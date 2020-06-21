  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

21 Haziran 2020

Sesleniyorum, duyuyor musunuz?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

21 Haziran 2020

Beden ve beyinleri eğiterek engelleri aşmak!
Ali Akben
Ali Akben

Ali Akben

21 Haziran 2020

Nuri Pakdil’in tırnağı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

21 Haziran 2020

“Hortumcu gazeteci” dayanışması!
Halil Kışlacık
Halil Kışlacık

Halil Kışlacık

21 Haziran 2020

“Aferin” dediler mi?
İlhan Oral
İlhan Oral

İlhan Oral

21 Haziran 2020

Fatiha Suresinin Mesajları(3)

Kıvanç Tığlı Bulut
Kıvanç Tığlı Bulut

Kıvanç Tığlı Bulut

21 Haziran 2020

Çok öfkeliyim
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

21 Haziran 2020

“HDP’yi şeytanlaştırma” mevzusu… İYİ Partili vekili “şeytan” mı dürttü?
Taşkın Koçak
Taşkın Koçak

Taşkın Koçak

21 Haziran 2020

E-Ticaret, B2C ve B2B Platformlarının Geleceği
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

21 Haziran 2020

Fayda getirmeyen tartışmaları terk etmeye var mısınız?
Karısını döven İsmail Küçükkaya'nın sonu: Seni nasıl beğendik!
Gündem

Karısını döven İsmail Küçükkaya'nın sonu: Seni nasıl beğendik!

İsmail Küçükkaya’nın eşi Eda Demirci’ye uyguladığı şiddeti köşesine taşıyan yazar Engin Ardıç, yerel seçimler öncesinde Küçükkaya ve Ekrem İ..
İkinci dalga korkusu yaşanan o ilimizde koronavirüs 54 can aldı
Gündem

İkinci dalga korkusu yaşanan o ilimizde koronavirüs 54 can aldı

Ölümcül koronavirüs pandemisinde ikinci dalga korkusu yaşanan Diyarbakır'da 54 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Diyar..
Mazbatası iptal edilecek! CHP'li ismin belediye başkanlığı düşürüldü
Siyaset

Mazbatası iptal edilecek! CHP'li ismin belediye başkanlığı düşürüldü

Personelinin maaşını 20 ay ödemeyen ve hakkını isteyenlere "Deyyus" diyerek küfreden CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın yargılan..
Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti
Dünya

Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti

Mısırlı yetkililerin, Türkiye-Libya anlaşmasında Yunanistan'la olan herhangi bir anlaşmadan daha fazla yararlanıldığını belirterek Mısır'ın ..
Sosyal medyadan flaş çağrı... Bu adamla görüşen haber versin!
Yerel

Sosyal medyadan flaş çağrı... Bu adamla görüşen haber versin!

Kayseri’de babasını yüksek ateşle hastaneye götüren Hacı G. adlı vatandaşa koronavirüs testi yapıldı. Cumartesi akşamı sonucunun pozitif old..
Türkiye'den darbeci Hafter'e son uyarı!
Gündem

Türkiye'den darbeci Hafter'e son uyarı! "Oradan çekil"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya'da kalıcı ateşkes için Hafter'in Sirte'den çekilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu d..
Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru
Dünya

Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözd..
Afrin'de bombalı saldırı
Dünya

Afrin'de bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaral..
Metiner: Siyasi bir kopuş bekliyorum
Gündem

Metiner: Siyasi bir kopuş bekliyorum

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile gerçek Atatürkçüler arasında siyasi kopuş beklediğini bildird..
En büyük alternatifi Türkiye olacak! İmza artık an meselesi
Gündem

En büyük alternatifi Türkiye olacak! İmza artık an meselesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çin'in iç ve dış ticaretinde önemli düşüşler olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ekonomisi ve nitelikli iş gücü..
21 Haziran 2020

“Hortumcu gazeteci” dayanışması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Karadenizliliği tuttu..

Nezaket falan düşünmedi..

