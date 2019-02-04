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28 Şubat için şikayetçi olma,12 Eylül’ü koru; niye ki acaba?

04 Şubat 2019 Pazartesi

28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı yapan Meral Akşener, darbeci generallerden çok ağır bir tehdit almıştı..

Bakanlık önünde, yağlı kazığa oturtulmak..

Gel zaman, git zaman..

28 Şubat darbeci generallerinden hesap sorulmak üzere dava açıldığında..

Meral hanım mahkemeye geldi ve “Şikayetçi değilim” dedi..

Şaşırdım..

Not ettim..

28 Şubat sürecinde Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Şevket Kazan abimiz, darbeci generallerin hedefinde idi.. Bir yandan arabasının küçücük bir gümrük harcından dolayı, o sorununu devasa hale getirip, linç ettiler. Sincan Belediye Başkanı’nın, tatil günü cezaevinde tutuklu iken ziyaret etti diye, “Artık Adalet Bakanlığı koltuğunda oturamaz” manşetleri attırdılar.. Sırf kendisi ile dostlarının arası açılsın diye, akit gazetesi hakkında, günaşırı suç duyurularını, Adalet Bakanlığı’na yollayıp, “Soruşturmanın derhal açılması, sonucunun da tarafımıza bildirilmesi” tehdit ifadeleri içerikli yazılarla sıkıştırılmaya, bir yandan da tahkir edilmeye çalışıldı..

Ama..

Bu Şevket abimiz de, 28 Şubat davası kapsamında darbeci generaller yargılanırken, “şikayetçi değilim” dedi..

Yine şaşırdım.

Yine not ettim..

**

Şimdi geldiğimiz noktada..

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Tunç Soyer’in babasının, 12 Eylül darbesinde askeri savcı olarak görev yaptığı ve işkence ile suçlandığı haberleri eşliğinde..

Meral Akşener’in partisinin, işkencecinin oğlunu, parti olarak destekleme kararını eleştirdiğimizde..

Meral hanım net bir çıkış yaptı:

“Babadan oğula suç geçmez, oğuldan da babaya suç geçmez!”

İkinci atağı, Şevket abiden bekliyordum..

Nasıl ki Meral hanım 28 Şubat darbecileri hakkında, şikayetçi olmadığını açıklamıştı..

Ardından da Şevket abimiz, benzer açıklama yaptı..

Şimdi de..

12 Eylül darbecilerinin çocukları için Meral hanımın yaklaşımının benzerini, Şevket abinin göstermesini beklememiz gerekirdi..

Şevket abi yerine, bu sefer açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi..

Ne dedi, Temel abi?

“Akşener çok doğru söylemiş. Yani doğruya ne denir? Suç babadan oğula hele toruna kesinlikle geçmez. Bunu herkesin bilmesi icap eder. Bir insanın babasının eğer o da hata yapmışsa ben o konun detayına girecek değilim, hiçbir suretle çocuğunu, oğlunu, kızını itham etmeyi doğru bulmam. Çok büyük bir hatadır, çok yanlış olur.” 

Biz, 28 Şubat darbecileri için Akşener ve SP’li yetkililerin “şikayetçi olmama” yaklaşımının sebebini bulmaya çalışır iken..

Önümüze bir de 12 Eylül darbecileri için gösterilen bu tavır çıktı.

Ancak 12 Eylül darbecileri öldükleri için, tartışılan kendileri değil, oğulları idi.

Akşener de, Karamollaoğlu da..

12 Eylül darbecilerinin çocuklarını da, kıvrak bir beden çalımı ile aklayıp pakladılar..

28 Şubat darbecilerinin bizzat kendilerinden de, şikayetçi olmadıklarını unutup..

Sanki..

12 Eylül darbecisinin kendisi sözkonusu olsa idi..

Onu suçlayacaklarmış gibi, “Babasının suçu” ifadesi ile, vatandaşa/demokrasiye şirinliği elden bırakmadılar..

