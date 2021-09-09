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Aaaa; CHP kafası, Özbekistan’da da mı başörtü yasaklamış?

09 Eylül 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Dünya ile birlikte Türkiye de, Afganistan’da Taliban’ın kadınlara bakış açısını tartışıyor.

Kadınlar çalışabilecek mi?

Kadınlar burkasız sokağa çıkabilecek mi?

Kadınlar, okullarda okuyabilecek mi?

Kadınlar, bakanlar kurulunda temsil edilecek mi?

Bu ve benzeri soruları, sabahtan akşama kadar Türk televizyonlarında tartışıp, Taliban’ı öcü gibi gösterenler kim?

“Ölüyoruz.. Ölüyoruz.. Her gün bir kadın cinayeti.. Her gün tekrar ölüyoruz..” diyenler.

Çağdaş, modern, laik, batıcı Türkiye’de..

Her gün ortalama bir kadın, şiddet mağduru olarak can veriyor..

Kalkmışız, Afganistan’daki kadınların, bakanlar kurulunda temsil edilip edilmeyeceğini tartışıyoruz.

Be hokkabazlar..

Sizin Türkiye’nizde..

Laikliği dayattığınız..

Anadolu’yu düşman işgalinden kurtardığımız Kurtuluş Savaşı’nın hemen iki yıl sonrasında..

Dans için sahneye çıkartılan kadınlar üzerinden, “Bakın, kadın haklarına saygılı bir Türkiye’yi nasıl inşa ettik” diye övünenler..

Kadın haklarını; bir erkeğin, bir hatta bazen birkaç kadını kolları arasına alıp, onlarla dans edebilmesi olarak tanımlamaya kalkanlar..

“Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem / Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem” diyen Necip Fazıl’ı haklı çıkarırcasına, dünya güzellik yarışmasına, bir Türk kadınının mayo ile katılmasını, 80 yıl sonrasında bugün bile, büyük başarı olarak ve kadın haklarının katettiği büyük aşama olarak takdim etmeye kalkışanlar..

Bugün öldürülen her bir kadından sorumlu oldukları halde..

“Türk kadınını çağdaşlaştırdık” diye övündüklerini unutup, o kadınlara yönelik cinayetlerden, dindarları sorumlu tutup..

Şimdi hedef büyütmüşler..

Gözlerini, Afganistan’a dikmişler..

Türk kadınını sanki kurtarmışlar da..

Sıra Afgan kadınına gelmiş..

Çalışmalarından okumalarına kadar onlarca suni sorun icat edip..

En sonunda da..

Kendi ülkelerine bakmadan..

Kendi ülkelerinde ilk kadın bakanın, 1970’lı yıllarda görev yapabildiğini unutup.,

Atatürk Türkiye’sinde de..

İnönü Türkiye’sinde de..

Hatta Menderes ve, CHP’lilerin büyük devrim olarak gösterdikleri 1960 darbesi döneminde Türkiye’de bir tane kadın bakan olmadığı  gerçeğini görmezden gelip..

“Taliban, açıklayacağı bakanlar kurulu’nda acaba bir kadına yer verecek mi?” diye kavga çıkartıyorlar..

Oynanan oyunun büyüklüğü, Taliban’ın işbaşına geldiği Afganistan’ın sınır komşusu Özbekistan’daki bir açıklama ile, daha da net gözler önüne serildi..

Neydi o açıklama?

Halkının % 95’i Müslüman olan Özbekistan’da, başörtü yasağı, kaldırılmış!

Türkiye’ye ne kadar da benziyor, değil mi?

Türkiye’deki CHP’nin, demek ki Özbekistan’da da bir kolu varmış.

Ki..

2021 Özbekistan’ında bile, o başörtü yasağını sürdürmüş.

Birileri diyor ki, “Dünya değişti.. Hiç kimse, temel hak ve özgürlükleri, o eski yıllardaki gibi kısıtlayamaz.”

Külahıma anlatın siz onu..

Daha yönetime oturalı bir ay bile olmamış Taliban’ı, sabah akşam, kadın hakları konusunda sizler sorgularsınız ama..

Onlarca yıldır, Özbekistan’da kadınların başörtü kullanmalarını, hatta öyle ki, başörtü satışını bile yasaklayanları, bir defa gündeme getirmezsiniz..

Sen CNN.. 

Sen Habertürk..

Sen NTV..

Sen Fatih Altaylı..

Sen A. Hakan. 

Sen, Nagehan Alçı..

Sen M. Akif Ersoy..

Sen.. Sen.. Sen..

Hepiniz..

Derdiniz, gerçekten kadın hakları olsa idi..

Taliban’ın 3. gününde Afganistan’dan canlı yayınlar eşliğinde, Taliban’ı ve onun üzerinden de Müslümanları tahkir etmeye kalkana kadar..

Özbekistan’a gidip, başörtü yasağının vicdansız yüzünü bizlere gösterip, “Bu zulüm nedir” derdiniz..

Özbekistan’da kadınların başlarını örtme hakkı bile olmasın..

Siz bununla ilgili tek kelime etmeyin..

Başını örtme hakkı olmayınca..

Zorunlu sonucu olarak, başörtülü olarak okuma hakkı da olmasın..

Başörtülü çalışma hakkı da olmasın..

Kimbilir belki vatandaş olarak, kamu binalarına (Türkiye’de yakın tarihe kadar yapılmaya çalışıldığı gibi) girişleri bile engelleniyor olsun..

Siz bunlarla ilgili tek bir haber yapmayın..

“Nerede kadın hakları? Nasıl bir despotluk bu? Özbekistan’ın çağdışı gerici zihniyeti, kadınları devletten soyutluyor” yorumları yapmayın.. 

Bugün dahi, “Özbekistan’da kamu binalarında başörtü yasağı kaldırıldı” diye açıklama yapılmış olmasına rağmen..

“Sadece öğrencilere mi? Sadece vatandaşlara mı? Yoksa çalışanlar için de, başörtü yasağı kaldırıldı mı?” sorularına bile henüz cevap verilmemiş olsun..

Biz, Türk televizyonlarından, Türk gazetelerinden, Türkiye’de yayın yapan internet sitelerinden.. 24 saat Kabil’den canlı yayın eşliğinde, “Taliban kadınlara çalışma hakkı verecek mi? Taliban kadınları sokaklardan kovalayacak mı? Taliban kadınlara bakanlar kurulunda yer verecek mi? Taliban kızlara, erkeklerle aynı sırada oturarak öğrenim hakkı verecek mi?” şeklindeki yüzlerce absürt soru eşliğinde sorgulamalar yapılmasına şahit olalım..

Bre vicdansızlar..

Alın işte, Özbekistan’da, başörtülü kadınlara çalışma hakkı düne kadar kısıtlanmış..

Okuma hakkı kısıtlanmış..

Kamu binalarına girişleri yasaklanmış.

Eee, nerede Özbekistan’dan canlı yayın yapan, bu kanaldan şu kanala gezip 24 saat yorum serdeden muhabirleriniz, yazarlarınız?

Afganistan’da başını açıp gezmek isteyenler kadın da..

Özbekistan’da başını örtmek isteyenler, kadın değil mi?

Hatta insan değil mi?

Bir hatırlatma da..

Saadet Partili tabana..

İyi Parti içinde kalmaya devam eden muhafazakarlara..

Oyun büyük..

Tezgah derin..

Türkiye’deki dindarların önünü açan özgürlük ortamının, zorunlu ve karşısında durulmaz bir gelişme olduğunu sanmayın..

İttifak yapmaya kalktığınız CHP kafası, her yerde var..

Her zaman var..

Sanmayın ki, dindarlara haksızlıktan vazgeçtiler..

Fırsat kolluyorlar..

Siz de onlara, koltuk değnekliği yapmayın..

 

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Yorumlar

nurettın

özbekistan da türkiye deki despotları örnek almışlardır kim bilir onların da bizdeki gibi halkı sömürmek için uyduruk tarih yazan bizdeki gibi dalkavukları vardır kurtarıcıları vardır
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ŞUAYIP

İslam ruhlar aleminden başlar cennetle ,cemalullahla sonsuza kadar devam eder .Önemli olan ona layık yaşaya bilmektir
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