“Karşımdaki bir gazeteci.. Türkiye’de de dördüncü kuvvet denilse de, birinci kuvvet medyadır. Ayağımı bu bilgilere göre uzatayım” demedi..

Sadece Saygı Öztürk’e değil..

Saygı Öztürk ile röportaj yapan, oturup sohbet eden çok AK Partili olduğu için onlara da bir uyarı olması amacıyla..

“İnsanlık görevimi yapıyorum: Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Bey’e minnettarız, Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını (Saygı Öztürk’ü kastediyor) kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır.”

Bu tartışmada, bakıyoruz, Saygı Öztürk’e sahip çıkanlara..

Sözcü gazetesinde Necati Doğru..

Kim bu soyadı Doğru, kendisi hortumcunun işçisi olan Necati?

Salbah gazetesi Dinç Bilgin’in elinde iken, Etibank’ın hortumlanmasına seyirci kalan, patronuna destek verip, yıllarca o bankanın soyulmasını seyreden Necati Doğru..

Doğruluk arayabilir misiniz, bu Necati’de?

Mümkün değil..

Başka kim sahip çıkıyor?

Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğurluoğlu!

Bu kim?

Cem Uzan, İmarbank hortumu ile milleti soyarken, Star gazetesinde birinci sayfa manşetleri ile patronunu savunan sözde gazeteci..

Bu milletin sırtına, 15 milyar dolar yükleyen hortumcunun işçisi..

Diyeceksiniz ki..

“Necati Doğru’yu hatırlatıyorsun, Orhan Uğurluoğlu’nu söylüyorsun da, Saygı Öztürk’ün kendisi ne ki?”

Doğrusunuz..

Saygı Öztürk de, Cem Uzan’ın işçiliğini yapan, o hortumcu milleti soyarken hırsızlıklarını yazmayarak gazetecilik yaptığını iddia eden biri..

Bakmayın siz, Süleyman Soylu’ya cevap verirken, “40 yıldır namussuzluk yapmadım, bundan sonra da yapmam. Ben kalemimi satmam” dediğine..

İşte somut olay..

İşte somut çağrım..

Kalemini satmadı isen..

Çık göster bize..

Uzan ailesi İmarbank’ı hortumlarken.. 

Şimdi aynı gazetede yazarlık yapan Emin Çölaşan bile.. Cem Uzan’ın Motorola’sından başlayın.. Hazine bonosu sahtekarlığına kadar.. Bütün üçkağıtçılıklarını yazarken..

Sen Cem Uzan ve Uzan ailesinin aleyhine tek bir haber yapabildin mi?

Göster de, “Kalemini satmadığı”na kanaat getirelim..

Bırak aleyhine haber yapmayı..

Uzan ailesinin gazetesinde çalışarak.. Kendi isminle haber yaparak.. Birinci sayfadan haberlerini yayınlatarak..

Uzan ailesinin itibar kaybına uğramaması için didinmedin mi?

Saygı Öztürk’ün hortumcu patron sevdası bir tane ile sınırlı da değil.

Etibank’a el konulmadan kısa süre öncesine kadar, Dinç Bilgin’in Sabah’ında da çalışmıştı, Saygı Öztürk..

O yıllarda, Dinç Bilgin’in Etibank’ı hortumlaması ile ilgili tek bir haber yapmış mıydı? 

Hayır..

Kamu bankalarından aldığı kredilerle ilgili bir tane haber yapmış mıydı? 

Hayır.

Tam aksine, Dinç bilgin, bu adamları yüksek maaşla gazetesinde topluyor, bunlar da o hortumcu patrona hizmet etmekten kaçınmıyorlardı..

Saygı Öztürk’ün bir farklı özelliği daha vardır: Uyanıktır..

Yılmaz Özdil gibi.. Emin Çölaşan gibi.. Patronu kim ise, onun açıktan ve yüksek sesle sözcülüğünü de yapmaz.

Hangi gazeteye giderse gitsin, ilkesi şudur: “Hortumcu medya patronlarının aleyhine yazmak doğru değildir. Çünkü bir gün olur, o patrona işçilik yapma ihtimali oluşabilir. Bu şansı kaybetmemek için, herkes aleyhine haber yapılır. Ama medya partonları ne yaparlarsa yapsınlar, onların aleyhine haber yapılmaz.”

