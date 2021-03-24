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CHP’nin yüzde 55’inin tamamı, “Ayasofya müze olsun” der mi?

Daha Ayasofya açılmadan, aldığı Nobel ödülünün karşılığını vermek üzere, Orhan Pamuk 10 Temmuz 2020’de BBC’ye konuşmuş: 

“Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına ‘Artık seküler değiliz’ demektir.”

Aynı Orhan Pamuk, Ayasofya’nın açıldığı gün, 24 Temmuz 2020’de Deutsche Welle’ye konuşmuş: 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk Ayasofya’yı müzeye dönüştürmüştü. Bunu niye yaptı? Modern dünyaya, özellikle de Batı dünyasına Rum Ortodoks mimarisinin bu başyapıtını müzeye çevirerek ‘Biz Türkler laikiz. Fransız laiklik anlayışını benimseyerek büyük Avrupa kültür ve medeniyetinin bir parçası olmak istiyoruz’ demek istedi. Aldığı karar buydu. Şimdi bunu geriye çeviriyorlar.”

Ve tüm bu sözlere, Türk halkından yeterince bir cevap almamış olmalı ki..

Şimdi de Orhan Pamuk, PKK bildirilerini yayınlayıp, ortalığı karıştırdıktan sonra, o bildirileri sitesinden kaldıran, siteyi kaynak gösterip paylaşım yapan Ö. Faruk Gergerlioğlu gibileri de ortada bırakan T24’e konuşmuş..

Demiş ki:

“Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biri Ayasofya’dır. Ayasofya Müzesi camiye çevrilmiştir. Buna Halk Partisi’nin sessizliğini hiç anlayamadım. Bir siyasi partinin en son yerel seçimde yüzde 55 oy aldığı bir yerde, oyunu daha da artırmak için, yani yüzde 56 oy almak için yüzde 44 oy alan partinin fikirlerini benimsemesini ya da benimser gibi yapmasını ben anlayamıyorum.”

Şimdi buyrun..

Yüzde 55 içinde yer alanların vebalini konuşmaya başlayalım..

Kimlerden başlayalım?

Saman altından su götürmeye kalkışan, dindar gruplardan başlayalım..

Özellikle de, “Tüm Süleymancılar” diyemesem de..

Süleymancıların büyük kısmından başlayalım..

Kime verdiler oylarını?

Ekrem İmamoğlu’na..

Haydi çıkın bakalım ortaya, haykırın gerçeği:

“Orhan Pamuk’un, Ayasofya’yı müze yapan CHP’ye ait gibi gösterdiği.. Bugün dahi Ayasofya’nın müze olarak kalması gerektiğine inananların oyu olarak gösterdiği yüzde 55’in içinde, biz de varız.. Biz, Ayasofya’nın müze olarak kalmasını hiçbir tarihte onaylamadık, doğru bulmadık.. Ekrem İmamoğlu’na oy verdik. Ama, Ayasofya’nın ibadete açılmasına da destek çıktık.. Orhan Pamuk’un, yüzde 55’lik kesimi, Ayasofya’nın müze olarak kalmasını isteyen seçmen gibi tanıtmasına itiraz ediyoruz.”

Süleymancıların dışında, başka dini gruplar da var, Ekrem İmamoğlu’na oy veren..

Onlardan birisi de, aynı zamanda siyasi partisi de olan Haydar Baş’ın hareketi..

31 Mart 2019’daki mahalli seçimde partilerinin adayları vardı..

Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından seçimin yenilenmesine karar verilince, adaylarını geri çektiler..

Maalesef ki maalesef, Ekrem İmamoğlu lehine, adaylarını geri çektiler..

Şimdi onların da, “Ayasofya’nın müze olarak kalmasına onayımız yoktur” demeleri gerekir..

“Bizlerin, Ekrem İmamoğlu’nun aldığı % 55’lik oyun içinde katkımız var ama.. Biz Ayasofya’nın müze olarak kalmasını istemiyoruz.. Tam aksine.. İbadete açılmasını istedik.. İstiyoruz.. Bizi caminin ibadete açık olmasını istemeyen müzeciler gibi gösteren Orhan Pamuk’un açıklamasını kınıyoruz” demeleri gerekir..

Bir başka grup, 61. ölüm yıldönümünde rahmetle andığımız Said Nursi’nin yolundan gittiğini iddia eden Nurcuların Yeni Asya bölümü..

Onlar da, Ekrem İmamoğlu’na oylarını verdiler..

Açıktan desteklediler..

Şimdi onları da yok sayıyor, Orhan Pamuk..

Sanki % 55’in tamamı, Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenlermiş gibi, algı oluşturuyor..

Yeni Asya grubu da çıkıp, gerçeği haykırmalı:

“Biz Ekrem İmamoğlu’na oy verdik. CHP’ye oy verdik. Ama Ayasofya’nın müze olarak kalmasını doğru bulmuyoruz. Bizi, Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen kişiler gibi göstermek saygısızlıktır, küstahlıktır..”

