, İslam dünyası ağır kayıplar yaşıyor. Buteflika, tekerlekli sandalye ile yeni bir seçime girerken, daha önce bir daha başkanlık yarışına girmeyeceği sözünü veren Mısır diktatörü Abdülfettah es-Sisi, anayasada süresiz başkanlığı için değişiklik yapma adımları atıyor. Geçen hafta yazmıştım: 18-35 yaş arası Mısırlıların yüzde 6,5’i bir ilahın olup olmadığını bilmediklerini, yüzde 4’ü dinsiz olduklarını, yüzde 24’ü başörtüsünü farz olarak görmediklerini beyan ediyor. Artık bir parça ekmeğe ulaşmanın mucize haline geldiği Mısır’dan ajanslar her gün metro istasyonuna atlayarak intihar eden insan haberleri geçiyor.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ

Mısır’da Sisi diktası altında yaşayan Mısırlılarda durum bu da; dışarıdaki durum farklı mı? Mısırlı genç Muhammed Abdelhafız’ın Mısır’a iadesi sürecinde Mısırlı yetkililerle yaşananlar Mısır diasporasının en güncel tartışma konusu…

Büyük patlama, büyük karışıklık ya da büyük savaş; adına ne derseniz deyin, yaklaşmakta olan yaklaşıyor… Coğrafyanın İslam dünyası olacağı kesin; ama şekli net değil: belki bir iç savaş şeklinde, belki yönetimlere karşı topyekün ayaklanma… Türkiye bu büyük değişim öncesi Arap halklarını daha yakından tanımaya yönelik adımlar atmalı, her bir ülke için senaryolar ayrı ayrı çıkarılmalı… Türkiye’de yaşayan muhalif liderlerin pozisyonları net olarak belirlenmeli.

Dertleri savaşı Anadolu coğrafyasına taşımak; Türkiye, Arap coğrafyasında kazanmayı hedeflemeli!

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Münir üstün Münir üstün 23 dk önce
    FETO PAPA DOSTU ONU ARTIK OGRENDINIZDE!!!!!!TAYYIP DAHA 5 AY OLDU VATIKANDA AILECEK AGIRLANALI HAYIRDIR SAMIMI OLARAK TEK KELIME ORAYA YAZIN ARTIK
  • Ramazan CandanRamazan Candan25 dk önce
    Sarayi papa ile ac vatikana koş koş ailecek fotoğraf karelerinde yer al Yerseniz müslüman
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 26 dk önce
    Butun islam ulkelerinin lideri vatikana baglidir bagli olmayan tek yonetici yoktur
  • Papacilar soysuzdurPapacilar soysuzdur27 dk önce
    Papa ile kasila kasila poz verenlerin alayi ALCAKTIR!!!!!!
  • samisami32 dk önce
    Avrupada En büyük papanın heykelinin altında abdullah gül ve erdoğanın ortaklaşa imzaladığı müslüman tük milletini ifsat ve bitirme protokolünü ne çabuk unuttunuz.
  • NumanNuman3 sa önce
    Geçenlerde bizde gidip papayı ziyaret ettik niçin
  • Cuma Cuma 3 sa önce
    Hristiyan dünyadında hiç savaş var mı bir bakar mısınız?Yok...Neden yok din siyasette karışmıyor,siyasiler dini süfli menfaatleri için kullanmıyor...Dinlerarası diyaloğ doğru bir eylemdir...Din savaş çıkartamaz sulh ister...Aklınız var ise eğer Medine Sözleşmesi'ni ve Hudeybiye'yi iyi inceleyin...İslam savaş dini değil, barış dinidir." Leküm dini küm..."ayetini bile bilmiyorsunuz...İslam toplumunu kan içici vampirler haline getirdiniz. Haksızca saldırıyorsunuz her gün bir grup insana...Allah sizi ıslah etsin...Gerçek bir aydın iseniz "Yahudi üstüne madalyası, Mavimarmara'yı bize mi sordunuz? dostum Tramp,dostum Putin" ile ilgili bir yazı yanında gørelim...
  • nostaljinostalji6 sa önce
    ARAP tan Türk etarih boyu fayda gelmemiştir. Araplar hain bir kavimdir. Millet bile olamamış kültür ve medeniyetten uzak pis,tembel,uyuşuk bireylerin çoğunlukta olduğu kuru bir kalabalıktır. Şu anda petrolleri yüzünden zengindirler ve itibar görmektedirler. ne varki 1 er 1 er Emperyalizmin ve ABD nin himayesine ve kontrolüne girmektedirler. Böylesi belki onlar içişn daha hayırlıdır. en azından medeniyetle tanışmış olurlarZaten başladı: Örneğin İSLAM dini nedeniyle kadınlara araba sürmek yasak idi ama şimdi serbest elbette bu çok olumlu medeni ve çağdaş bir gelişmedir onlar için. Çünkü hala bazı Araplar Araba ile deveyi karıştırmaktaçağın 400 yıl gerisinde ve çöllerdeyaşamaktadırlar örnek mi? Bedeviler. ,
  • Ahmed SerhendAhmed Serhend7 sa önce
    Tashîh-i i'tikâd lâzım...

Fahrettin Dede

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
Dünya devinde deprem! İstifa etti
Dünya devinde deprem! İstifa etti
Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
"İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
"İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!