Baba suçlu.. Ama nasıl olsa o ölmüş gitmiş.. Babaya bir müeyyide uygulanılmasını isteyen bir kimse de yok zaten.. 

“Biz darbecinin oğlunu kurtaralım, darbecilere desteğimizi ilan edelim” mantığı ile, darbenin üstünü örtmeye çalışıyorlar..

Temel abi, sanki 28 Şubat’ın asli faillerinin işledikleri suçlarda, “Bu suçtur, şikayetçiyiz. Suç şöyle şöyle işlenmiştir” demişler gibi..

Adalete yardımcı olmuşlar gibi..

“Suç babadan oğula, hele toruna kesinlikle geçmez.” diyerek suçu örtbas etmeye çalışıyor..

Dahası var..

Temel abi bir de, darbecileri korumak için İslam dininden bir örnek getiriyor:

“İnancımız gereği Peygamber efendimizin en yakın arkadaşlarından bir kısmının babaları, dedeleri inkarcıydı. Ebu Cehil meşhurdur; ama Ebu Cehil’in oğlu Müslüman oldu. ‘Senin baban böyleydi’ diyebilir miyiz? Denmez. Bugün de geçmişe dönük ‘senin baban bu hataları yapmıştı’ denmez.”

O zaman soralım..

“Temel abi..  Ebu Cehil’e nasıl ki (Oğluna diyemesek de..) inkarcıdır diyorsak.. İnkarcıya, inkarcı demek, bir görev ise.. Siz, 28 Şubat darbecilerine, niye ‘darbe yapmak istediler. Bizi zorla hükümetten düşürmek istediler’ demediniz. Diyemediniz?”

Bir uyarı daha..

Ebu Cehil’in oğlu, “Babamın inkarcılık hayatından gurur duyuyorum” demiş mi?

Demiş mi ki, Ebu Cehil’in oğlunu, “Babasından gurur duyan Tunç Soyer’i aklamak için” örnek getiriyorsunuz?

 

