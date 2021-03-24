CHP’nin yüzde 55’inin tamamı, “Ayasofya müze olsun” der mi?

Daha Ayasofya açılmadan, aldığı Nobel ödülünün karşılığını vermek üzere, Orhan Pamuk 10 Temmuz 2020’de BBC’ye konuşmuş:

“Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına ‘Artık seküler değiliz’ demektir.”

Aynı Orhan Pamuk, Ayasofya’nın açıldığı gün, 24 Temmuz 2020’de Deutsche Welle’ye konuşmuş:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk Ayasofya’yı müzeye dönüştürmüştü. Bunu niye yaptı? Modern dünyaya, özellikle de Batı dünyasına Rum Ortodoks mimarisinin bu başyapıtını müzeye çevirerek ‘Biz Türkler laikiz. Fransız laiklik anlayışını benimseyerek büyük Avrupa kültür ve medeniyetinin bir parçası olmak istiyoruz’ demek istedi. Aldığı karar buydu. Şimdi bunu geriye çeviriyorlar.”

Ve tüm bu sözlere, Türk halkından yeterince bir cevap almamış olmalı ki..

Şimdi de Orhan Pamuk, PKK bildirilerini yayınlayıp, ortalığı karıştırdıktan sonra, o bildirileri sitesinden kaldıran, siteyi kaynak gösterip paylaşım yapan Ö. Faruk Gergerlioğlu gibileri de ortada bırakan T24’e konuşmuş..

Demiş ki:

“Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biri Ayasofya’dır. Ayasofya Müzesi camiye çevrilmiştir. Buna Halk Partisi’nin sessizliğini hiç anlayamadım. Bir siyasi partinin en son yerel seçimde yüzde 55 oy aldığı bir yerde, oyunu daha da artırmak için, yani yüzde 56 oy almak için yüzde 44 oy alan partinin fikirlerini benimsemesini ya da benimser gibi yapmasını ben anlayamıyorum.”

Şimdi buyrun..

Yüzde 55 içinde yer alanların vebalini konuşmaya başlayalım..

Kimlerden başlayalım?

Saman altından su götürmeye kalkışan, dindar gruplardan başlayalım..

Özellikle de, “Tüm Süleymancılar” diyemesem de..

Süleymancıların büyük kısmından başlayalım..

Kime verdiler oylarını?

Ekrem İmamoğlu’na..

Haydi çıkın bakalım ortaya, haykırın gerçeği:

“Orhan Pamuk’un, Ayasofya’yı müze yapan CHP’ye ait gibi gösterdiği.. Bugün dahi Ayasofya’nın müze olarak kalması gerektiğine inananların oyu olarak gösterdiği yüzde 55’in içinde, biz de varız.. Biz, Ayasofya’nın müze olarak kalmasını hiçbir tarihte onaylamadık, doğru bulmadık.. Ekrem İmamoğlu’na oy verdik. Ama, Ayasofya’nın ibadete açılmasına da destek çıktık.. Orhan Pamuk’un, yüzde 55’lik kesimi, Ayasofya’nın müze olarak kalmasını isteyen seçmen gibi tanıtmasına itiraz ediyoruz.”

Süleymancıların dışında, başka dini gruplar da var, Ekrem İmamoğlu’na oy veren..

Onlardan birisi de, aynı zamanda siyasi partisi de olan Haydar Baş’ın hareketi..

31 Mart 2019’daki mahalli seçimde partilerinin adayları vardı..

Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından seçimin yenilenmesine karar verilince, adaylarını geri çektiler..

Maalesef ki maalesef, Ekrem İmamoğlu lehine, adaylarını geri çektiler..

Şimdi onların da, “Ayasofya’nın müze olarak kalmasına onayımız yoktur” demeleri gerekir..

“Bizlerin, Ekrem İmamoğlu’nun aldığı % 55’lik oyun içinde katkımız var ama.. Biz Ayasofya’nın müze olarak kalmasını istemiyoruz.. Tam aksine.. İbadete açılmasını istedik.. İstiyoruz.. Bizi caminin ibadete açık olmasını istemeyen müzeciler gibi gösteren Orhan Pamuk’un açıklamasını kınıyoruz” demeleri gerekir..

Bir başka grup, 61. ölüm yıldönümünde rahmetle andığımız Said Nursi’nin yolundan gittiğini iddia eden Nurcuların Yeni Asya bölümü..

Onlar da, Ekrem İmamoğlu’na oylarını verdiler..

Açıktan desteklediler..

Şimdi onları da yok sayıyor, Orhan Pamuk..

Sanki % 55’in tamamı, Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenlermiş gibi, algı oluşturuyor..

Yeni Asya grubu da çıkıp, gerçeği haykırmalı:

“Biz Ekrem İmamoğlu’na oy verdik. CHP’ye oy verdik. Ama Ayasofya’nın müze olarak kalmasını doğru bulmuyoruz. Bizi, Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen kişiler gibi göstermek saygısızlıktır, küstahlıktır..”

Saadet Partisi yöneticileri, “Hem 31 Mart’ta, hem de yenilenen seçimde bizim adayımız vardı. Adayımızı geri çekmedik. Kendi adayımıza oy verdik” dese de..

İlçe belediyelerinde 200 bin oy alan Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 31 Mart’ta 100 bin, yenilenen seçimde ise 50 bin oy aldığına göre..

Sormak hakkımız..

150 bin Saadetli seçmen, kime oy vermeye yönlendirilmiştir?

150 bin seçmenin, Ayasofya hakkındaki görüşü nedir?

Ayasofya müze olarak mı kalmalı idi?

Orhan Pamuk’un dediği gibi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi, kınanacak bir değişiklik miydi?

Eyüp Sultan Camii’nde Ekrem İmamoğlu Yasin Suresi’ni okurken, kendisine eşlik eden Beylikdüzü’nden imam arkadaşı açıklama yapsın:

“Ekrem İmamoğlu’nun aldığı yüzde 55’lik oyda, benim katkım olmasından pişmanım/pişman değilim... Ekrem İmamoğlu’nun aldığı yüzde 55’lik oyun tümünün Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkanlar gibi gösterilmesini doğru buluyorum/bulmuyorum.”

Evet, küçük küçük olaylar.. Küçük küçük destekler..

Bakın dindar insanlara nasıl fatura olarak geri dönüyor.

Laikçilerin hanesine, hiç tahmin etmediğiniz ne artılar yazılıyor..

“Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenler % 55 oldu. Ayasofya’nın ibadete açılmasını isteyenler ise % 44’de kaldı” tespitleri yapılıp, dindar insanlara had bildirilmeye çalışılıyor..

Süleymancı kardeşlerimizin bahsettiğimiz bölümü bu tabloya onay veriyorsa, diyeceğimiz bir şey yok..

Haydar Baş’ın partilileri, “Evet biz bu tablodan memnunuz” diyorsa sözümüz yok.

Yeni Asya grubu, “Biz Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenlerle anılmaktan hiç rahatsız olmadık” diyorsa, itirazımız yok.

Saadet Partili kardeşlerimiz, “Bizlerin ‘Ayasofya ibadete açılmamalı idi’ diyenlerle anılmamızda hiç sıkıntı yok..” diyorlarsa, bir eleştirimiz olmaz, olamaz..

Ama, başlarını ellerinin arasına alıp, uzun uzun düşünmeliler..

“Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bizi nerelere savurdu? Biz, Ayasofya’yı müze olarak görmek isteyenlerle mi haşrolacağız? Biz, yarın ahirette, Ayasofya’yı cami olarak görmek isteyenlerin içinde olmayacak mıyız?”