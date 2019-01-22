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Cehaletin bu kadarı

22 Ocak 2019 Salı

“(… Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür) yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer 9)

Kur’an-ı Kerim, zamanının en bilgili kişisine “Ebu Cehil / Cehaletin babası” der. Aslında Ebu Cehil’in gerçek adı “Amr ibn Hisham el Mugira” idi. Kabilesinde “Ebul Hakem” olarak anılırdı. Mekkeli müşrikler arasında büyük bir itibâra sahip idi. İslâm›ın ilk iki şehidinden biri olan Ammâr b. Yâsir’in annesi Sümeyye, İslâm düşmanı Ebû Cehil tarafından katledilmiştir. Peygamberimizin katledilmesi için her kabileden bir gönüllüden oluşan özel bir suikast timi oluşturulması da onun fikri idi.  Ebû Cehil, Bedir Savaşı’nın çıkmasının sebeblerinden biridir. O savaşta öldürülmüştür. “İslam ümmetin Firavun’u” olarak adlandırılan Ebû Cehil, M.S. 624 yılında hayata feda etti. Kendine Ebu Cehil lakabı bir rivayete göre Peygamberimiz tarafından, diğer bir rivayete göre Velid b. Müğire tarafından verilmiştir. Oğlu İkrime Müslüman oldu.

Ebu Cehil, iktisat, siyaset, edebiyat alanlarında sözüne itibar edilen biri idi. Ama bizim geleneğimizde o “cehaletin babası”dır.

Kur’an-ı Kerim’de kınanan insanlar Ebu Cehil’den ibaret değildir. Müfessirler Velid b. Muğire, Ebu Cehil, Esved b. Abdi Yağus, Ahnes b. Şerîk gibi isimlerin de o kınananlardan olduğu görüşündedirler. Bunları tanımamız ve onların hallerinden ibret alıp o karakterdeki insanları “rol modeli” olarak görmek değil onlardan uzaklaşmamız gerekir. 

Cahillik” ya da “Münevverlik”, “Arif olmak / İrfan sahibi olmak” diploma ya da kariyerle, makam-mevki ile ilgili bir şey değildir.

Hakikatin bilgisi” ile “Gerçeğin bilgisi” aynı şey değildir. İkisi elbette birbirinden beslenir, ama aynı şey değildir. Bazı şeyler “İlmel yakin”, bazı şeyler “Hakkal yakin” anlaşılır. Bazı şeyler gözle görülür, bazı şeyler kalple anlaşılır.

Hakikatin bilgisinden yoksun bir kalb sahibi, sadece gerçeğin bilgisinden ibaret bir anlayışla “Kitap yüklü bir eşek”e dönüşebilir.

Bu kendini beğenmiş zengin ve itibarlı adamlar “Bu Kur’an eskilerin masallarıdır” diye bizim kardeşlerimizi küçümsüyorlardı.

Bunların en meşhurlarından biri de Belam-ı Baura idi. Bu kişi Hz. Musa as zamanında yaşamış, alim bir zat idi. Şöhreti her yere yayılmıştı. Bulunduğu Belka şehrinin valisi Belak, Hazreti Musa’nın askerlerinin şehre girmemesi için, onun halka hitap etmesini ve dua etmesini istedi. Bunu yapmazsa kendini öldürüp mallarına el koyacağını söyledi, tehdit etti. Can korkusu ile Musa aleyhisselama beddua etti. Bunun üzerine dili sarktı, kaçarken Musa aleyhisselamın askerleri tarafından öldürüldü. Müminlere beddua ettiği için ilahi gazaba uğradı. Dili göğsüne kadar sarkıp yapıştı. “Onun gibiler köpek gibidir” diye anılır oldu.. Kur’an-ı Kerim’de onun hakkında, mealen şöyle buyuruldu: “O, dünyaya meyletti ve nefsinin hevâsına uydu. Onun ibret verici hâli, üstüne varsan da, kendi hâline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzer.” (Araf 176)