Saadet Partisi yöneticileri, “Hem 31 Mart’ta, hem de yenilenen seçimde bizim adayımız vardı. Adayımızı geri çekmedik. Kendi adayımıza oy verdik” dese de..

İlçe belediyelerinde 200 bin oy alan Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 31 Mart’ta 100 bin, yenilenen seçimde ise 50 bin oy aldığına göre..

Sormak hakkımız..

150 bin Saadetli seçmen, kime oy vermeye yönlendirilmiştir?

150 bin seçmenin, Ayasofya hakkındaki görüşü nedir?

Ayasofya müze olarak mı kalmalı idi?

Orhan Pamuk’un dediği gibi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi, kınanacak bir değişiklik miydi?

Eyüp Sultan Camii’nde Ekrem İmamoğlu Yasin Suresi’ni okurken, kendisine eşlik eden Beylikdüzü’nden imam arkadaşı açıklama yapsın:

“Ekrem İmamoğlu’nun aldığı yüzde 55’lik oyda, benim katkım olmasından pişmanım/pişman değilim... Ekrem İmamoğlu’nun aldığı yüzde 55’lik oyun tümünün Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkanlar gibi gösterilmesini doğru buluyorum/bulmuyorum.”

Evet, küçük küçük olaylar.. Küçük küçük destekler..

Bakın dindar insanlara nasıl fatura olarak geri dönüyor.

Laikçilerin hanesine, hiç tahmin etmediğiniz ne artılar yazılıyor..

“Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenler % 55 oldu. Ayasofya’nın ibadete açılmasını isteyenler ise % 44’de kaldı” tespitleri yapılıp, dindar insanlara had bildirilmeye çalışılıyor..

Süleymancı kardeşlerimizin bahsettiğimiz bölümü bu tabloya onay veriyorsa, diyeceğimiz bir şey yok..

Haydar Baş’ın partilileri, “Evet biz bu tablodan memnunuz” diyorsa sözümüz yok.

Yeni Asya grubu, “Biz Ayasofya’nın müze kalmasını isteyenlerle anılmaktan hiç rahatsız olmadık” diyorsa, itirazımız yok.

Saadet Partili kardeşlerimiz, “Bizlerin ‘Ayasofya ibadete açılmamalı idi’ diyenlerle anılmamızda hiç sıkıntı yok..” diyorlarsa,  bir eleştirimiz olmaz, olamaz..

Ama, başlarını ellerinin arasına alıp, uzun uzun düşünmeliler..

“Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bizi nerelere savurdu? Biz, Ayasofya’yı müze olarak görmek isteyenlerle mi haşrolacağız? Biz, yarın ahirette, Ayasofya’yı cami olarak görmek isteyenlerin içinde olmayacak mıyız?”

 

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Yorumlar

Ekrem

Allah rızası için kimse yokmu bu Kemal Kılıçdaroğluna desin Allah rızası için sayın ali ihsan bey sen akit tvde sorarmisin ben bir siirtli kürd olarak sesleniyorum Kemal Kılıçdaroğluna Allah rızası için sorun Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusu suriyede vatan savunması yapan barış pınarı harekatı Fırat kalkanı harekatı zeytin dalı harekatlari pençe Kartal harekatlari Eren bülbül harekatlarina neden karşı kanal istanbula neden karşı üçüncü köprüye neden karşı şehir hastanelerine neden karşı üniversitelere neden karşı duble yollara neden karşı çoğalan insanlik ve mecburi yapılan binalar yerleşim yerleri ve oluşan yollar caddeler neden karşı hızlı trene neden karşı Doğu güneydoğuda kurulmaya çalışılan küçük büyük fabrikalara neden karşı barajlara neden karşı elektirik santrallerine neden karşı çıkarılan bor madenlerine neden karşı çıkarılan doğalgaz petrollere neden karşı hızla çoğalan güneş enerjisine neden karşı niye karşı madem karşı niye ben bunlara şu sebeple karşıyım demiyor eğer sayın recep tayyip Erdoğan ve devlet bahçeli danismanlari bunu okuyorsa görüyorsa bugünkü büyük akparti olağan kongresinde sayın recep tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlunun yanıtlamasi ve cevabın alınması için bu soruları sormalı ben bu feto terör örgütü 15 Temmuz hain darbesinden önce bu CHP yönetiminin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbesinden önceki yıllarda fetoya söve söve f tipi diye diye feto terör örgütüne hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve olduda 15 Temmuz hain darbesi olduktan sonra yani 17..25 Aralık kalleş operasyonlarıda dahil bir anda feto terör örgütü düşmanı olan CHP yönetimi ve genel başkan kılıklı Kemal Kılıçdaroğlu onlarla dost kanka oldu görüşür oldu kalkan oldu zırh oldu ondan diyorum bu dediklerim hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözü önünde cereyan ediyor ve Kemal Kılıçdaroğluyla aynı safta olan meral aksener temel karamollaoglu sonradan katılan ama önceden feto üyesi olan ali babacan ve Ahmet Davutoğlu tartışmamasiz onların sağ kolu olan hdppkka dhkpc sorun onlara ben bunları görüyorsam halkın yüzde 45 görüyorsa ve hdppkka feto ile işbirliği yapan bunlara sorun sizler neden bu yapılan hizmetlere karşısiniz neden hastaneye karşısiniz ama gidip tedavi oluyorsunuz diyecem yollara karşısinız lüks araclarinizla gidiyorsunuz havaalanına karşısiniz ama en lüks uçakla gidiyorsunuz peki bu vatan toprağınin ekmeğini yiyorsunuz içiyorsunuz uyuyorsunuz havasını kokluyorsunuz soluyorsunuz gününüz gün ediyorsunuz neden bu kin niye niye bu yapılan hizmetlere karşı geliyorsun dünkü meclis konuşmandan diyorsun ucube hükümet sistemi ve ucube projeler kanal İstanbul yandaşlara ve diyorsun gereksiz kanal İstanbul yapılmasın neden Kemal Kılıçdaroğlu Sen bu vatan toprağında yaşiyorsun ve bu millet devlet sana yeterince kredi veriyor ve Sen Evet sen siz Kemal Kılıçdaroğlu meral aksener Ahmet Davutoğlu ali babacan temel karamollaoglu ben bunları yazdım sizin nasıl birer hainlere dönüştüğünüz gerekcelerini yazdım beyanlariniz video görüntüleriniz demecleriniz icraatlariniz ortada hele Ahmet Davutoğlu Sen tam hain oğlu hainsin senin son başbakanlığin döneminde oluşan siyasi tablo ve terör olaylarının tırmanışa geçmesi haddi hesabı yok Evet sizler bunların cevabını veremezsiniz ama soruyorum bunların cevabı Allah rızası için sayın ali ihsan bey Ne sayın recep tayyip Erdoğan bunları sorsun bende bu yazdıklarımın takdiri siz değerli kamuoyuna ve akitin değerli yazarlarına bırakıyorum feto chp hdp iyi parti saadet parti deva gelecek parti bunlar aynı şebeke ve safta degillermi aynı saftalar çünkü bu saydığım partiler ve isimler buna Ecevit Demirel ve geberen hain darbeci asker kılığına girmiş kenan Evren ve yaşar buyakanit yaşayan İlker Başbuğ yaşar okuyan sabih kanadoglu dahil diyecekler Erdoğan feto iç içeydiler Evet doğru beraberdiler ne oldu sayın recep tayyip Erdoğan baktı bunlar ABD İsrail isteklerini Erdoğana dahada şiddetli bir şekilde dayatiyorlar bu hain feto elebasi ve itleri Erdoğan ne yaptı önce bunların TVleri gazeteleri dersaneleri kapattı sonra ne oldu bunların hain şerefsiz namussuz abdestsiz kanlı yüzlerini ortaya çıkardılar ve Türkiye Cumhuriyeti devletine savaş açtılar kim İsrail ABD Yunan Ermeni eliyle maşası feto terör örgütü elebasi gülen ve  sürüleri hain darbeyi yaptılar ve ben başta olmak uzere tüm halk uyandı ve gördü gerçek vatansever sayın recep tayyip Erdoğan ve devlet bahçeli olarak ortaya canını koydular kefeni giydiler ve bizler milyonlar sayın recep tayyip Erdoğan ve vatan toprağıni bayrağımızi bu hainlerin elinden ABD İsrail Yunanistan Ermeni işgalinden kurtardık sonra ne yaptı sayın recep tayyip Erdoğan yukarıda yazdığım gibi zeytin dalı Fırat kalkanı barış pınarı pençe Kartal Eren bülbül harekatlari yapıldı önce feto IŞİD dhkpc terör örgütü yok edildi sonra hdppkka ypg sdg terör örgütü yok edildi şehir içinden ve sinir dışında binlerce terör terörist piçlerin leşleri cehenneme gönderildi ben onun için diyorum şuanki CHP hdp iyi parti saadet parti gelecek deva partisi liderleri ve o yönetimde görev yapan tüm kadroları feto terör örgütü ve hdppkka terör örgütüne destek veriyorlar hemde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözü önünde hdp esgenel başkanı terör örgütü elebaslarina hurmetini gönderiyor ertesi gün Davut oğlu görüsuyor ben onun için diyorum bunlar h.inler h.inler şerefsiz ...lar kansızlar aynısı tvitterimde de yazmışım
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Mutmaine

Ayasofyayı hazmedemeyen...İstanbul'un fethini de hazmedemiyor demektir...! ..... .........Fatihin torunlarına laikliği uygun görmüşler , başka bir arzuları var mı acep ! Ayasofya içine heykel dikemedikleine de üzülüyorlardır ,....ah OSMANLI mirasın rüçhan kaldı....
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