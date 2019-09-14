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Siyasetçilerin dilinde “kader”!

14 Eylül 2019 Cumartesi

Daha önce “beka” tartışması üzerine bazı şeyler söylemiştim. Ve hep şunu söyledim: Allah bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek. Allah’tan başka hiçbir şey baki değildir. Peygamberlerin kurdukları devletler de dahil, kul yapımı olan her şey gün gelir yıkılır. Beka iddiasında bulunanlar yakın bir gelecekte nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını görürler.

Her son yeni bir başlangıçtır. Hayat kıyamete kadar bir şekilde devam edecek. Gün gelecek bir kavim topyekûn helak olacak Hz. Nuh zamanında olduğu gibi, gün geldi, Hz. Nuh zamanında olduğu gibi, bir geminin sınırlı sayıdaki yolcusundan başka kimse kalmadı. Ad ve Semud, Sodom ve Gomore halkının başına gelenlere bakın. Firavunların, Nemrudların yıkılmaz sandıkları devletleri nasıl yıkıldı!.

Peygamberimizin kurduğu devlet, vefatından hemen sonra Hz. Ali döneminin sonunda yıkıldı ve ısırıcı meliklere giden yol açıldı. 

Sadece laikçi seküler politikacılar değil bizimkiler de kader konusunda öyle laflar ediyorlar ki! “Memleketi kaderine terk edecek değillermiş!” yok ya! Olan bazı şeyler “Kaderimiz değil”miş. Yani onu değiştirecekler.

Kardeşlerim! Amentü diye okuyup durduğumuz bir metin var ya, orada bir cümle de şöyle der: “Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala”.. Hayır ve şer’in Allah’ın iradesi içinde olduğuna iman ederim. Bakın biz “Allah’ın rızası”na talibiz! Ama hayır’ı da, şerri’de yaratan Allah’tır. Bir topluluk Allah’ın ipini bırakmıştır, Allah da onların ipini bırakır. Onları Allah’ın elinden alacak kimse yoktur!

Arabesk bir şarkıdaki gibi “Tanrım beni baştan yarat” şeklinde Allah’a haşa akıl öğreten bir bakış açısı bir Müslümana yakışmaz.

Siyasilerin de katıldığı toplu dualara bakıyorum, kimi Allah’a akıl öğretiyor, kimi ikna etmeye çalışıyor. Allah’a açık açık neyi nasıl yaratması gerektiği söyleniyor sanki. Araya birtakım aracılar konularak ısrarla, tekrar tekrar istenen şeylerin gerçekleşmesi isteniyor.

Hani bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilirdi.

Allah (cc) peygamberlerini bile, nimetlerini artırarak ve eksilterek, hatta korku ile imtihan edeceğini söylerken, biz Allah’tan bizi bu imtihanlardan muaf tutmasını istiyoruz sanki.

En iyi bildiğimizi sandığımız şey dua, ama onu da biliyoruz. Evet, tamam “Dualarımız olmasaydı ne işe yarardık ki!” de “Kabul olmayan duadan Allah’a sığınırım” diyen Peygamber ne demek istedi aceba!?.

Sadece istemekle o şey olacak mı. Ya da sadece onu dua kalıbında söylemediğimiz için mi olmuyor bazı şeyler? Mesela bütün Müslümanlar aynı zamanda “Mescidi Aksa’nın kurtuluşu için dua etsek” niye etmiyoruz, sadece tek başına dua yeterli olacaksa.

İsra 11’de, “İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir” deniyor. Bu ayet bize ne söylüyor?

Siyasiler diyor ki, “Oyunuzu bize verin, biz size refah ve mutluluk verelim”. Oysa ayet, “Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir” diyor. Yani kurtarıcı yok. Babanız peygamber olsa gelse (Haşa) ki başka peygamber gelmeyecek, sizi kurtaramaz. Değil şeyhiniz, lideriniz, örgütünüz!. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır, “Misgale zerretin hayran yerah ve migale zerretin şerran yerah” ölçüsünde..

Piyasada o kadar çok kurtarıcı var ki! Kimi “şifa” veriyor, sanki “göklerin hazinesinin anahtarı” kendi elindeymiş gibi rızık vaad ediyor. Kimi “gaybi bildiğini” söylüyor, kimi kalpler üzerinde tasarrufta bulunduğu iddiasında. İşte kimi kaderinizi değiştiriyor, kimi ömrünüzü uzatıyor! Ve insanlar da bunlara inanıyor. Hatta cennetin anahtarını satıyor kimileri. Sadece Hristiyanlar değil, bizde de var bunlar! F. Gülen’i hatırlayın, Cebrail’e bile gerek kalmadan rutin ziyaretler gerçekleştiriyordu. Evrenesoğlu da mesaj alıyordu Allah’tan (Haşa) biliyorsunuz! Necla Çarpan da Mustafa Kemal’in, Mevlana’nın ruhu ile buluşuyordu. Hatta “Yeni Nutuk”, “yeni Mesnevi” bile yazmıştı kadıncağız ve bizim laik generallar bile buna inanmıştı.

Mustafa Kemal’in “Kurtarıcılığı” tartışılmaz! CHP’nin Cumhuriyetin 15. Yılı Albümü olarak yayınlanan “Türkün Şeref Kitabı”nda “Kurtuluş için hacet yoktu Allah’a” diye yazarlar. Mustafa Kemal varken Allah’a da gerek yoktu, bu kafa sahiplerine göre!

Atatürk olmasaydı bizi kim kurtarabilirdi ki! (Haşa). Öyle ya, sahi, “Babam kız olsaydı ben kim olurdum”.

İstanbul Bilgi Üni.de Hayri İnce’nin bir akademik çalışmasında, kim çevrelerce  fevkalbeşer, insanüstü bir kişilik” olarak tarif edilen Mustafa Kemal hakkında şu bilgilere yer verilir. Ona “Beklenen Mesih” rolü yüklenmeye çalışılır. “Osmanlı’nın çöküş yıllarında, üst üste kaybedilen her savaş ve kaybedilen her toprak parçasıyla, İmparatorluğun yavaş yavaş sonu gelirken, yok olma korkusu yaşayan Osmanlı aydınları bir kurtarıcı, bir Mesih arar hale gelirler. Bu dönem “Yakup Kadri’nin ifadesiyle, ‘bir milli kahramana’, Gökalp’in deyişiyle sürüyü toplayacak bir ‘çoban’a hasretle geçer”. Aranan kahraman “Kurtuluş Savaşı”nın muzaffer komutanı Mustafa Kemal’in şahsında vücut bulur. Yıllardır beklenen “kurtarıcı”, “mesih” hatta “tanrı” yerine Mustafa Kemal geçmektedir. (…) Kurtuluş Savaşı’nın muzaffer komutanı olarak Mustafa Kemal “vatanı”, “ulusal onuru” ve “dini” kurtaran bir lider olarak tartışmasız bir toplumsal desteğe sahip olur. Ancak Mustafa Kemal kahraman olarak çıktığı savaştan sonra bu sefer iktidar mücadelesine girişir ve daha önce birlikte olduğu ya da onu destekleyen pek çok kişi ona muhalif duruma gelir. Basın, Bilge Cato’nun (Cato the Elder) deyişiyle, ‘Kahraman bizi kurtardı. Yaşasın kahraman! Peki şimdi bizi kahramandan kim kurtaracak?’ demeye başlar. Atatürk ile Kurtuluş Savaşı’nda birlikte mücadele ettiği silah arkadaşlarının yolları ayrılmaya başlar. Ancak Atatürk, savaştan sonra girişilen iktidar mücadelesinden, Kurtuluş Savaşı’nın diğer kahramanları da dahil olmak üzere, tüm muhaliflerini tasfiye ederek “tek adam” olarak çıkar. (…) Mustafa Kemal’in “tek adam”lığı 1926’da Sarayburnu’na, 1927’de Ankara-Ulus’a, 1928’de Taksim’e dikilen heykellerle ölümsüzlüğe ulaştırılır. 1926’da başlayan bu furya kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacaktır.”

Biz kurtarıcılardan, kader yaratan ve kader değiştirenlerden kurtulmadan kurtulamayacağız anlaşılan.

Keşke dini kavramları tartışma ve polemik konusu yapmasak ve dini kavramları asıl anlamlarının dışında kullanmasak. Laikçileri anladık da, bari bunu “Muhafazakâr” olduklarını söyleyenler yapmasa. Aslında “iki günü birbirine eş olan aldanmıştır” diyen bir Peygamberin ümmeti, bugünkü anlamda muhafazâkar olabilir mi, bu da ayrı bir konu. 

Selâm ve dua ile.

 

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  • Bir DostBir Dost49 dk önce
    Peygamber'den bir işaret olmaksızın nakıs ve sınırlı aklıyla Allah'ın hikmetlerinin tamamını ihata etmeye çalışırsa, aklına zulmeder ve ona kaldıramayacağı şeyleri yüklemiş olur" (M. Ebu Zehra Tarihul-Mezahibil-İslamiyye fi's-Siyaset-i Vel-Akaid, s. 212-213).Lider olmadan düzen olsaydı, Allah niye peygamberler yollasın.
  • Rabia Rabia 59 dk önce
    Euzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahim İnkâr edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir.enfal süresi 38.ayet elhamdülillah. Sayın Dilipak nasılsınız? Ne zor günler geçirmişsiniz. Çabalarınız.Allahin ipine sımsıkı sarılmaniz ayrilmamaniz elhamdülillah suanki devlet büyüğümüz Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ıbasimiza getirmiş .siz mütefekkirler yazın,haber verin.en iyi cevap bulacağınız bir değer Başkanımız var. Sürekli itikadı hatırlatan bir yönünüz var bence. Allah razı olsun amin. Tek adam demissiniz chp yi yazmışsınız. Zulüm ile abad olunmaz.zaman çok önemli. Allaha verilen sözlerden elbette sorumluyuz. Allah'tan isteriz tabi ki herşeyi. Allah su anda tüm mazlumların yardımcısı olsun. Önce Allaha Ak partiye güveniyoruz. Saygılar selâm ve dua ile Allaha emanet olun hasbinallahu ve nimel vekil deriz. Teşekkürler
  • Ali rızaAli rıza1 sa önce
    Hocam güzel bir yazı tespitler yerinde , lakin bir nokta var ki onu açıklamanızı istiyorum , şöyle ki amentü duasından vede o duanın altıncı şartını zikretmişsiniz , ve bil kaderi hayrihi veşşerihi min allahı teaale , yani yaptığımız iyilikte kötülükte allahtan şimdi sorum şu , nisa suresi 79 uncu ayette allah çok net bir şekilde hayır allahtan yaptığınız kötülük kendi nefsinizden der , bu amentü duasını kim nasıl yazdı neden kuranın hükmüne zıt olmasına rağmen başta siz farkına varmıyorsunuz , diyanetin böyle birşeyi irdeleme gibi bir derdinin olduğunu sanmıyorum
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Reis Recep Tayyip Erdoğan iki kez cağrıda bulundu meshepleri mizi tarikatlarımızı bir kenara bırakalım KURAN GERCEĞİ KURAN CATISI altında tevhîdi bir birliktelik meshebsiz tarikat sız muhkem ayetler ışığında birliktelik
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Sayın Dilipak hocam dilinize yüreğinize sağlık.Hocam bugünün yorumunuz o kadar güzel bir konu değindiniz Allah cc razı olsun.Hocam biliyorsunuz islam dini Allahın beyan ettiği kanunla yönetilen bir dindir.Maalesef islam aleminde Allahın kanunile hüküm eden yoktur sıkıntı bundan kaynaklanıyor biz müslümanlar olarak ümmet olarak dinden uzaklaştık uzaklastirdik bu hale düştük gün be gün durumumuz bozulacak.Bize düşen Allahın kanuna dönmek bir birimizden savaşmaktan vaz geçmek bir birimize kucak açmak birlik olmak Allahın yardımı yakındır yeterki Allaha cc hakkıyle iman etmek ve teslim olmak.Allah cc her şeye kadirdir yeterki teslim olalım bu kötü adetleri putları kıralım gerisi Allaha bırakalım durumu değiştiren Allahtir
  • hacı emin nevruzhacı emin nevruz1 sa önce
    Siz Ne Akıllanacaksınız ne de Yalandan vazgeçeceksiniz! Allah sizi İslah Etsin.
  • A. Yücel A. Yücel 2 sa önce
    Kader Allah'ın bilmesi, kaza da bildiği şekilde olmasıdır. Hz Ömer, bir yerde veba salgını olduğu için girmekten vaz geçer. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer? Diyenlere, Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Cevabını verir.
  • Tr 31Tr 312 sa önce
    Türkün Şeref Kitabı”nda “Kurtuluş için hacet yoktu Allah’a” diye yazarlar. Mustafa Kemal varken Allah’a da gerek yoktu, bu kafa sahiplerine göre!......Bu gün ise Sayın Bahçeli;Başkanı niye kayıtsız şarsız desteklediğini açıklarken "BAŞKAN GİDERSE ÜLKE BİTER" dedi.
  • ALİ İBRAHİMALİ İBRAHİM2 sa önce
    çok bahsediliyor bu zamandan...eşek bile bıkar bazen yeşil ot arar çeker başınıda samandan...bak...mahşerdesin şu an ...din dünya büyüklerin elini ayağını öptüklerin farkında bile değilsin onların gözün din gününün sahibinde....nida da gelir her yandan....kalbe inerse nur o kayıtsız HU dan ....kalb içer...dil susar...gösterirde edeb...İLLA EDEB...İLLA EDEB..EDEB YA HU EDEB...
  • HazimMengiHazimMengi3 sa önce
    Atatürk der ki :Benim yaptıklarımı anlayanlar benimle beraber oldular.Benim yaptıklarımı anlayamayanlar beni teker teker terk ettiler.BazılarıAtatürk için yalnız adam derler.Evet Atatürk'ün yaptığı devrimleri çoğu arkadaşı anlamadı,anlayamadı.O sebeble Atatürk'ü terk etti.Atatürk ya arkadaşlarından vazgeçecek,ya da yaptığı devrimlerden vazgeçecekti 1.sini tercih etti.
  • BOSNADANAMİNABACIYA ...BOSNADANAMİNABACIYA ...3 sa önce
    AMİNAHANIM ALLAHSENİNGİBİBİRİNİ , MÜSLÜMANLARINİDARECİSİYAPSIN...İNŞALLAH.....DEVLETBAŞKANIYADADİYANETBAŞKANIYAPSIN.... 
  • MALKOÇ DANKUBİLAYYOLDAŞA MALKOÇ DANKUBİLAYYOLDAŞA 4 sa önce
    DÜNYADURDUKÇA DURASIN, HEPVAROLASINKUBİLAYKARDEŞ..... YAŞASINTAMBAĞIMSIZMÜSLÜMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ..... RIZKIMIVERENHÜDADIR, HÜNKARAMİNNETEYLEMEM DEMİŞNESİMİ....BİZLERSADECE ALLAHINKULLARI , BİZLER ŞEREFLİMÜSLÜMANTÜRKMİLLETİNİNMENSUPLARIYIZ....NEMUSTAFAKEMALİN,NEDE PADİŞAHLARIN,SULTANLARIN, REİSLERİN, KRALLARIN, ŞIHLARIN KULUYUZ...SADECE ALLAHIN KULUYUZ......MUSTAFAKEMALBİZİMİÇİNHATASISEVABIYLA TÜRKMİLLETİNİNBİREVLADIDIR .....VATANSAVAŞIVERDİ ,VATANINISATMADI......
  • AsafhanAsafhan4 sa önce
    Selamun Aleykum hocam Rabbim sizi ve bizleri rızasına uygun kul eylesin bizi dinini doğru anlayan ve doğru yaşayan kul eylesin inşaAllahKaderi tek manada yorumlamak iradeyi yok saymak imtihanı yok saymak anlamlarına da gelebilir bazı sözleri kullanırken daha dikkatli düşünüp ona göre söylemek gerekir sizin söylediğinizle sizi anlayanların çizdiği çizgi paralel olmayabilirKadere gelecek olursak kader çoklu denklem gibidir bir denklemi çözdünüz diye kendinizi allemei cihan zannedersiniz fakat diğer denklemlerden bi haber yanlış sonuca doğru yuvarlanıp gidersiniz Kader Allah'ın olacakları önceden bilmesidirTakdiri İlahi vardır birde insanın iradesi dışında oluşan olaylarÇoklu tercihlerde vardır mesela oylama yaparsınız 3 e 2 siz istemesenizde seçersiniz olana Allahın izin vermesi Siz seçersiniz olacak dersiniz kişi ölür yine olmaz bu takdiri ilahidir İslam bir ummansa biz onu damla ile izah etmeye çabalıyoruz acziyetimizin farkında olup Rabbimizden daha fazlasını anlamayı dilemeliyiz biz anlamadık diye İslamı sığ düşüncelere hapsetmek çabasına girmek kimsenin haddine değildir!Mümin kardeşlerime tavsiyem İslam sizin=bizim anladığımızdan çok daha evrensel bir dindirKaderde sizin=bizim anladığımızdan çok daha kapsamlı bir olgudurAnlamaya çalışalım Rabbimden akıllarımıza izin çıktığı kadarını anlayabileceğimizide unutmayalımSelam ve dua ile...
  • Hasan aslanHasan aslan4 sa önce
    Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık ...ayet
  • hercaihercai4 sa önce
    Kubilay,  millete bisey kalmadi, sadece igrenc inkilaplari! Haaa, sapka takiyormusun hala, kanunen mecbursun mesela! Ama hayir, yok! Dahalari da var ama senin gibilerin sapsalligi yuzunden anlatmiyorum!
  • AMİNA (EMİNE) SİLJAKJESENKOVİC BOSNA'DANAMİNA (EMİNE) SİLJAKJESENKOVİC BOSNA'DAN5 sa önce
    İSLAM'A EN BÜYÜKKÖTÜLÜKBİZDEN GELİYOR...... İşleri, ihaleleri partimizin mensuplarına veriyoruz. Orta yaş krizine girmiş makam ve para sahibi kırçıl adamlar genç kızlara gizli imam nikahı teklif ediyor. Vaatler yağmur olup yağıyor. Oysa dini nikahın gizlisi olur mu? Cennetin yedinci katında bize ait villaların mevcut olduğuna inanarak kendimizi kandırıyoruz. Her türlü adam kayırmayı “Müslüman kardeşe yardım” bahanesiyle yumuşatıyoruz. Cemaatleri lobilere dönüştürmeyi hamdolsun başardık. Tarikatlar, tekkeler, camiler birer menfaat grubuna dönüşmüş. Ahretlik mekanları dünyevi işler için kullanıyoruz. Sahi, biz kimi kandırmaya çalışıyoruz?
  • CEVDETTCEVDETT5 sa önce
    Kubilay, arada Peygamberi(sav) ıskaladın be!
  • AvniAvni5 sa önce
    Agzina sağlıkhocam
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 5 sa önce
     BİZİMDİNİMİZİN PEYGAMBERİ;*** HIRSIZLIK YAPANKIZIM FATIMAOLSADAHİ ,HÜKÜM AYNIDIR ***BUYURMUŞTU.....BENİMDİNİMHZ. PEYGAMBERİNTEBLİĞ ETTİĞİ ,İSLAMDİNİ....BUNLARINKİYLE AYNIDİNDEĞİL.....ALLAHAKULLUK HÜRKILAR , ŞEYHESULTANA, KRALLARAKULLUK KÖLE YAPAR....
  • AbdülkadirAbdülkadir6 sa önce
    Kur'ana göre kader ölçü koymak manasındadır.Yani evrenin işleyişinden tutunda değişmeyen şeylerin hepsi kader yani ölçü koyulmuş şeylerdir.Mesela insanın iki kulağının olması bir kaderdir.Ancak insanın kendi yaptığı hatasından dolayı başına gelen şey kader değildir.Bunun gibi milyonlarca örnek verilebilir. Maddenin içinde atom molekül elektron nötron proton olması bir kaderdir.Yani Allahın o maddeye koyduğu ölçülerdir.KUR'ANA GÖRE KADER ÖLÇÜ KOYMAKTIR ALIN YAZISI DEĞİLDİR.Eğer kader alın yazısı olsaydı insanın Allaha karşı herhangi bir sorumluluğu olmazdı ve böylecede hesap gününden söz edilemezdi.
  • İsmail yilmazİsmail yilmaz6 sa önce
    Kader Japonların ortalama 82 yıl yaşamasınımı kader kılmıştır
  • ali namlıali namlı6 sa önce
    Hocam, yine daldan dalaatlayan bir yazı yazmışsınız ; kaderden başlamış Atatürkten çıkmışsınız ! Yani bunca yıllık bir yazarabu konuda ahkam kesmek? ama mazur görün biz ,sadece okuyucu olarak düşüncelerimizi beyan ediyoruz . Evet ,yazınızda maalesef konu bütünlüğüyok ,en azından bana öyle geldi . O nedenle ben de bu kadarla konuyu kapatıyorum ! Bizden de selam ve dualar ile ...
  • mehmetmehmet7 sa önce
    akp isailr dostumuz diyor abd kadim dostumuz diyor stratejik ortağımız diyor beraber operasyon yapıyor ama turan efendiye göre onlarla cebelleşiyor. mavi marmarada ırakta libyada gördük nasıl cebelleştiğinizi
  • OkurOkur7 sa önce
    Bu kokuşmuş ve zalim devletler karşısında elbette dünyayı tekrar pesimizden yürütecek bir sözümüz olmalı... Hedefler, vizyon ve amaç olmalı... Ayaklar sağlam bas mali, temel sağlam atılmalı ve yürekler sağlam atmalıdır. Beka yı Allah temin ve taktir eder. O da bizim Imani samimiyetimizin derecesi iledir.
  • Yasin CeylanYasin Ceylan7 sa önce
    M. Kamal ibu şekilde etrafındakileri tasfiye etti sonunda tek adam oldu diye tarif ettiğinizde bugünkü muhalefet gibi oluyorsunuz. Ama siz muhalefetin bu söylemine katılmıyorsunuz. Yani Erdoğan tek adam söylemi. 10-15 yıl sonra pekala Erdoğan için de Gül'e şunu yaptı Davutoğlu'na şunu yaptı ve hatta belli olmaz bugünün haini o günün kahramanı olabilir (şahsen istemem ama) "cemaat"e şunu yaptı denebilir.Burada bir çelişki yok mu?
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 7 sa önce
    DÜNYADA DÜYUN U UMUMİYE DENSONRA BİRİLKİ DAHA BAŞARDI.... İNANÇLI KADROLAR , MÜCAHİTLER.....!!!BORÇLANMA GENELMÜDÜRLÜĞÜNÜDE İLK BİZ KURDUK..... YA ALLAAAAH, BİSMİLLAH, KORDELEYİ KESİYORBİRPARÇASINIVEMAKASIHATIRA OLARAKALIYORUZ.... YİNEBİRİLKİBAŞARIYORUZ..... DOSTUMUZUSA VE ASKER , POLİS KATİLİDÜŞMANIMIZ PKKİLEBERABERORTAK DEVRİYE ATIYORUZ....PKKAMERİKANINKARAGÜCÜ , BİZİM DEVLETİMİZİNDÜŞMANI..... TÜRKİYENİNGÜVENLİĞİİÇİN ORTAKDEVRİYEATIYORUZ...DOSTUMUZ TRUMP... BANADOSTUNUSÖYLE..... DÖRT YANIM PUŞTZULASI.... DEMİRİNTUNCUNA , İNSANINPİCİNE KALDIKDEMİŞTİ YAŞARKEMAL..... DOSTUMUZ TRUMP, DOSTUMUZ  BARZANİ.... VARHESAB EYLE.... ...
  • aliali7 sa önce
    turan isimli yazar sion medya dediğin havuz medyasımı 
  • Gunes batmayan imparatorlukGunes batmayan imparatorluk8 sa önce
    Bizim dindar camia Atatürk'ü ingilizler lehine çalışmış biri gibi görmek istese de durum tam tersiydi, ingilizler kurdukları ya da fonladiklari tarikatlar uzerinden Ataturk ingilizler lehine calisiyordu gibi bir algi olusturdular uzun yillar calisip. mavi kitapla tum dunyayi ermeni katliami yaptigimiza nasil inandirdilar ve basimiza bir bela actilarsa ( simdi kimseyi aksine inandiramiyoruz), bizi de kendi cumhuriyetimizin kurucusuna dusman edecek cok faaliyetler yapiyorlar. Oysa Ingilizler Ataturku hic sevmez cunku birincisi kurtulus savasini kazandık onun liderligiyle sevr planini uygulayamadilar, ikincisi ve daha onemlisi onun liderliginde verdigimiz mucadele diger ingiliz isgali altindaki ulkelere ornek oldu uzerinde gunes batmayan imparatorlugun kolonilerinde bagimsizlik savasini tetikledi ve gunes batan bir ulke oldu, ucuncusu 200 yil bilimin kiyisindan gecmeyen, sanayi devrimini iskalayan bir milleti kisa sürede sanayi ureten, bastan sona motoruyla birlikte ucak ureten ihrac eden bir ulke haline getirdi. Bugun ucak motoru, roket uretimi ingilterenin elinde buyuk olcude. Yani kim Ataturk aleyhine algi olusturmaya calisiyorsa ya ingilizler icin calisiyor ya da ingiliz propagandasina bilmeden alet oluyordur. Bubilgi caginda cehalet de kader degil tercih meselesi artik.Tabi hatalari, günahlari olmus olabilir, insan olan kim hatadan münezzeh ki peygamberler de (zelle)dahil. Ama şu ezberi de bozup sorgulamalı artik müslümanlar bu bilgi nerden geliyor, neye kime yariyor, benim ulkem milletim hayrina mı? akıl etmez misin !!!düşünmez misin !!! oku!!asamasina gecelim artik lütfen dizustu çok süründük. Ayaga kalkalım artik.
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Biz bunları tartışırken pire olan israil fil olmaya başladı.Once suriye sınırındaki mayınları temizletti,sonra iğdır ovasını satın aldırdı,harran ovasının sulak yerlerinin yarısını aldı ve şimdi fıratın doğuşu.Hani bizim kurtaricilarimiz.Kurtarildik mi satildik mi
  • Erguvan Erguvan 8 sa önce
    Maalesef ak parti bozuldu hızla sekülerleşiyor, reis önceden çok dikkat ederdi şimdi inanca zıt ifade ve tavırları göze çarpıyor bismillah diyerek kilise temeli atma gibi, Allah evin reisi erkek diyor, reis yok böyle şey kadın evde oturur diye diyor ( Rabbim iz kadınlara şerefimizle evlerinizde oturun.... Ahzab suresi)evde kadında reis olur hatta ak parti zamanında değişen kanunla kadın üstündür, beyanı esastır bir sözü ile erkeği. Kocasını süründürür.Sahi CHP olsa farklı olarak bu konuda ne olurdu?Reis kendine, aslına dönmesi lazım yoksa 2023 de işte söylüyorum KAYBEDECEK. tabiki bizde kaybedeceğiz. Tıpkı İstanbul da olduğu gibi.Bu bir dost uyarısıdır
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Eğitimsiz,tembel ve cahil toplumlar her devir kurtarıcı ararlar der nurettin topçu.Gelismis toplumlar okuyarak ve üreterek devleti yönetirler ama okumayan topluluklar devlet çalışsın biz yiyelim derler.E insan mideci olursa devlette adalet ve liyakati yok eder.Adalet olmazsa devlet sadece birilerini memnun eder.Kadi olurse adalet, adalet olurse devlet olur der fatih
  • KubilayKubilay8 sa önce
    Geldin geldin M. Kemal'e geldin ve küçük bir fiske vurdun, gittin.. Türk milleti,ulu Önderini asla unutmayacak, minnet ve şükranlarını her daim sunacaktır.. Önce Allah(cc), sonra Atatürk diyorum.. Ruhu Şad olsun, Işıklar içinde uyusun.. Amin..
  • Şirin AytaçŞirin Aytaç8 sa önce
    Hocam, tek adamlık gerçeği ne Atatürk, ne İnönü, ne de Erdoğan meselesidir. Tek adamlık bizim genlerimizde olan ve her alanda yaşadığımız,kanıksadığımız bir olgudur. Çocuklukta başlar, mahallede oyun kurucu biri olur o ne derse onu yaparsınız, ailede zorba biri vardır yanlış da olsa onun dediği olur, iş hayatında, okulda aklınıza gelebilecek her yerde bir güden, bir de güdülenler vardır ve bu bizim asırlardır kaderimizdir değişmez. İstişare kültürü olmayan, uzlaşmanın taviz sayıldığı, seçenin seçtiğinin önünde hazır ola geçtiği bir milletiz ve biz buyuz. Bizi yönetenler, yönetecekler, özellikle iz bırakanlar hep böyle olacaktır. Şikayete mahal yok.
  • Mazlum AslanMazlum Aslan8 sa önce
    Yorumları okudum. Hiçbir yorum yazının aslına değinmemiş. Belki de yazının tamamını okumadan yorumlar yazılmış. Kaderi değiştirmek mümkün değil. Belki dua ile Allah'ın değiştirmesi ile mümkün. Allah'ın atası ile kader değişebilir.(Kader hükümdür; kaza verilen hükmün infazıdır; ata ise hükmü infazdan kaldırmaktır, yani affetmektir. Başka bir ifadeyle; ata, Allah’ın lütfu ve ihsanı; kaza hükmün icrası; kader ise verilen hükümdür.). Tarih okuyorum. Pek çok kral, lider ( Firavundan, Cyrus a, kserkese, Dariusa, ve diğerlerine kadar) rüyada başlarına gelecekleri görmüşler ve zulümle önlemeye çalışmışlar ama önleyemedikleri gibi cehenneme baş aşağı gitmişlerdir. Nemrut ve firavun kıssaları açık örneğidir. Bediüzzaman cezaevine konmaları karşısında "Ne yapsak bu başımıza gelecekti." der. Ve sabır,kadere razı, teslim ve tevekkülle karşılanması tavsiyesinde bulunur.
  • Mert evrenMert evren8 sa önce
    Sayın Dilipak yazılarınızı ilgiyle takip ediyoruz.Allah razı olsun.yaratanın sözleriyle uyarıyorsunuz.amentüde ki hayır veşerrin Allah tan olduğu nekadar sağlıklı kuran i bir Bilgi değil.hayırAllah tan evet de şer kul İster Allah yaratır.İmanın tarifi kuran da yapılmış. Samimi öğrenmek isteyen kuran a baksın...duyduklarını din diye kabullenmesin. Ozaman imanın şartının kaç olduğu ve neolduğu öğrenilir.
  • Nurullah Alphan İnanNurullah Alphan İnan9 sa önce
    Allah(C.C)devlete,millete,ümmete ve insanlık medeniyetine,halis niyetle hizmet etmek isteyen,bütün devlet,millet,ümmet,siyaset ve fikir damlarının,kaderini,güzel eylesinYollarını,açık eylesin.İnşa Ellah.
  • turanturan9 sa önce
    Akp ve mhp, chp hdp sp ip tesev tüsiad ile ab abd israil ortak muhalefetiyle ve sion medya muhalefiyle cebelleşirken birde arınç muhalefetiyle cebelleşmek zorunda kaldı
  • OkurOkur9 sa önce
    2071 vizyonumuz var. Insan yaşam süresi de ortada... Bu Peygamberimizin (SAV) vefatı sonrası bile probleme neden olmuşken, Kanuni gibi,Ataturk gibi her kuvvetli lider sonrası için sıkıntı oluşması normal değil mi. Halbuki devlet denilen yönetim sistematiği, olusturdugu milletbütününün dini, kültürel ve gelecek mefkuresinden kaynaklanan sabit kurallar oluşturması ile doğar... Adalet ve güç dengesinde ayakta kalır."Sakın dengeyi (ölçüyü) bozmayın" emir çerçevesinde yaşar. Yoksa "sahipsiz vatanın batması haktır" dediği gibi şairin ve "emrolundugumuz" gibi dosdoğru olmaz ve yönetilemez isek o devletin batırması hak olur. Yerine de " çok güçlü bir halk gelir" ve biz " onlara bir şey de yapamayız ".
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    Ah be hocam. Mustafa İslamoğlu imanın şartlarını beşe düşürdü. Kaderi inkâr ediyor. Problemi sadece laiklerde aramayın.Bu İslamoğlu zihniyeti ile ilgili hiç yazılarınızı okumadik. Ümmet uyansın bu sapik hocalardan. Düşünün bir din dersi hocası m.islamoglunun sapik fikirlerini okullarda anlatıyor. Basında deist ateist gençlerden bahsediliyor. Hazreti Ömer'in adeleti bilinirken hazreti Ömer'i Uhut savaşında ganimet toplayıcı olarak anlatan bu sapıklara dur demeli artık. Hadis inkarciligi peygambersiz din anlatımı sonuçlar yeni Kerbela lar.
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    Ah be hocam. Mustafa İslamoğlu imanın şartlarını beşe düşürdü. Kaderi inkâr ediyor. Problemi sadece laiklerde aramayın.Bu İslamoğlu zihniyeti ile ilgili hiç yazılarınızı okumadik. Ümmet uyansın bu sapik hocalardan. Düşünün bir din dersi hocası m.islamoglunun sapik fikirlerini okullarda anlatıyor. Basında deist ateist gençlerden bahsediliyor. Hazreti Ömer'in adeleti bilinirken hazreti Ömer'i Uhut savaşında ganimet toplayıcı olarak anlatan bu sapıklara dur demeli artık. Hadis inkarciligi peygambersiz din anlatımı sonuçlar yeni Kerbela lar.
  • ahmet aliahmet ali10 sa önce
    Peki atatürk'ün resmi bir dönem neden paraların ve posta pullarının üzerinden kaldırıldı. Menderes neden atatürk'ü koruma kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Sonrada özellikle rusyada komünizm halledildikten sonra neden tüm sağ partiler atatürk karşıtı ilan edildi.
  • MisafirMisafir10 sa önce
    Demek bunca zamandan sonra gelinen nokta bu.

Abdurrahman Dilipak

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