Dolayısı ile..

Hürriyet’ten Sabah’a, ordan Star’a, ordan Gözcü’ye, ordan tekrar Hürriyet’e, ordan da Sözcü’ye transfer olabilmiştir..

Tam da bu kapsamda olmak üzere..

Fetullah Gülen aleyhine yazdıklarını telafi etmek için..

Samanyoluhaber ekranlarına çıkıp, ordan o ekranın patronunun istediği şekilde konuşmayı da gerçekleştirmiş, kendisini Gülen düşmanı gösteren nadir gazetecilerden birisidir.

Şimdi bu Saygı Öztürk..

Sırf AK Parti düşmanlığını sergilemek için..

Bir kadın üzerinden yaptığı haberde...

O ismi, bir erkekle, o erkek evli olduğu halde dostluğunu geliştiren ve sonrasında evliliğe kadar gidecek bir ilişkiye imza atan kadın olarak takdim edebiliyor..

Karadenizli Soylu sert çıkınca da..

Televizyon ekranlarına çıkıp, ağlıyor..

Peki..

Saygı Öztürk’ün ahlaksız imalarda bulunduğu AK Partili kadının durumunu soran var mı?

“Eşi üzerinden şu makama geldi, bu makama geldi” diye suçlanan kişinin durumunu soran var mı?

Saygı Öztürk, masabaşında istediğini yazsın..

Yazarken de..

Patrona dokunmasın.. 

40 yıldır, hiçbir patronunun aleyhine tek satır bir şey yazmasın..

Patronlar namus abidesi oldukları için değil..

Patronlarının hemen hepsi, ya banka hortumcusu, ya vergi kaçakçısı olduğu halde, Saygı Öztürk, onlar hakkında tek satır kaleme alamasın..

Ama, kendisine göre gariban gördüğü kim var ise.

Doğru, yalan saydırsın..

Var mı öyle, üç kuruşa beş köfte..

Gelir, bir gün duvara toslarsın işte..

Sırtını dayadığın, ismini vermeyen üst düzey generaller de savunamaz seni..

Derinlerden sana haber uçuran hainler de savunamaz seni..

Biz tam da bunları yazarken.

Meral ablamız çıktı sahneye..

Hem de nasıl bir söylem ile?

İfade aynen şöyle: “Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar.”

Kıyma makinesini nereden hatırlıyoruz?

1960 darbesi öncesinde, Adnan Menderes’e atılan iftiralardan..

Ne deniyordu o iftiralarda: “Üniversiteli gençler, Menderes tarafından öldürtülüyor. Sonra de cesetleri ortaya çıkmasın diye, kıyma makinesinden geçiriliyor.”.

1960’taki darbenin gerekçelerinden birisi de, buydu..

Darbeyi yaptılar..

Kıyma makinelerini buldular mı? 

Kıyma makinesinden geçirilen üniversiteli gençleri buldular mı?

Kaybolan bir tane üniversiteli genci ortaya çıkarabildiler mi?

Şimdi soru şu:

Meral abla, ne demek istedi?

“Ben gönüllü, darbe tahrikçisiyim. Bana güvenebilirsiniz. Sizin iftiralarınızı, topluma yayar, darbeye zemin hazırlama görevini hakkıyla ifa ederim” mi demek istedi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Çok basit bir devlet iz çok, halkı kin ve nefret dili kullanan bir çok gazeteci hâlâ TV lerde para kazanıp kin kusuyor. Çölaşan lar, Dündar lar devletin resmi enaz on istihbarat örgütü olmalı
  • Yanıtla

H.Y.E

Şu Saygı Öztürk,su Meral Akşener ciddiye alınacak ne iş yapıyorlar Allahaşkına.Ben bir insan olarak bunların insanlar lehine ne işleri ne amelleri var? göremedim.Tek varlik sebebleri sanki iktidar düşmanlığı.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı