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Şimdi ne oldu?

19 Ekim 2019 Cumartesi

Dün ne yazdım, bugün olan ne? Kusura bakmayın, siz gazeteciler, troller kadar politikacılar kadar kıvrak dansedemez. Buyurun “Number one”! Trump daha önce de Kuzey Kore ile savaşın eşiğine gelmişti değil mi? Politikada her şey mümkün! Olmaz olmaz demeyin bu piyasada olmaz olmaz. Unutmayın “Telefonla evlenen telgrafla boşanır”. Dün neyi konuşuyorduk, bugün ne oldu, yarın ne olacağını kim bilebilir.. “ABD ile masaya oturuyorsak, ABD PYD’nin ağababası ise, o zaman niçin Esed’le masaya oturmuyoruz” diyor bir yazar. Rusya ile konuşuyoruz var.. Bir dost soruyor: “Terörün kökünü kazıyacaktık, şimdi ne oldu?”.. PYD sınırımızdan 35 km uzakta, ABD’nin himayesinde yeni kamplar kuruyor.

Fark ettiniz değil mi?  Trump hem Türkiye’yi, hem de bu mutabakattan dolayı PYD’yi kutladı. ABD ile PYD’nin ilişkisi açık ve net. Biz bir NATO üyesiyiz ve NATO üyesi birçok ülke, bir müttefik ülkeye karşı, darbe yapanları örgütlüyor, himaye ediyor, dahası müttefik dediğimiz bu ülkeler 1984-2017 yılları arasında PKK’ya verdikleri destekle, 6 bin 500 asker-polisi ve 5 bin 669 sivil yurttaşımızı katletmiş, ülkemizde 3 bin 117 saldırı gerçekleştirmiş. Biz bataklığı sulayanlarla başedemediğimiz için sivrisineklerle uğraşmaya devam ediyoruz.

Anlaşılan bugün, Trump kullandığı piyonlarının can güvenliği için şimdilik hayallerini ertelemek zorunda. PYD bu süreçte döküldü. ABD’nin elindeki en büyük yerli milis gücü de bu. Şimdilik bu teröristlerle idare etmek zorunda. Yıllarca eğitip donattıkları, besledikleri bu teröristleri de kaybederlerse yeni bir sosyolojik taban oluşturmaları zor.

Bu durum aslında şöyle bir sonucu açık bir şekilde gözler önüne serdi: ABD PKK’nın uzantısı olan PYD terör örgütünün kurucusu, koruyucusu, hamisidir ve aynı zamanda tabii  ki PYD bir halk hareketi değil, Kürtleri istismar eden Amerikan paralı askerlerinden oluşan bir terör örgütüdür.

Bu anlamda Türkiye’nin ABD ile bölgede teröre karşı ortak mücadelesi gerçek hayatta karşılığı olmayan bir taahhüttür. DAEŞ’in de arkasında ABD vardır. DAEŞ hem kendi varlık sebebidir, hem İslamofobia’nın bir marka örgütüdür. Aynı zamanda Nazilerin Yahudilerin kapılarına gamalı haç çizmeleri gibi, bölgede imha etmek istedikleri, kendilerine itaat etmeyen herkesin alnına çaldıkları bir kara lekedir. ABD bölgeye krizi çözmek için değil, krizi sürdürmek için, bulanık suda balık avlamak için geldi. Yaptığı kontrollü bunalım stratejisidir. Süreci iyi yönetemediler, zamana ihtiyaçları var.

Dikkat: PYD’lilerin bir kısmı şimdi ABD pasaportu, Green card, sivil personel ve Blackwater kimliği ile ABD askerleri, diplomatları, personeli ile gidip gelecekler. Bir kısmı Şam rejiminin bayrağı ile özellikle Mümbiç ve Ayn el Arab da boy gösterecekler. Şartlar oluştuğunda / oluşturulduğunda tekrar harekete geçecekler.

Rothschild Trump’la dalga geçiyor. Ankara açısından, en azından PYD sınırımızdan uzaklaştırılmış oluyor. Orada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki talebimiz de gerçekleşmiş oluyor. Tabii bundan sonraki süreç önemli. Yine BM, yine NATO bu işe burnunu sokacaktır. Tabii bu iş bugünden yarına olacak bir şey değil. PYD açısından durum, şimdilik canlarını TSK’nın elinden kurtarmış oluyorlar. Ama PKK, PYD ile bu hesaplaşma bir şekilde devam edecek.

ABD’de muhalefet bu süreç ve gelinen noktayla ilgili Trump’ı alaya alacak. Bizde ise, 15 Temmuz’a bile “Muvazaa” diyenler bu süreci ve sonucu da aynı şekilde görüp okuyacaklardır. Zaten bu iddialarını operasyon başladığından beri bir şekilde dile getiriyorlar. Trump’la görüşmeden sonra bu işin bitirileceğini iddia ediyorlardı, farklı bir gelişme yaşandı. Şimdi Putin’le görüşme merak ediliyor. Ardından Trump’la görüşme var. Şimdilik önümüzde bir 120 saatlik geri çekilme süresi var.