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YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu18 dk önce
    HZ İBRAHİM ATEŞE ATILDIĞINDA NASILKİ BİR MÜSLÜMAN O AN ELİNDE DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN ELİNDE ATEŞİN YAKITI OLAN EN UFAK BİR ÇÖP TANESİNİ ELİNE ALMASI DOĞRU OLMAYACAĞINA İNANDIĞIN İÇİN BU GÜNDE KARINCANIN AĞZINDA SU TAŞIYACAĞININ DOĞRU OLDUĞANAİNANDIĞIM İÇİN ATEŞE SU TAŞIMAYA KARARLI OLMALIYIM ÇÜNKÜ KÜFÜR TEK MİLLETTİR.ŞAHSIM BUNA İNANIRIM.
  • ahmet hamdiahmet hamdi18 dk önce
    şu anki siyasi iktidarın perde gerisinde o 28 şubatçıların kulu kö..lesi oldukları için, yapılanın göstermelik orta oyunu misali bir 28 şubat davası olduğunu bildikleri için olmasın sakın :) yani bu konuda hiç güven vermiyorsunuz siyasal islamcılar olarak. yarın kupon arazi karşılığı neye kumpas diyeceğinizin garantisi yok bu şekilde meral hanım'ın şevket kazan'ın siz islamcılara güvenmemesi onları bir kez daha haklı yapar üzgünüm :)
  • ŞÜKRÜ MERCANŞÜKRÜ MERCAN19 dk önce
    Temel KARAMOLLAOĞLU TAM BİR KARA MOLLA . Ya adam tam bir fırın küreği pişmişki ne pişme deriside çok kalın ve yüzü hiç kızarmıyor.Öyle biri o partinin başında nasılduruyor anlıyamıyorum neyse yaşın kemale ermiş ama se daha çok toysun temel huzuru mahşerde hesabın çetin olsun devam et sen devam et.
  • Muro Muro 40 dk önce
    Çarliston biberin fiyatı yüzde 87, patlıcanın fiyatı yüzde 80 artınca ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20.35 çıktı. Pazar yangın yeri olurken mutfak masrafının nasıl uçtuğu gözler önüne serildi! 2004 yılından bu yana en yüksek yıllık ocak ayı enflasyonu gözlendi.
  • YaziyorumYaziyorum48 dk önce
    İllaki her kotulugu kendi ulkende arama benden olmayan yabanci ,benim kardesime mesafe koydu arama.demin youtube,de soyle bir video altyazi ,sizi nasil olduruyorlar,gizlenen gercek vakti olan baksin kotuluk her yerde olum ,ne yatakda nede cepede kalleslik kahbede.
  • hüs coşhüs coş57 dk önce
    adamda utanma yok .Erbakan ın partisi bu hallere mi düşecekti utanmadan ebu cehilin babasının yolundan gitmeyen oglunu örnek veriyor
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    ŞENOLİNG......Sen...TEFERRUAT..tan...ibaret...olan....AKLINI....kendine...sakla.....SOLCULARA ..yuttulacak...olan....adayı...İFŞA...edilmese...KUZU...KUZU....oylların...vereceklrdi.....şimdi...verirlerse...EDEBİYATNI...yaptıkları....80..de....CEZEVİNDEEE.....pize...POOOĞĞ....YİDİRDİLEEE.....bulunamyacakk.....yerlerimize........CCOOOOPPPP.......SAKLADILAAAAA...........dediklerinde....... Bizde.........YAVVVV.....HEE....HEEE.......dicezzzz
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Kur'an'a danışılma dan alınan kararlar dahaçok 28 şubatlar yaşanır. Telefon ve elektrik şirketlerinin soygununu durduralim . Faturalı soygun .
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    KUNDAKÜRDE.......PAPAĞAN...gibi...AYNI...ŞEYLERİ...EMREDİLDİĞİ.....gibi.....TEKRARLAYIP...duruyorsun...1960 darbesinde....ALPARSLAN...TÜRKEŞ...Türkeş, Türk siyasi tarihine "14'ler" olarak geçen iktidarın sivil hükümetlere devredilmesine karşı çıkan grubun lideriydi. MBK grubundaki albayların da görüş ayrılıkları vardı ve Türkeş, ülkeyi nasyonal sosyalist bir sisteme süreklediği ileri sürülerek 22 Eylül 1960'ta Milli Birlik Komitesi'nden çıkartıldı. Resmen emekli edilen Türkeş, Yeni Delhi büyükelçilik müşaviri olarak Hindistan'a gönderildi. Sürgünde iken Türkiye ile ilişkilerini koparmadı ve MBK Başkanı Cemal Gürsel'e, Yüksek Adalet Divanı 'nda yargılanan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmelerinin doğru olmayacağını vurgulayan mektubu gönderdi. ...........PAPAĞAN....İYİ....OKU....
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Ağzına sağlıkuyanması olmayanlara ne denirki
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Çalanın kolu kesiliruygulanmaz .! Fatura keserek çalanın Allah subhanehu ve teâlâ belasını versin
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Şikayet etmeyin meşhur demokrasinizi uygulayin , çünkü siz Allah'ın adaletini begenmediniz
  • Yaziyorum Yaziyorum 2 sa önce
    Sp baskani karamullu ogluna cevaben sayin cumhurbaskanina sert bakmis bizde diyoruzki bizim icin ne dusunuyorsan karamolla,Allah sana on katini versin bizi deyil,islam karsidini seversin onlara deyilde her sozu bize gevelersin, tevbe et Allah da seni sevsin sen degismezsin sen bizden deyilsin.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Dunku makalede baya patlican hiyar sogan domates bir bolluk hasilat yasandi,daha insanlar sindirmeden,bu suna benziyor bir zayafet cekersin ,bir sohbet esnasindan aslinda sizler varya derken daha bugazdan,inmeden,yutsa yutamaz agzi dolu konusamaz verdiginiz orneklerden hatalarini hatirla yerine oda tugrul turkesi sorgula diyor turul turkes adam gibi adam.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    SAVCILAR CEZAEVLERİNİN SEVK VE İDARESİNDEN FİİLEN VE EN ÜST DÜZEYDE GÖREVLİ VE SORUMLUDURLAR.HER ŞEYİ POLİSE YIKMAYALIM.SAADETİN BAŞINDAKİ VE ETRAFINDAKİLERDE ŞİDDETLİ BİR ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR.BİTMEYEN BİR KİNLERİ VAR.. SEBEBİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKSEK DE DURUM BU...BU ÖFKE VE KİN BAŞLARINDAKİ ZATI ,O YAŞINA RAĞMEN,HOP OTURTUP HOP KALDIRIYOR. ZARAR VEREBİLMEK İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ VAZİYETTELER. BULDUKLARI ŞER GÜÇLERE BİLE SARILMAYI ,BİRAZCIK OLSA DA FAYDALI OLUR MU ? DİYE HER DELİĞE ELLERİNİ SOKMALARI DA BUNDAN..BU HAREKET TARZLARINI NE SİYASET İLE NE DE BAŞKA BİR SAİK İLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.YAPTIKLARI NE DİNDARLIĞA NE DE MİLLİLİĞE SIĞAR..BU HALLERİNİN SADECE HAİNLERİ SEVİNDİRDİĞİNİ DİĞER BÜTÜN AKLI SELİMİ AŞIRI DERECEDE ÜZDÜĞÜNÜ BİLMEMELERİ DE İMKANSIZ İKEN ISRARLARI BİZİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜYOR. HERKES TARAFI İLE DEĞERLENDİRİLİR VE ONLARDA TARAFLARINI AÇIKCA ORTAYA KOYMUŞLARDIR. BUNDAN SONRA RİYAYA KAÇMADAN GERÇEK FİKRİ YAPILARINI VE DÜŞÜNCE ÇİZGİLERİNİ GİZLEMEDEN SİYASET YAPMALARI DOĞRU OLACAKTIR.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    İzmir seçimlerinde heyecan yok üstad, CHP açık ara alır, fazla takılma bu konulara. İstanbul'u da AK Parti açık ara alır, Binali Yıldırım garanti. Asıl eğlence ANKARA seçimlerinde olur. Ankara'yı anlat biraz, gülelim eğlenelim . Öncelikle REİS, MELİH'İ neden kovdu? Melih geçen gün programda ben de bilmiyorum dedi :) neden kovulduğunu. Melih'in suçu neydi, hırsızlık mı yaptı, fetöcü mü ya da başka bir sebep mi vardı? Melih şimdi programlarda görünüyor, subliminal mesaj mı gönderiyor Reis'e, pek anlamadık. Dürüstlüğüne, belediyeciliğine herkesin kefil olabileceği Özhaseki, neden Melih'e laf sokuyor? Neler oluyor Ankara'da?
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Her 28, subat gelince sen gelirsin aklima ne kadar medeni,gorunsende,vahsiligin,gelir aklima bir iyi insanin kotu insanla unsiyet etmesi tesaduf deyil buda onlardan ,bunu iyi bil.bizde derlerki kotuyle arkadas olma onun ,karekteride bir vurus gibi iyi olanada gecer biri grip,seona yaklasma derler.neden kotuluk benim ulkemde cogunlukda nasil afrika fakir biliniyorsa bir israil dini yasasada cani biliniyorsada benim ulkemin gaddar acimasiz insani mahsum insandan cok onlardan istenen,bu her 28 subat,canilerin dogumuyasatmayin soyunu ona vermesin oyunu .gecen parti kurdu kuruyorsanki bir kendisi var aslinda bustunu yapmak lazimhep basini mesgul eder hic dusunmezlerki bu adam kendini onemli kabul ederbiri ona suikat yapmisonu yazan gazeteci gorevden alinmis bunlar algi yaparak ihtidari yipratmakbirdaha 28 subati yasatmakmi sorusu gelir aklima.
  • KSKNKSKN2 sa önce
    TEMELİN, TEMELİ ÇATLAMIŞ.
  • M.Aydemir.M.Aydemir.3 sa önce
    Savcılar isgence yapmaz.İsgence karakollarda olurdu.Savci dosyaya göre karar verir ,dava açılır veya açılmaz.
  • XyzXyz3 sa önce
    Dünkü yazınızda patlıcan biberin pahalılığını mevsimine göre yiyin diyerek geçiştirmek trajikomik. Ispanak 10, pırasa 8 lira bir de bu ürünler değil sadece orta gelirliyim eskiden iki okul takımı, 2 palto alırdık birine bişey olursa diğerini giysin diye çocuklara. Şimdi gel de al. Allah sabır versin işsizlere, askeri ücretle geçinenlere
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Bu yazılarla Tunç Soyer’in ekmeğine yağ sürdüğünüzün farkında bile değilsiniz. Özellikle chp seçmeninin bu aday hakkında kafası karışıktı ve kararı net değildi. Birçok kişi oy kullanmayabilirdi. Ama sizin babası üzerinden hergün saldırmanız neticesinde saflar sıklaşıyor.İzmir’de chp hep kazanıyordu ama tarihi fark bile gelebilir artık
  • OkurOkur5 sa önce
    Adamın babasının iskencecilikten aldığı ceza var mı. Diyelim ki var hakikaten babanın yaptıklarından çocuk suçlanacak sa yandı gülüm keten helva. Alpaslan Türkeş te darbeci mi , değil mi. Tuğrul Türkeş i nereye koyacağız.
  • ahmetahmet6 sa önce
    bugun kimlere muhalefet ve kimlerle ittifak yaptiklarina bakildiginda "surulmus tarlalar" oldugu goruluyor... sasirtici degil!
  • DayıDayı8 sa önce
    Kemal CHP lilere tıpış tıpış gidip benim SECTİGİMkişiye oy vereceksiniz diyor hepsi gidip aynen bunu yapıyor.Ak partiye ve MHP ye oy verenler sana oy yok diye gönül koyuyor.Akilli olun Trump Tayyip Erdoğan seni tanımıyorum bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu bizim başkanımız derse göbek mi atacaksın. Gitme cumhur ittifakına oy veerme o zaman evinde Çinli beslersin.
  • darbeci itler ve bu karıdarbeci itler ve bu karı8 sa önce
    Darbecilerin Allah belalarını versin. Ama gitmeden önce bu karıyı kazığa oturtup son görevlerini niye yapmadılar ki? Şu anki faaliyetlerini ne güzel tekerlekli sandalyeden yapıyor olacaktı.
  • meltemb41meltemb418 sa önce
    temel karamolla çok güzel fitne yayıyor sanki laikler ve solakların çok da umrundaydı temel efendinin anlattıkları müslüman cenaha fitne yaymaya çalışıyor
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 8 sa önce
    Yaaa anlam veremiyorum ! ADNAN MENDERES i yere göye sığdıramayan AKP neden darbeçi Alpaslan Türkeş in Oğlundan hesap sormuyor ?
  • DayıDayı9 sa önce
    Sen doğru diyosunda bir kere Tayyip Erdoğan düşmanlığı onun şahsında müslüman lar çok büyük engel onun için her renge giriyorlar. Tayyip onları uçaklarıyla bombalamadi Rusya'ya sürgün etmedi dillerini ysdaklamadi giydikleri entariyi dipçik zoruyla milletin içinde soymadi .Ah Tayyip sen çok kötü adamsın müslüman a şefkatli zalime dimdik.senin suçun çok büyük.bak kimler bir araya geldi.Turk irkcisi kurt irkicisi bide kemalist sol falan falan .ama hepsinin ipi her nedense ABD de gerçekler çok ortada ama göz lazım görmeye.

Ali Karahasanoğlu

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