Evet şimdi soru şu: Madem ABD PKK ve PYD üzerinde bu kadar etkin, TSK’nın onları öldürmesini istemiyor, onların askerimizi öldürmesine mani olacak mı? PYD, Suriye rejim güçlerinin bayrağı altına savaşacak olursa ne olacak. ABD’nin bilgisi dışında böyle bir şey mümkün mü? Bu sonuç Rusya ile ilişkilerimizi nasıl etkileyecek?. Bu arada AB, BM, NATO, İngiltere, Fransa, Çin, Almanya, İtalya,  İsrail, Mısır, İran ve Suudi faktörü bu süreçten nasıl etkilenecek?

Sokaktaki insan şu sorunun cevabını arıyor: ABD niçin çark etti. Korktu mu, PYD’nin kaybından mı kaygı duydu, NATO içinde bir krizi mi göze alamadı.  Daha önce neden bu kadar sertti. Tehditle korkutmak mı istedi. Yarın için bir garantimiz var mı? Bu çerçevede Evangelik kehanetlerin yön verdiği  bu işin teolojisi ne olacak? Trump seçim endişesi ile mi böyle davranıyor, başka bir siyasi hesabı mı var, oyun mu oynuyor?

ABD’deki muhalefet bu durumda şimdi ne yapacak? Hani ABD yargısı bağımsızdı!. ABD’nin “cici demokrasi”sini, “bağımsız cici yargı”sını sevsinler! Ha! Bu süreçte kim nerede duruyor gördük, öğrendik! Belki de en büyük kazancımız bu oldu. Şimdi Erdoğan’a dikkat! Siyasi polemiklere ara verilen ve göreceli olarak milliyetçilik duygularının kabardığı böyle bir zamanda Erdoğan sürpriz birtakım kararlar alabilir. Ama hemen söyleyeyim insanların kafası çok karışık ve gönülleri çok kırılgan.

Son olarak şu üzerinde mutabık kalınan 13 Maddede neler var: İki yakın NATO üyesiymişiz.  Ve ABD bizim güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlıyormuş.. İki taraf  ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul ediyormuş. İnanırsanız… Taraflar. NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder. BÇG’yi, FETÖ’yü, PKK’yı, PYD’yi örgütleyenler söylüyor bunu bize. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineliyorlar. Yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır demeye getiriyor ABD. DAEŞ ile ortak mücadele var. 6. Madde Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır, ama ABD’ye göre PYD terör örgütü değil.. Ankara’nın şu taahhüdü, önemli: Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için de önemli idi ama bu sorun BM öncülüğünde çözümü taahhüd ediliyor. İnşallah BM’nin Filistin sorununun çözümüne katkısına benzemez bu iş. 9. Madde önemli, ama YPG’den terör örgütü olarak söz edilmiyor: Her iki taraf Türkiye’nin, YPG’nin ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır. Güvenli bölgede TSK’nın önceliği var ama ABD ile eşgüdüm şartı var. YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmeleri için operasyona ara veriliyor.. Harekat, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır. Yaptırımlar durduruluyor ve kaldırılıyor. Bu da önemli. 13. Madde: Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır. Durum bu! Selâm ve dua ile. 

 

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YORUM YAZ

  • Oktay Oktay 19 dk önce
    Lafin kisasi pyd pkk 120 saatlik surede silahlarini kurtaracak turkiyemin bunlarla savasi devam edecek pyd yi suriyede icten yok etmeli yoksa bitmez
  • Karasakal vedatKarasakal vedat24 dk önce
    ABI BIZ BUYUK BIR DEVLETIZ NEDEN BIZIM GIZLI BIR TEMIZLEME TIMI MIZ YOK SINIR OTESI TERORISTLERI TEK TEK BULUP ETKISIZ HALE GETIRMIYORUZ BIR BALIKCI SABRI ILE NEDEN YAPAMIYORUZTEK TEK BIR DAHABAKIN KIMSE TC KARSI ARTISTLIK YAPABILIYORMU AMA TEK TEK SABIRLA
  • Tufan Tufan 24 dk önce
    ....realisuki abd yaptırımları dizçöktüğü acıktır trumpyürü ya reis deseyditutana aşk olsun 
  • davincidavinci24 dk önce
    gerçekten mücadele ile kurtulabileceğimizi mi sanıyoruz.kanser tüm vücudu sardı.beyne sıçradı.meclise kadar girdiler oturdular.sayıları yirmibeşmilyon.yarın otuz milyon.gerçekçi olmak gerek bunlar düşman.
  • Tata TongaTata Tonga35 dk önce
    daha solunan fransız havasını saymıyorum... hava gazlardan oluşur ve gazlar da atom ve atom bileşiklerinden müteşekkildir...
  • Tata Tonga = Ben fransadanTata Tonga = Ben fransadan38 dk önce
    Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)... fransada çalışarak medinede ölemessin, fransada ölürsün... hem fransız ülkesindeki atomlar (insan vücudunda atomlar vardır/maddenin yapıtaşı atomdur) size geçmiştir... fransızların yaptıklarını yiyerek, diktiklerini dikerek, fransız suyu içerek vücudunuza tamamen fransız atomları dolmuştur....benden söylemesi...sakıncalı durum yani...
  • MALKOÇMALKOÇ45 dk önce
    TÜRKLERVEKÜRTLERİN ;okul bahçesindekiçocuklargibi,kavga etmelerine izin verdik diyor,  TRUMP..... SONRA DA,AYIRDIKDİYOR.... BUGECEABDÜSLERİNİ KAPATIN , VE AMERİKA SEYAHATİNİİPTALEDİN..... SİZKENDİNİZİDEĞİL , TÜRKDEVLETİNİVE TÜRK MİLLETİNİ ,MÜSLÜMANLARITEMSİL EDİYORSUNUZ ....
  • Akit e yorumum Akit e yorumum 45 dk önce
    Yani daha önce de yorumlarında başarısızlığını gördük yüksek Himmetolmayı Rabbim ıhsan ikram eylesin Yorumları Hayırlı Olacaksa?
  • HalilHalil51 dk önce
    Aynen özetlemiş hocam amerika baktı pyd pkk nın kökü kazıncak bize dur dedi şimdi aşşagıya inecek ve pyd ile yeni mevzileri kazacak bence pyd yi iyice bitirip öyle masaya oturmalıydık
  • AbdülkadirAbdülkadir52 dk önce
    Ne olacak abd yine yalan söylüyor.Abd bu yalan diplomasisisni ingilizlerden devraldı ve buna devam ediyor. Türkiye münbiç i alıp oraya suriyelilerden 2 milyon kişiyi yerleştirmelidir. Esed in gücü yoktur. Doğru dürüst askeri kalmamıştır.Rusya ve iranın destekleriyle ayakta kalmaktadır. Bizim amacımız batılılar gibi işgal etmek değil suriyelileri suriyeye yerleştirmek olmalıdır. Ve bunu tüm dünyaya devamlı hatırlatmak gerekmektedir.
  • davincidavinci1 sa önce
    bir yıl önce suriyelilere soruyorduk dönecekmisiniz evet tabikii vatanımız savaş var bitince döneceğiz.barış pınarı operasyonu yapıldı şimdi soruyoruz orası güvenli değildir biz savaşın bittiğine inanmıyoruz bitmemiştir dönmeyiz :)) elin suriyelileri bizi gerizekalı yerine koyuyor.
  • BAYBARSBAYBARS2 sa önce
    JOHNSONMEKTUBUNDANSONRA ,TARİHE GEÇENİKİNCİMEKTUP..... ÜSLUBUBAKIMINDAN,TEK..... EŞİ ,MENENDİYOK.....
  • slymn gnncslymn gnnc2 sa önce
    Bakınız,amerikanın suriyeden çıkması veya çıkmaması değildir mesele.Amerika çıkmaz ya,çıksa bile boşlupunu illaki bir veliahtı dolduracaktır.Bizi ilgilendiren suriyenin diğer bölgeleri değildir.Sınırlarımız temizlensin sonrasında diğer yerlerde ne olursa olsun dememiz gerekir..Suriyenin toprak bütünlüğünü tabiki vurgularız,bu yolda üzerimize düşeni yaparız..Ancak güvenli bölge dışına müdahelemiz şimdilik askıda kalmalı.Diier bölgelerde kim at koşturursa koştursun..Unutulmamalıdır ki,bazen bir bölyeyi tarafsız ve dengeli tutabilmek için o bölgede birbirine düşman kuvvetlerin bulunması gereklidir.Alsın amerika Pkk yı güneye çeksin..Orda iran milis gücü haşdi şabi ile vuruştursun..Zaten ikiside terörist güc birbirlerini kırıp geçirmesi işimize gelir.Bırakalım diğer bölgelerde usa ve destekçileri ile,rusya-iran ve destekçileri birbirini dengelesin..Bizim istdiğimiz ateşle aramıza 35 km bir otsuz ağacsız bölge çekmek olmalı..Yani o bölgede yanacak birşey olmaz ise ateş bize ulaşamaz..Amerika tamamen çıkmasın,rusyada çıkmasın..iranda çıkmasın..irbirlerini yesinler..Unutulmamalıdırki,asıl diplomasi budur..Sultan 2. abdulhamit hanın yaptığı gibi..Onlar birbirleriyle uğraşadursun uzun yıllar..Bizler yarım kalmış işlerimizi,projelerimizi ,ekonomimizi gündeme alalım..Velhasıl,bizi ilgilendiren sınır güvenliğimizdir..Biz ona odaklanalım,nasılsa ileriki aylarda ve yıllarda bizi diğer bölgelere kendileri davet ederler..Bugün bizi müdahil olmakla suçlayanlar,o zaman kendileri dediklerini unutup bizim mudahil olmamızı beklerler emin olun..
  • Mehmet ay Mehmet ay 2 sa önce
    Muhterem, abd, istedigini aldi, ypg yi yedek güc olarak ortadoguda jandarma olarak kullanacak.Sert Ask cümlesini türkiye baskani erdogan nereye koyacak.Sizlerde kalkmis zafer kazandik diye yazi yaziyorsunuz.
  • zekizeki2 sa önce
    Kimisi füzeleriyle saldırıyor, kimisi tanklarıyla saldırıyor, Kimisi silahlarıyla saldırıyor, Kimisi ambargo yaparak saldırıyor, Kimisi buldozerlerle evlerine saldırıyor, Kimisi terör örgütleriyle, isid,feto gibi sahte örgütleriyle saldırıyor, Kimisi googluyla, twitterla vs saldırıyor, Kimisi partilerle, derneklerle saldırıyor, Kimisi artistleriyle, fahişeleriyle, dönmeleriyle saldırıyor, Kimisi sitesiyle, medyasıyla kalemiyle saldırıyor,, Kimisi İslam adına müslümanlara saldırıyor. BİR GÜNDE ONLARCA YÜZLERCE HATTA HABERİMİZ OLMADAN BELKİ DE BİNLERCE MÜSLÜMAN KATLEDİLİYOR. AMA SUÇLU MÜSLÜMANLAR
  • davincidavinci2 sa önce
    ben suriyelileri pkk kadar tehlikeli görüyorum.bunlardan kurtulabilecekmiyiz.içlerinde esatın adamlarından tutun ırak ve suriyedeki terör örgütlerine kadar hepsinden vardır mutlaka sızmışlardır mülteci ayağıyla.uluslararası kanunlara göre bir ülkede beş yıl kalan birisini zorla ülkesine gönderemeyiz.insan hakları vs konularında anlaştık diyerek gittiler.ne anlama geliyor bu.bunlar gaziantep ve şanlıurfada yani gap projesi etrafında bilinçli yoğunlaşıyorlar.beş on yıl sonra referandum istediklerinde ne yapacağız.şimdiden arapça eğitim demeye başladılar.
  • esereser3 sa önce
    ortadogu yuzyıllardır savasların ,sorunların bitmedigi bir bolge bunun ustune birde abd-israil-suud emperyalizmi eklenince gerisini siz duşunun.trump gibi,putin gibi diktatorlereden ve yerli isbirlikcilerindencozum beklemek,,barış huzurbeklemek boş bir hayaldir.fetoyu,işidi,pyd yi dizayn ve himaye eden bu emperyalistlerin asıl korktuguislami muhalefetinbolgede guclenmesidir.işid gibi taşeron bir orgutukurma sebebleri budur.tek cozum bu emperyalistlerin bolgeden atılmasıdır.
  • Ahmet Özdemir Ahmet Özdemir 3 sa önce
    Bu işin enönemli sonucu bana göre pkk nın sahibinin ABD ve diğer Avrupa Ülkelerinin olduğunun tescilidir
  • win winwin win3 sa önce
    olan şu:abd marabalarının canını kurtadı. suriyede yerini sağlamlaştırdı. TR'deki ahbablarına madalya taktı. 10 puan daha boca etti. ortadoğudaki ömrünü daha da uzattı. yeni taktikler için zaman kazandı. win win..
  • MESUT topakMESUT topak3 sa önce
    Ögedeya cevay .Esed dediğin adam ne zaman PKK/YPGile savaştı toprakları ABD tarafından işgal edilirkenİsrail zırt pırt girip üslerini vururken golon tepeleri işgal edilmişken bir tek karşılık vermeyen Esedle neyi konuşacaksın Esedin varsa yoksa derdi kendi halkına bomba yağdırmak bu anlamda aslında alanı temizleyerek ABD/israil çıkarlarına hizmet eden bir kukla
  • ahmetahmet3 sa önce
    ne güzel ilerliyorduk,abd ye resti çekmişken teröristlerden tamamen temizleyinceye kadar devam edilmeliydi.yaptırımlarla korkutacaklarını zannettiler,terör biteydide kuru ekmek yiyeydik.operasyona piyasalarda normal tepki vermişti kötüye giden bir şey yoktu.şimdi ordaki teröristler tekrar güçlenecek abd desteğini artıracak.sonra gene operasyon yap bunlarında bir maliyeti var.bu terör yüzünden bir türlü gelişmeyi sağlayamadık.ALLAH c.c. sonunu hayır eylesin.amin.
  • 1461 1461 3 sa önce
    Şeytanla dans, ALLAH VAR GAM YOK.
  • okurokur4 sa önce
    oyuna mi geliyoruz.hayr mi şer mi bilemiyoruz.teroristlerin kökünü kazisaydik keşkeancak oyunun dengeleri farklıAllah rahmet etsin cümlemize
  • Nuri Nuri 4 sa önce
    Yani anlaşma dan mennun Değil miyiz?
  • Hayrullah ereli Hayrullah ereli 4 sa önce
    Padişahım cok yaşa...
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 4 sa önce
    ABDYÖNETİMİ SİYONİSTEVANGELİSTLERİN ELİNDE.... ASLINDA ESASBAŞKANTRUMPDEĞİL, TRUMPINYARDIMCISI MİKEPENCE.... RAHŞB BRUNSONINDİN KARDEŞİ... MİKE PENCE DE, HAFTADA BİR GÜNKİLİSEDEAYİNYÖNETİYOR.... YANİKIDEMLİ, KAŞAR RAHİP... HEM DE ÜST DÜZEY CİAYÖNETİCİSİ....BİZİMBUYILANLANEİŞİMİZ VAR..... FETOŞUN PATRONUYLA...
  • ÖgedayÖgeday4 sa önce
    Esad/Esed ile konuşabilseydik, diyalog kurabilseydik, Pyd'ye karşı ortak harekat yapabilirdik.. Yani Rusya yerinde biz olsaydık keşke!. Esad kötü insan anladık ama ülkemizin menfaatleri herşeyin üzerinde değil mi?.. Şimdi karşımızda bir sürü düşman sağdan soldan sıkıştırıldık gibime geliyor.. En büyük korkum; PYD denilen alçak örgüt Rusya ile anlaşırsa biz ne edeceğiz, Rusya ya savaş mı ilan edeceğiz? Bir inat uğruna ülkemizin geleceği tehlikeye atılmamalıydı... Büyüklerimizdaha iyi bilir.. Allah ordumuzu muzaffer eylesin... Amin..
  • birsenbirsen4 sa önce
    Saygıdeğer Abdurrahman Dilipak, yazılarınızda sürekli olan olayları anlatıyorsunuz iyi de biz zaten bu olayları takip ediyoruz ve biliyoruz. Yeni bir yaklaşım bir öngörü ortaya koymuyorsunuz. Sürekli eleştiri içindesiniz ve direkt net isim veya kurum vererek eleştir(e)miyorsunuz ortaya koyduğunuz bir proje bir çözüm yok. Sürekli sorular soruyorsunuz bu sorduğunuz sorulara siz niye cevap vermiyorsunuz.( bu yıllardır böyle)Gazetedeki veya sosyal medyadaki trol diye adlandırdığınız bizler sizden daha netiz ve çözüm odaklıyız. İleriye yönelik yapacağınız yorumlar yanlış çıkarsa açığa düşerim diye korkmayın. Selam ve dua ile.
  • BilalBilal4 sa önce
    ABD'nin bu son açiklamasinda ki "cocuklar bazen kavga ederler sonra onlari ayirmak gerekir" sözüne hic deginmemişsiniz. Varsa yoksa feto bcg vaypici ypg falan hep bunlardan bahsediyor herkes, kısır döngüde dön dolaş. ABD diyor k Turkiye devleti de Pkk li kurtler de benim has mi has ozmu oz cocuklarim muttefiklerim kullarim kölelerim kuklalarimdir diyor ama bunu kimse duymak istemiyor. Yok yok öyle demek istememistir mi diyeceksiniz? Diyor işte yahu. Batili dostlar bir sonra ki ülkelere savaş ilan ettiklerinde Turkiye ve pkk HEMEN hazir olsunlar ANİNDA barissinlar ve oralarda namaz kilacagiz deyip heryeri kan golune cevirsinler. Madem ABD bizi ve pkk yi öz cocuklari gibi goruyor o zaman 47 yildir yazi yazan Dilipak bu konuda bir kac bir sey soylemeli degil mi?
  • engineerengineer4 sa önce
    yazıdan anladığım ; sorular,sorular,sorular hep soru hep soru, ben de bir soru sorayım : kobaninin asıl adı nedir, kobaninin kurtuluşu ne anlama geliyor, kobani kurtarılırken! pyd ye desteği kim verdi ,sınırdan 8000 pkk lıyı buraya sevkederekve elbirliğiyle aynel arab'ı kobani diye değiştirip kürt kantonunu kim kurdu, böylece garnizon devletinin temelini kim attı? önce bu sorunun cevabını bulursanız, suriye kürdidstanını kimlerin kurduğunu daha anlarsınız, merak etmeyin garnizon devleti yarın dost ve müttefik olabilir, ırak bölgesel kürt yönetimi gibi ilişkiler geliştirilebilir,
  • asç/ İnsanlık Düşmanı Kafir/Münafklarınasç/ İnsanlık Düşmanı Kafir/Münafkların5 sa önce
    Rahman Rabbimiz Allah'ı yok sayan zalim kafirlerin ve onun dinine ihanet eden çıkarcı işbirlikçi münafıklerın dediği değil Rabbimiz Allah dediği olacak. Rabbimiz zalim kafirleri kahretsin onun temiz dinini kirli işlere ve yüce ayetlerını alçak çıkarlara alet eden hain münafıkları kahretsin ve hepsini lanet etsin dünyada ve ahirette
  • aa5 sa önce
    sayın yazar ellerinde dinleme cihazıyla vatandaşların telefonları dinleniyor.aile mahremiyetine giriliyor.aileyi tehdit eden en büyük sorunlar bunlar.çocuklarımızı ve aileleri LGBT projesinden koruyalım.ama bu projeden daha tehlikeli telefonla ortam dinlemesi yapan adamlar var.ve bu dolandırıcılık,cinayet ve bilumum suistimale açık bir durum oluşturuyor.iç işleri bakanını bu tür suçlarda duyarlı olmaya çağırın.nerden dinlediğide belli değil.yurt dışından dinleyip,yurt içindeki arkadaşlarıyla bağlantı mı kuruyor?HER TÜRLÜ ORGANİZE SUÇUN AMACINI KOLAYLAŞTIRAN BİR DURUM VAR ORTADA.bu konuya bi el atın.savcılığa verincede bişi çıkmıyor.artık 3 ayda bir benim telefonu savcılığa verecez gibi.ortalık her türlü kılığa giren adamla dolu.fetöden sonra bu dinleme-gözetleme olayları hastalık derecesinde arttı.dinleme cihazları,internetten dinlene cihazları,ya da programını papan bilgisayarcılar var.
  • Kocasolak Kocasolak 5 sa önce
    ABD puf ile bize karşı koyamayacağını anladı, bizzat ABD askeri kullanması ABD nin SİYASİ olarak sonunu getirir. İç kamuoyuna ve dışarıya karşı bunu anlatamaz. Coniler ölürse TILSIM bozulur, yenilmez ABD biter. Vietnam’dan sonra binbir zorlukla düzeltilen İMAJ yerle bir olur. Biz bu toprakların YERLİSİYİZ kimse bizi, ölmeden öldüremez.Müslüman coğrafyada köpek dövüş yaptıran Haçlılara müsaade etmeyeceğiz.
  • Bedri Taştan.Bedri Taştan.6 sa önce
    Abdurahman bey bu anlaşmaya burun kıvırıyorsun resulün mekkelilerle yaptığı anlaşmayıda sahabe anlamamıştı inşallah sonu hayırlı olur Erdoğanın hakkınıda teslim et fazla açığa düşüyorsun selam ve dua ile
  • osman özkanosman özkan6 sa önce
    Abdurrahman kardeşim cenabı hak ömrüne sağlığina rızkina ve kalemine bereketler ihsan eylesin.can kardeşim.40 YILDIR BELKİDE DAHA FAZLAbir zamandır vermek istediğin mesajları okuyarak bu günlere geldik.diş politikada , bayındırlık ve sağlık hizmetlerinde ak parti daha doğrusu RECEP TAYYİP ERDOĞAN hayallerimizi gerçekleştirme yolunda muthiş projelere ve başarılara imzalar attı.ANCAK MANEVİYAT NOKTASINDA İSE TOPLUM BİTİRİLDİ TÜKETİLDİ.ANKARA VE İSTANBUL,DA SEÇİMLERİN KAYBEDİLMESİ BASİT BİR SEÇİM YENİLGİSİ DEĞİL EMPERYALIZMİN, vede zatı alinizin çokca uzerinde durduğu amerikadaki iblislerin uşagı evangelistlerin en büyük başarılarıdır.SAYIN ERDOĞAN seçim sonuçlarını yanlış okumuş okutturulmuş ve yanlışlar HİZLI TİREN GİBİ SURATLE MENZİLİNE sayın erdoğanı bitirmeye doğru gitmektedir.bu NEDENLE EĞER ERDOĞANLA DİRSEK TEMASI KURABİLECEĞİNİZ BİR İMKAN VE FIRSATINIZ VARSA İÇERİYİ YANİ TABANININKAR KÜTLELERİNİN GÜNEŞİN ALTINDA ERİDİĞİ GİBİ YOK OLDUGUNUN FARKİNA VARSIN OYUNLARI BOZSUN YARIN ÇOK GEÇ OLACAK HER ŞEYE YAZIK OLACAK,SAYIN ERDOĞANI VE BU MİLLETİN BEKASINI NE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ NEDE DİŞ POLİTIKADAKİ BAŞARILAR KURTARAMAZ BU MİLLETİN TEMEL TAŞİ MANEVİYATTİR.ABDURRAHMAN DİLİPAKI, MEHMET ŞEFKET EYGİ İSMİNİ HİÇ DUYMAMIŞ NECİP FAZILI REKLAM ARACI SANAN BEDÜÜZZAMAN SAİD NÜRİSİNİSIRADAN BİR KURTDİYE HATIRLAYAN İL BAŞKANLARIYLA İLÇE BAŞKANLARIYLA GENEL MÜDÜRLERİYLE VALİLERİYLE GENARAL VE SUBAYLARIYLA UZMAN ERBAŞ VE ERLERİYLE MAHALLE TEMSİLCİLERİYLE YOL ARKADAŞLIĞININ SONU HÜSRANDIR VE ÇOK ACIDIR SELAM VE SEVGİLERİMLE.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut6 sa önce
    Üstad ben olanları başka açı vegöz ardı edilen somut gerçekler ile hamleler üzerimden anlatmaya çalışayım. Belki açıklayıcı olur, durumu. 1.Bu gelişmelerde İsrail nerede, nasıl etkilendi, sürece nasıl müdahale etti/etmiştir,sorusu da cevabı da yok! Neden?2.ABD veya Trump neden Türkiye müdahalesine ışık yaktı. Sonradan neden 13 maddelik muğlak,kaypak anlaşma yaptı ve neden 5 gün?3.Türkiye bu operasyona başlarken planı, hedefi ne idi anlaşma öncesi hellnen nokta aynı hedef miydi?4.Acaba bu operasyonun zamanlaması RTE ve Trump'un zor günlerini almanın aparatı mıdır sorusunu neden kimse sormaz!5.Trump'a azil süreci üzerinden yaptırılması istenen ve RTE ye Halk Bankası davasının 2 ci perdesini açarak yaptırlımak istenen nedir? 6.Azil sürecinde kullanılan karine ve deliller ile Rusyanın, Kırım ilhakı, Ukraynadaki refarandum, Biden hakkında ukrauna devlet başkanı ile yapılan telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinin ilişkşi nedir sorusunu neden kimse sormaz.?Misal Barış Pınarı Harekatı ile PYD nin rejim ile anlaşıp hakimiyet sahasını Esad'a terk edeceğini ve bir anda karşımıza dikilevşkeceğini sonucunu hesap etmişmşydik?Yok.Nasıl becerşyırsak diplomatik olarak dünyayı karşımıza alıp, Suriye de ise Rusya, İran, PKK, PYD ve Esad'ı karşımızda ittifak yaptırıyoruz?Bence Bu harekat içerde RTE, ABD de ise azil süreciyle sıkıştırılan Trump un kurtulmak için rest hamleleri idi. Çünkü bu hamle ABD nin ve İsrail'in Suriye den çıkışı sonucunu doğuracak tehlike arz edecekti. Trump siz beni sıkıştırısanız bende İsrail çıkarına zarar veririm. Azil sürecini ancak Yahudi lobisi kaldırabilir,çünkü!Yetmedi İsrail gelişmerin aleyhine olan faili Türkiye ve RTE yi gördüğü için onu da Halk Bankası davasının 2 ci perdesi ile sanığı yapma hamlesini yaptı...Çünkü RTE ve Trump kötü rest hamlesi Suriye'de şartları İsrail aleyhine döndürmüştü.Türkiye içinde yakın gelecekte Suriye'de şu an var olan Afrin, Azaz, Cearablus kanlarını terk riski oluşmuştu. Üstelik Cenevre öncesi şartlar ve kızlar rejim ve Rusya, İran hesaplarına uygun gelişmişti..İşte bu gerçekler İsrail, ABD ve Türkiye yi 5 günlük 120 saatlik anlaşmaya, bu sürede Trump'un azil süreci, RTE nin Halk Bankası davası,İsrail in yeniden Suriye de rol alabilmesi meseleleri konuşulacak yoksa Kürt Türk ölmüş, birbirini evini, yurdunu başına yıkmışlar kimsenin umrunda değil.Bu nedenle hamasi, fantastik hayalleri bırakın yalan yanlış şeyler yazmayın.Reis gelinen noktayı ifade etti. NE ZAFER NE HEZİMET.. Doğru..5.güne kadar Rusya, İran, Suriye ile PYD ne yapar.. Cevabı aranacak soru. Çünkü bu anlaşma ile PYD ile rejim görüşmelerinin önü kesilmek istendi. Ama kötü harcanacaklarıve satılacaklarını gördü Kürtler!Aslında bir yönü ile Trump için operasyon önü açılarak bizde kullnıldık.. Bu nedenle 13 maddelik anlaşma için Trump harika iş çıkardığımız söyledi..Kendi kuyruğunu bu seferde kurtardı. Reis ise Halk Bankası davasından nasıl sıyrılacak göreceğiz.Problem ve sorunların çözümü için öncelikle gerçekçi olmak gerek... Yalan,hayal,fantastik takılmak hezimet tir.
  • Sancar Sancar 7 sa önce
    TRUMPIN ŞEREFSİZMEKTUBU , DİPLOMATİKNEZAKETEUYMUYORMUŞ.... ÖYLEDİYORBÜYÜKLERİMİZ..... O...... PU ÇOCUKLUĞUNUN ADI NE ZAMAN NEZAKETSİZLİKOLDU....
  • NurullahNurullah7 sa önce
    Dün bu antlaşmanın başarı olduğunu düşünüyordum. Bugün başka yazarlar da okudum. Yeniçağ'da Arslan Bulut, bu antlaşma ile ABD, tüm imkanlarını seferber edip Pyd/pkk'lı teröristleri kurtardı diyor. Türkiye'de haksız servet edinenleri şantajla korkuttu diyor. Haram lokma yiyenler bu şekilde ABD'den emir alıyor diyor. Ülke içinden bakınca zafer gibi gözükse de dünya çapında dalga konusu olduk. Kadim Türk Devleti bu sıkıntılı günleri de aşacaktır. Türk Milli Devlet'ine olan inancımız tamdır.
  • meleknurmeleknur8 sa önce
    BİZDE DİYORUZKİ İNSALIĞA ZARAR VEREN EZİYET EDEN ÖLDÜREN HERBİRİ BİRFARKLI KILIK GRUP ADI ALTINDA TERÖRDÜR!
  • meleknurmeleknur8 sa önce
    BU NASIL İŞ? ABD BAŞKANI DİYORKİ YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR, CHP BAŞKANIDA DİYORKİ YPG BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR????????
  • SahipsizSahipsiz8 sa önce
    Ekrem Yeter nasıl kurtarıldı.
  • Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)8 sa önce
    ABD ile Türkiye'nin bu durumu aynen bir koca'nın karısı'nı aldatıp, karısının bu durumu bilip ama itiraf etmemesi, kocanında karısının bildiğini ama bilmiyormuş gibi yapmasını bilmesi gibi çünkü ne erkek nede hanımın boşanmaya niyetleri yok. Karı kocasına aldattığını bildiğini söylese, kıyamet kopacak ve boşanmaya yol açılacak. Koca karısına "benim seni aldattığını biliyorsun" dese, herşey bitmiş olacak ve yine boşanmaya yol olacak. İyisimi, koca alışmış karısını aldatıyor, her iki taraf da bunu biliyor ama hiç kimse bu konuyu doğrudan açmıyor çünkü hiçte boşanmaya niyetleri yok. Bunun gibi, kıyameti daha koparmaya gerek yok. Görmemiş duymamış olayım pis ABD. Var git belanı Allahdan bul.
  • Malkoç Malkoç 9 sa önce
    DEDESİ ... PAZARLAMACISI TRUMPIN HAKARETLERİ, MİSLİYLECEVAPLANDIRILMALIDIR.....NÜKTEİMİŞ, NENÜKTESİADAMKÜFREDİYOR..HİÇ KİMSETÜRKİYE CUMHURİYETİ NİNBİRGÖREVLİSİNE , BÖYLEİTLİKYAPAMAZ...ÇAYCIMIZABİLE...ŞEREFSİZİN EVLADINA , CEVABIVERİLMELİDİR....O....... PU ÇOCUĞU TRUMPVEŞÜREKASINAMÜTEKABİLİYETPRENSİBİGEREĞİ , BEDELİNİ GÖRMELİDİR....ALTTANALMAMIZINSEBEBİNEDİR?82MİLYONDEVLETİİÇİNHERŞEYE HAZIR, ÖLMEYE DE... DİKDUR, BUMİLLETSENİNLE...NELEROLUYOR...YERN DİBİNEGİRSİNAVRUPASI DA, AMERİKASI DA.... TÜRK MİLLETİ ÖLÜRSE DE , AYAKTAÖLÜR.... TESLİM OLMAZ... TRUMPDENEN ... KİM OLA Kİ........
  • Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)9 sa önce
    Nihayet sonunda şamar çocuğu olmaktan kurtulup, bizde dünya sahnesinde cidden yer alıyoruz. Ne zamana kadar şamar çocuğu olmaya devam edebilirdik ki! Bölgede jeopolitik bir güce sahibimiz ve şükürler olsun o gücü artık iyi değerlendiriyoruz. Erdoğan'ın iman'ı olmasaydı hiç bu kadar cesur hareket edebilirmiydi? Karşıda koskoca ABD var. ABD yapma fena olur diyor, Erdoğan yaparım ne yaparsan yap diyor ve yapıyor. Bu secaat, bu vakar ancak Allah'a teslim olmuş bir imanlı kalpte olur. Zaten bu hale ancak öylelerin aklı erer, diğerleri anlayamaz. Ben Medine de ölmek falan istemiyorum. Medine de ölmek bir mağrifet değil. Öyleleri varkı, Medine'de ki o güzel kokuyu dünyanın diğer yerlerinde de alabiliyorlar, Fransada falan da o Medine'de ki muazzam kokuyu alabiliyorlar. Sen yeter ki kalbinde Rasulullah sav'a yer ver, onu kalbinde ağırla ve bak bakalım nasıl mekan ortadan kalkıyor ve her gittiğin yer nasıl Medine oluyor. Allah-u ekber.
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 9 sa önce
    TRUMP; PETROL BÖLGELERİNİ ALDIK,PKK'LI LARI GÜVENCEALTINAALDIK... IŞİDLİLERİ, TÜRKLERE VERDİKDİYOR.....BÜYÜKLERİMİZ DE ; KAÇAN850IŞİDLİ İN ,189'U YAKALANDI, ELİMİZDEDİYOR.....SAPELİMİZDEKALDI....
  • SofuoğluSofuoğlu10 sa önce
    Büyük Şeytan ABD'ye asla güven olmaz.Geçici ateşkes sağlanarak, ABD ortakları olan PKK=PYD=YPG'lilerin imhasını engellediğiyle kalmamış, onbinlerce tır silah mühümatının MEHMETÇİĞİ eline geçmesini de engellemiştir.Türkiye eline geçirdiği fırsatı değerlendirip, terörisleri imha etmeliydi.Suriye göçmenleri ensar muhacir muamelesi çerçevesinde ülkemize alınmış ancak,Suriye'nin bir ESAT olmadığı; işin içinde:ABD,RUSYA,İRAN,AB,İSRAEL,ARAP LİGİ,ÇİN hatta tüm dünyanın olduğu gerçeği ne yazık ki, iş işten geçtikten sonra anlaşılmıştır.Ve bugün TÜRKİYE toprağında barındırdığı diğerleriyle beraber beş milyon mülteciyle baş başa kalmıştır.Bugün bu mülteciler(mülteci statüsünde değiller)arasında ülkelerine dönüş için bir anket yapılsa, beş milyondan bir milyon sığınmacının kendi rızasıyla Türkiye'den ayrılacağını hiç sanmıyorum.Yani, insani boyutunu bir tarafa bırakırsak,HÜKÜMET sığınmacı politikasında yanlış yapmıştır. Suriye konusunda da yanlış yapmıştır.Alt düzeyde de olsa Suriye rejimiyle diyaluğu vakit kaybetmeden başlatmalıdır.Yoksa, Türkiye'nin başına bela olan Suriyeli sığınmacıların burada kalacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.Buda zamanla baş kaldırma da dahil,sorunların çıkacağını hepimizin bilmesinde fayda vardır.
  • Ne dersiniz Ne dersiniz 11 sa önce
    Attılan taş ürküttüğümüz kurbağaya değdimi,dağ fare mi doğurdu.
  • HasanHasan12 sa önce
    Dilipak abd usleri ne zaman kapanacakBunun cevabini verebiliyormusun veremiyormusun o kadar.

Abdurrahman Dilipak

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