Biz masum insanlar için Belam gibi beddua etmez, lânet okumayız. Bir savaşta, kâfirlerin yok olması için Peygamber Efendimizden beddua etmesini istediklerinde, O, onların yanlıştan vazgeçmeleri ve kurtuluşa ermeleri için dua etti. Zaten onlar cehennemi hakketmişlerse Allah’ın kılıcı o an Müslümanların elinde idi. Biz Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olacaktık. Merhametimiz her zaman gazabımızdan önce gelecektir. Resulullah, lanet ve kahır için gönderilmediğini, müjdelemek ve korkutmak için, “Alemlere rahmet olarak, insanların iki cihan saadeti için gönderildiğini” söyledi. Nitekim duamız, “bizi öldürmeye gelenlerin bizde dirilmesi”dir. Kur’an-ı Kerim’de mealen, “Seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik” buyuruluyor. (Enbiya 107)

Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Dinin îcaplarını çok iyi bildikleri, ilimleri çok fazla olduğu hâlde; ilimleri ile amel etmeyen, Ebû Hâris gibi, Bel’am bin Baûra gibi kimselerin şahsında onların peşinden gidenler, Kur’ân-ı Kerîm’de (Cum’a:5)’de olduğu gibi, “kitap yüklü eşeğe” benzetilir: “Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 

Gerek Araf Sûresi, gerekse Cum’a Sûresi’nde ilmi ile âmil olmayanlar aşağılanır. Birçok ayette onlar dünyada rezillik ve ahirette cehennem azabı ile korkutulur.

Dünyayı bilip, ahiretten habersiz olanların vay haline. Aramızda üniversite mezunu olup, akademik kariyer sahibi birçok kişi bir kez olsun, Kur’an-ı Kerim’in mealini okumamıştır. Tabii aslını da. “Akaid”, “Kelam”, “Fıkıh”, “Siret-Siyet” deseniz bunların ne anlama geldiğini bile bilmez birçok kişi. “Mekki - Medeni”, “Muhkem - Müteşabih” demiyorum. Bilmediklerini de bilmezler. Cehaletin bu kadarı ancak cehaletle mümkündür. 

Kişi, birçok faydasız bilgiye sahip olsa ne yazar! “Faydasız bilgiden Allah’a sığınırım” der Resulullah! Biri, bir ilme sahip olur da, bu ilim onu günah işlemekten alıkoymazsa, Allâh’a kul olmaktan uzaklaştırırsa vay onun haline. 

Dünya ve âhiret hayatı için sahip olduğu makam, ilim ve parayı Hakka karşı kullananlar muteber değil, “Muzur; “Müfsid”, tamahkâr, dili sarkık bir köpek ya da kitap yükü taşıyan eşektir.

Seçilmesi ve atanması gerekenler konusunda bu ölçülerden sapılırsa, seçenin de seçilenin de, atayanın da atananın da, bunlar karşısında sessiz kalanın da vay haline!

Atanan ya da seçilen, atanacak olan ya da seçilecek olanlara bakın bakalım, “evinizin anahtarını kendilerine emanet etmekte sakınca görmeyeceklerinizden” midirler. Ve bakın bakalım, hal, hareket, söz, kıyafet, yedikleri, içtikleri ile kime benziyorlar. İstişare ve şûra yapıyorlar mı? Tevazu ve kibir konusunda ne durumdalar. “Sizden biri” midirler, yani sizden vekalet talep ederken size hesap vermeyi de kabul ediyorlar mı? “Ehli hal vel akd” konusunda ne durumdalar?.

Bu endişeye sahipseniz ne mutlu size. Değilseniz siz bilirsiniz.

Neticede hayır da olsa sonuç şer de, olan Allah’ın iradesi içindedir. Biz Allah’ın rızasına talibiz. Ve bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz doğru bir iş yaparsak, sonuç ne olursa olsun, kazananlardan olacağız. Biz yanlış bir iş yaparsak, sonuç ne olursa olsun kaybedenlerden olacağız. Allah’ım bize hakkı hak, batılı batıl göster, Hak da toplanmayı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Telaşa gerek yok, paniğe de. Tencere yuvarlanacak, kapağını bulacak. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. En önemli uyarı: Allah bizi her konuda artırarak ve eksilterek imtihan edecek. İmtihan oluyoruz! Selâm ve dua ile. 

 

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  • Mehmet karamanMehmet karaman46 dk önce
    İnsanlar Akp ye başka partilere oy verebilirler biz kimin nereye oy vereceğine karışmayız.Ama Abdurrahman Dilipak bir yazısında ben yolsuzluk yok demiyorum siz oyunuzu yinede Akp ye verin diye yazmıştı.Şimdi Allah için söyleyin bu yazıdan sonra kalkıpta Abdurrahman Dilipak ın ahiret için konuşmaya hakkı var mı ?
  • Oku mayınOku mayın49 dk önce
    Kur'an'ı başucu kitabı yapmayanlar birilerinin maşası olur. Bir kişi Kur'an okumuyorsa tarikat oyuncağı olur. Tarikatta su mantık vardır san anlamazsın biz anladık. sorgulama araştırma konuşma
  • yakupyakup50 dk önce
    abdulkadir adlı kullanıcıya...hadisleri bir kenara bırak kur an'a bak diyorsun. sen kur an' a da inanmıyorsun. imanını gözden geçir. yazdıkların kur an'a da aykırı.
  • Oku mayınOku mayın57 dk önce
    Kur'an yerine içi er.tik hikayeler le dolu mesnevi okutulduğu mütdetce cahillik bitmeyecek.Kur'an yerine içi hurafeler le dolu müslüman kendini Frenk kâfirlerin den üstün görmesi haram dır yazılı Mektubat okutulduğu mütdetce cahillik bitmeyecek.
  • esabriesabri1 sa önce
    Ebu Cehil MS 624 yılında hayata veda etti?
  • bahattin konevibahattin konevi1 sa önce
    yazı güzel bir yazı.çünkü gerçek ilmin ne olduğu konusu,çok önemlidir.gerçek ilim,ALLAH IN VAAD ETTİĞİ İŞKENCELERDEN KURTULMA BECERİSİDİR.yani,insanların hırsızlığı normal gösterdiği zamanlarda,"hırsızlığın cehenneme giriş sebebi" olduğunu unutmama becerisidir.zira insanların çoğu,çok sayıda kişinin hırsızlık yapıyor olmasına karşın cezasız kalıyor olması,insanlarda,"hırsızlığın normal olduğu duygusu"oluşturur.GERÇEK ALİMLER,"AMA DUR YA! EVET ŞİMDİ CEZASIZ KALDI AMA BU,DİĞER İNSANLARI SINAMAK İÇİN OLUYOR.ZİRA ALLAH,KUL HAKKI YİYENLERİ CEZALANDIRMAKTAN ZEVK ALIR,"düşüncesine kapılacak kadar hikmet sahibidir.yani gerçek bilgi,insanı,insanların yönlendirmelerinden koruyan bilgidir.EVET DÜRÜST OLMAK,BAZI İNSAN ARKADAŞLARI KAYBETTİREBİLİR.AMA ALLAH IN DOSTLUĞUNU KAZANDIRIR.ALLAH IN DOSTLUĞUNU KAZANAN KİŞİDE ÖYLE BİR KARİZMA OLUŞUR Kİ,BİR SÜRE SONRA YIĞINLAR,ONUN TARAFINA GEÇER.YANİ BAŞLANGIÇTA ACI ÇEKER,AMA ZAMANLA DEVLEŞİR.HIRSIZLIĞI NORMAL GÖRMEYİ KABUL EDENLERSE,BİZZAT DESTEKLEDİKLERİ HIRSIZLARIN YAPTIĞI YANLIŞLAR VESİLESİYLE BELASINI BULUR.ÖRNEĞİN SÖZKONUSU HIRSIZLAR EKONOMİYİ ÇÖKERTİR,VE YIKILAN BİNANIN ALTINDA,DESTEKÇİLERİDE KALIR
  • mehmet polatmehmet polat1 sa önce
    Sayın Abdurrahman bey,en düşük işçi emekli maaşı 2000 Ocak-Haziran 89,0 - - 2000 Temmuz-Aralık 119,1 asgari ücret 2000 Ocak-Haziran 80.5 - - 2000 Temmuz-Aralık86.9YIL 2019 asgari ücret 2.000 tl, en düşük emekli maaşı 1.000 tl, ve bir çok insan da 2.000 tl nin altında almakta.sn.Erdoğan 2006 yılında, "Mevcut sosyal güvenlik sistemi, tüm vatandaşlarımızı kucaklamayan, onlara eşit ve adil davranmayan hatta ayrımcılık yapan bir yapı arz etmektedir. Sistemin en büyük özelliği, bürokrasiye göre, memura göre düzenlenmiş olması. Bu sistemi radikal bir değişime uğratıyoruz. Önceliğimiz memur veya işçi değil, bütün vatandaşlarımızdır. Bu ayrımı kaldırıyoruz." demişti. Öğretmen, polis, hemşire ve imamlara 360 gösterge zaten yüksek emekeli maaşı alanlara bir kıyak değil de nedir? ayrıca 2000 önce ve 2000 sonrası işçi olarak emekli olanlar arasında damaaş farkı var, Abdurrahman bey lütfen 5-6 milyon kişi adına sorunumuzu gündemee getirirmisiniz. Selamlar.
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    İranın uçakları patır patır düşüyor.Valla eğer batılılar istesin Türkiye uçak bile kaldıramaz. Bunu görmek lazım. Bakın irana bir ambargo uçakların düşmesine sebep oluyor. Batıya esip gürlemenin bir anlamı yok.Bizim gücümüz geçmişte kaldı. Şimdi batılıların insafına kaldık gibi bir şey. Boşuna kabadayılık taslamak bir şey kazandırmaz.Batılılar hem bize uçak satar parasını peşin alır.Hem sattıkları uçağı vermez hem de parayı vermez. İngilizler Abdülhamit böyle yapmışlardı.Parasını peşin olarak ödediği savaş gemilerini vermediği gibi parayıda iade etmemişt. Güç Kudret islam dünyasından bir daha geri gelmemek üzere gitti. Bunun tekrar geri gelmesi için hadisleri bir tarafa bırakıp sadece Kur'ana yönelmemiz gerekir ki o da oldukça zor.Dolayısıyla boşu boşuna debelenmenin de bir anlamı yok.
  • Mehmet ayMehmet ay2 sa önce
    Sayin yazar, suya sabuna dokunmuyorsunuz, yoksa ilerisi icin beklentiniz mi var?
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Çok şey söylüyorsunuz ancak bu söylediklerinizi vaizlerde söylüyor. Gazetecilerin görevi vatandaşı bilgilendirmek olmalı değil mi? O halde usulsüz olanlar hakkında bildiklerinizi söylemelisiniz ki insanlar sakınabilsin.
  • R2D2R2D22 sa önce
    "MEHDİ BALIK"rumuzlu yorumcu. Perfect bir yorum, kalemine sağlık. Eskiden yorumları "like"beğen/beğenme seçeneği vardı yanlış hatırlamıyorsam neden kaldırırlar ki !?
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Bizim.gibi anadolu insanları tankların önüne yatar, sokakta nöbet bekler.ama ürdünlü abd vatandaşının kızı bizi yönetir,20 bin lira maaş alanların çocukları abd de okur ve yazılarında.abd yi elesririrler
  • anharanhar2 sa önce
    yazar İnsanların yaşantılarına ve toplumsal yaşama önem vermesi gerektiğini ve yüce Allah'ın insanların hem bu dünyada hem de ahirette huzur bulmaları için gönderdigikitapların ve peygammerlerinbizden istediği mükellefiyetlere yapmazsak yani aptal ve beyni yıkanmış davranırsak dünya hayatının ve islam coğrafyasının başındaki belalardan kurtulamayacağını yazıyor bıkmadan usanmadan. Zeka özürlü veyaFetö tetikçisi bir yorumcuda et fiyatları ve ülkemizin et ihtiyacından saman ihtiyacından soğon zamarında patates den neden bahsetmiyor diye ciddi ciddi yazıyor..... yazar olanların neden olduğunun puf noktalarından bahsediyor...... yorumcu ülkemizin et ihtiyacından neden bahsetmediğini yazıyor....sen yorumcu olarak yazılanı anlamıyorsun...... ülkemizde ne olduğunu nasıl anlayacaksın...... sadece ortalığı bulandırmak için fetö nun emrettiği tetikçiliği yapıyor yorumcuların bir kısmı....
  • HOMO TOKMAKUSHOMO TOKMAKUS2 sa önce
    Trabzonlu Hasan! Ne kadar ici akil dolu ve temiz kalpli bir yorum yapmissin.Helal olsun sana,seni yetistiren anaya,babaya,ogretmene,kisaca emegi olan herkese.Gercekten de hep iki grup oluyor: 1-Burada birsey alip vermek istiyenler (ictenlikle paylasmak isteyenler) 2-Bozguncular ve yikicilar (Fetoculer ve Ataturkculer) elestiri yapiyorlarmis gibi takkiye yaparak (ya Turkcu rolu yada musluman rolu kesiyorlar cok acemice)kendileri de ne istediklerini bilmeden yikicilik (bos muhalefet)yapiyorlar.Insan gercekten de onlara ne diyecegini sasiriyor,cunku ne dersen de bir kulaktan giriyor diger kulaktan cikiyor,cunku soylenenlerin duraklayacagi veya takilacagibir maddi bilgi kutuphanesi ve saglikli bir mantik agi yok kafalarinda.
  • Bilal B.Bilal B.3 sa önce
    Siz kitap yüklü eşek deyince benim aklima AKP militanlarinin okuma orani arttikça bizi afakanlar basiyor sözü geldi.... Öyle ya okuma orani arttikça insanlar bilinçlenecek ve münafiklar seçim meydaninda kur-an sallasa bile halk koşa koşa sandiğa gitmeyecek.....
  • ünsalünsal3 sa önce
    Günümüzde yetişen çocuklarımız islamın orijininde çok uzakta.Arzuladığımız ashab ı suffenin çok gerisinde yetiştiriliyor.Burada milli egitim bakanlığımız aceba yapması gereken egitim politikasının neresinde duruyor.Bizim arzuladığımız altın silsileye ne zaman geçilecek.Ben şahsen hükümetin bu konuda ciddi bir çalışma yapmasının zamanı gelmedi mi diyorum
  • Kunta kürdeKunta kürde4 sa önce
    Algı operasyonu , düşünce karmaşası bulanıklık vererek gerçek gündemi saptırma ! Haşhaşi , kenevirciaynı şey !
  • Trabzonlu HasanTrabzonlu Hasan4 sa önce
    Burada yorum yapanlar 2 grup. Maksatlı ALGI peşinde olan hıyarlar(çoğu Fetöcü) ve yazıyı okuyup analiz eden Ehli sünnet dostlar. Yorumlarda kaba-sert ama haklı eleştiriler de var, Müslüman kesimin cahilliğini ortaya koyan da. Ama az da olsalar ülkenin gözbebeği "zehir "gibi tertemiz kardeşler de var, arada parıl parıl parlıyorlar. Sn Dilipak, yazıları hergün kitle olarak genişleyen bir okuyucu tabanına yürüyor. BUrada yazan ve muhafazakar kitlenin karışımı olan gruba sözüm : HAİN veye KAHRAMAN ilan etmeyi bırakın. Sn Dilipak son derece entellektüel-bilgili-iyi niyetli ama nefsi olan ve hatalı görüşleri olan bir müslüman. Hataları olması onu küçültmez, farkında olmaması küçültür. Ötekileştirmeyin, kendinize değer katın....
  • çentikçentik5 sa önce
    Bay abdurrahman ında çocukları hangi yurtdışı okullarda okumuş. yazsa da herkes öğrense...değil mi efem...
  • yeni türkiyeyeni türkiye5 sa önce
    Kilis de Şehir girişinde Belediye Başkanı Hasan Kara'nın tabelası varmış. Bugün haberlerde var.Batuhan Çolak yazmış:Hemen aracımızı kenara çekip, o tabelayı görüntüledik: "Umudun ve barışın şehri Kilis'e hoş geldiniz. Kilis nüfusu: 93.400, Suriyeli misafir: 130.825." Tabeladan anlaşılıyor ki, Kilis artık bir Türk şehri değil ...RTE ve hükümeti durmak yok yola devam diyor mu hala?
  • şükrü onukşükrü onuk6 sa önce
    Gaybe inanmadan tüm bunlara inanmak imkansız gibi . anlatılan kuran kıssaları tahkiki bir imana sahip olmadıkça masal gibi gelir . Hz ibrahim peygamberinoğlu ismaille imtihanı ,Hz musa ordularının kızıldenizi yarıp geçmeleri ve takip eden firavun ordularının tekrar denizin birleşmesiyle suda boğulması olayını dinleme ihtiyacı duymadan geç bu masalları der .Rabbi ateşe emretti İbrahim e karşı serin ol diye söylenirse hiç böyle bir şey olur mu?ben daha aklımı yitirmedim der . İman bir nasip işidir.Kimisine erken kimisine Halit Bin velit gibi son safhada nasip olur . Allah Nasiplilerden eylesin ,okuduğunu anlayan ve hayatına uygulayanlardan eylesin amin .
  • MehmetBüyükizgenlerMehmetBüyükizgenler6 sa önce
    Sayın yazar "Hisham " ne demek? Sen ingiliz misin, Fransız mı? Sömürge çocuğu musun? Ebu Cehil'in adının Hişam olduğunu bilmiyor musun? Niçin gâvur imlâsı kullanıyorsun? Batı aleyhtarı naralar atıyor batı imlasına sığınıyorsun. Ayıp değil mi?
  • Acep söylesem miAcep söylesem mi6 sa önce
    Bir Afrikalı köle koloniyalistler için şöyle diyordu " bunlar bizim diyarlara geldiklerinde sefil haldelerdi ellerinde sadece bir İncil vardıbizimse zengin ve bereketli topraklarımız ve doğal kaynaklarımız vardıuzun yıllar sonra buraları terkettiklerindeyse onların gemiler dolusu altınları beraberlerinde götürdükleri zenginlijlerimiz vardıbizse aç sefil ve çıplak haldeelimizde kupkuru bir incille kala kalmıştık"tanım sahiplerce ülkeyi neredeyse 20 yıla yakın "fırsat bu fırsattır" lafına uygun şekilde adeta yağmalalamalarına izin verilen dinci!!!!lere ne kadar da uyuyor millet borç batağına batırılmış kumar zina fuhuş ahlaksızlık faizcilik asayişsizlik tavan yapmışevlerde Tencereler kaynamaz olmuş kaynayan dert kaynatır olmuş milleti toplumu devleti ayakta tutan o meshur aile yapımızçökertilmeye yüz tutmuş konuşurken karşısındakinin gözüne bakmayan yüzü kızaran badem paranın rahat koltuklarınlüks makam arabalarının genç sekreterlerin tadına vardıkça görenlerin yüzünü kızartır olmuşşu anda halkın yüzde yetmişinin durumu aynen bu Afrikalı köle nin durumu gibidir 20 yılda devlet kurulur Uganda bile kendi otomobilini üretti bizse sefalet te sonu görünmeyen dipsiz bir kuyudan hızla gidiyoruz
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli6 sa önce
    Yazık boşa akan zamana, yazar her gün bıkmadan usanmadan uzun uzun satırlar ile bir-şeyler anlatmaya çalışıyor,aç evleri sanki uyutuyor.Açlık uyku tutmuyor, ibadet için evlerin içinde hiç huzur gerekli. Açı dokuz yorganla örtsen-de gene uyku olmaz, uyku olmayınca mutluluk olmuyor, mutluluk olmayınca ibadette olmuyor,yuvalarda sevgi tohumları gitti, sevgiler çimlenmiyor, çık yolundan yeni yolların izcisi ol. Sevgisiz evlerin sevgisi, açların aşı ol. SOĞAN nerede? Daha diğerlerini saymak ne seni nede beni yükseltir, sen görüyorsun, görmek istediğini görme, görülmesi gerekenleri gör ve okura anlat. Bugün yazar ''Ali Ekber Yıldırım'' Türkiye'nin et sorununu yazmış, işte bu ülkeye böyle yenilikler yaratılıp üretirse ülke belki gülmeyen evler güler umudu ile yaşamdan nefes almayı umuyorum.
  • veliveli7 sa önce
    Yazık bu tür yazılar için sizlere ödenen paralara...
  • ABD ve İslamABD ve İslam7 sa önce
    İhlas Holding sahibi Mücahit Ören ABD vatandaşı değil mi. Nedir bu İslamcıların ABD sevgisi ben anlamadım sen açıklarsan hayır olur. Merve Kavakçıların hepsi ABD Teksas okumuş aynı tornadan çıkmışlar yani. FETO ABD ye gitti gelmedi hizmetleri hep ABD ye kim olduğu belli. İngilizlerin 1 numaralı Adamları Şeyh Nazım Kıbrisi neler söylemdi ki hatta Adanan Oktar manevi oğlum ve MEHDİ Adnan Oğlum dedi. Bilumum bildiğimiz tüm İslamcıların çocukları ABD de okudu ve yaşadı Abdullah Gül oğlu ABD de daha binlerce var tabiki. Her ne hikmetse İslamcı olanlar hep ABD vatandaşlığı almış yada ABd de okumuş ama sözde hiç sevmiyorlar bu yahudileri. Pek anlamazdım ama siz aydınlatsanız iyi olacaktır. Osmanlı zamanında güç osmanlıda olduğu için Osmanlıya sığınan şeyhler şıhlar şimdi bakıyorumda hepsi ABD yolunda Ahmet Hulusiler falan sadec onlarda değil kendileri görünmek istemedikleri için çoğu adamları vasıtası ile ilişkileri devam ediyor. Türkiyede en karanlık odaklar Tarikatlar bu halk bunu geç anlayacak ama başına müsibet gelmeden olmayacak. Türkiyede ne kadar İslam üzerinden din ticareti yapan varsa bakıyorumda hepsi ABD de okuyor çocukları torunları kızları gelinleri damatları hepsi ABD de eğitim almış bakın araştırın hepsi meydanda saklı değil.
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Ebu cahiller lehepler olmaz dilipak kita kita.gezerler.Onlarin putları da ölmez.Lat menat uzza.!Bunlar para güç.ve otorite dir dilipak.Inanclari kullanarak güç ve kuvvet sahibi olanlar.hic bitmez
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Ebu cahiller lehepler olmaz dilipak kita kita.gezerler.Onlarin putları da ölmez.Lat menat uzza.!Bunlar para güç.ve otorite dir dilipak.Inanclari kullanarak güç ve kuvvet sahibi olanlar.hic bitmez
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Ebu cahiller lehepler olmaz dilipak kita kita.gezerler.Onlarin putları da ölmez.Lat menat uzza.!Bunlar para güç.ve otorite dir dilipak.Inanclari kullanarak güç ve kuvvet sahibi olanlar.hic bitmez
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Ebu cahiller lehepler olmaz dilipak kita kita.gezerler.Onlarin putları da ölmez.Lat menat uzza.!Bunlar para güç.ve otorite dir dilipak.Inanclari kullanarak güç ve kuvvet sahibi olanlar.hic bitmez
  • AliAli8 sa önce
    İyi çakıyorsun hem nalına hem mıhına
  • hacı kılıçaslanhacı kılıçaslan8 sa önce
    Ülkemizin ve mevcut yönetimin siyasi ikbali nasıl olacak ..Yerel yönetimlere yani belediye başkanlığınaaday gösterilen kişilerin yanındakilerdengeriye doğru 10 kişinin, Siyaset yapma sebeplerinin ne olduğunu araştırılsa, bakın bakalım ne çıkacak. Kim bunlar. ( Bürokraside kendisine makam arayanlar rant peşinde koşan müteahhit ve tüccarlar oldukları görüleceklerdir. Bir KISSA : Nevşehirli bir vatandaş yaya olarak kayseri'ye gidiyormuş yolda giderken tarlasında çift süren yaşlı bir amca görmüş, Yolcu çift süren yaşlı amcaya ben kayseri'ye yaya olarak ne kadar zamanda varırım diye sormuş,amca yürüde yürüyüşüne bir bakayım demiş adam biraz yürüyüp amcaya dönmüş, Tercübeli amca yürüyüşünde bir gayret ve azimolmadığını gördüğü adama, ANCA GİDERSİN DEMİŞ ..
  • AlperAlper8 sa önce
    Faiz,rant,dolandırıcılık,yalan,kumar,fuhuş,hırsızlık,rüşvet,yolsuzluk vb.dünyanın medeni ülkelerine kıyasla nerde?Bunlar Kuranın yasakları.Hak,hukuk,adalet,liyakat,ortak akıl vb.gelişmiş ülkelere kıyasla nerde?Sınıfda kaldınız mı?Yoksa başarılımısınız?Kurandan ayetler yazarak mı,müslüman olunuyor?Yoksa Kuran ayetlerini hayata geçirerek mi?Sahi,Allah,la aldatanlar nasıl aldatırlar?
  • MertürkMertürk8 sa önce
    Gözleri var görmezler,kulakları var işitmezler,kalpleri var anlamazlar. Para,menfaat ile güç devşirenler , bulundukları yerlerin tadına varmışlarsa , hangi gerçekleri anlatırsanız anlatın,ayet hadis ile ne söylerseniz söyleyin,itikatları ve imanları sağlam değilse ,hiç bir işe yaramaz. Hatta suçluluk psikolojisi ile sizleri hedef tahtası yaparlar. Bu alanda o kadar güzel gerçekçi yorumlar yapılıyor ki anlayan için bu aslında büyük bir nimettir. Anlayan için eleştiri büyük bir nimettir. Eğer bir zihniyetin ,eleştiriye ,uyarıya ,istişareye ,kapısı kapalıysa ,varacağı yer hüsrandır. Her eleştiriyi ,düşmanca görme bir hastalık veya bir kriptoluktur. Allah hakiki iman sahibi yöneticilerimizin ferasetini artırsın
  • harunharun8 sa önce
    allah razı olsun.ülkede pıtırak gibi çoğalan kanada dan yönetilen internette binlerce sitesi bulunan ateistlere de el atsan
  • bekir caybekir cay9 sa önce
    kitaba bakıyorum yazılanları okuyorum ALLAH ın emirlerine bakıyorum birde cevremize bakıyorum ne kadar Allahın kitabına tezat yaşanıyor yaşantılarını din kurallarına kitaba göre yaşamaları gerekirken yaşantılarına göre dini kurallar koyarak yaşıyorlar Halbuki Allah bir peygamber bir kitap bir bu ayrı gayrılık ve dağınıklık niye ölümden kaçış varmı hesap gününden kaçış varmı yok öyle ise ???????
  • Gürkan Gürkan 9 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun yanlız değilsin ağzına sağlık olsun güzel insan müşfikller sizin ne dediğinizi anlamaz ancak havlarlar saygılar
  • sancarsancar9 sa önce
    İSLAM MEDENİYETTİR,bedevilikten, açgözlü , muhteris ,cahil ,ehli nefs olanlardan İSLAM OLMAZ....İKBAL ne demişti, sizlerden tek ricam ,İSLAMITEMSİL ETMEDİĞİNİZİikrar edin YETER demişti...NESİMİ ,ALLAH ondan razı olsun ne demişti...NESİMİYİM VAY BAŞIMA...KANLAR KARIŞTI YAŞIMA... YAĞ'ın gerekmezAŞIMA ...YETER ZEHİRİNKATMASIN.....bu meyandaiyi bilinkiALLAHTEMİZDİR , TEMİZİ SEVER.... Halk dalkavukluğuyla,yolsuzluk ,hırsızlık her türlü ahlaksızlıkla MÜMİNHİÇ OLUNMAZDA , İNSANDA OLUNMAZ...MARİAMDANDANIŞMAN ,ŞARLATAN NİHATTANDAİSLAMİ BİLİM REKTÖRÜ OLURSA ...KIYAMETİ BEKLESİN HERKES...KOPENHAG ,MAESTRİCHTKRİTERLERİDEĞİLDE , AFGANİSTANKRİTERLERİNE ULAŞIRIZ YAKINDA....BEKLE BİZİ BOKO HARAM , HTŞ, CEYŞÜLİSLAM VS VS
  • IHLASIHLAS10 sa önce
    Herşeyi DUYAN BILEN Biri var bunu unutmayalım.....
  • samisami10 sa önce
    Şu siyonist kapitalist amerikancı avrupa birlikçi akp zihniyetini koruyup kolladığınız savunduğunuz müddetçe yazdıklarınızın söylediklerinizin hiçbir geçerliliği yoktur.Mesulsünüz.
  • SANCARSANCAR10 sa önce
    ya hocasenin bu musaya ,isayaatıf merakın nedir ...dolandırmadan lafıHIRSIZLIK YAPANIN ELİNİ KESİNaçık hükmünü her gün tebliğ etsen , kesin daha faydalı olur...YERLİ VE MİLLİ , MÜSLÜMAN NOSTRADAMUS MODLARINDAAVARA KASNAK GİBİ DOLANMADIĞIN Bİ YER YOK....NE İSA , NE MUSADOSDOĞRU ALLAH DE İŞİNE GÜCÜNE BAK...İYİDE ,KÖTÜDE ETTİLERSE KENDİLERİNE...BEN DİYYYİM BAK , SONRADAN İSLAMI SEÇEN ERMENİ KARDEŞİMİZ GİBİ OLURSUN...ERMENİNİN BİRİİSLAMI SEÇMİŞ,OLACAK YAÇOK GEÇMEDEN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞ...ANASI ÜZÜLÜP ,DÖVÜNÜYORMUŞ...İSA'yıKÜSTÜRDÜ,MUSA'yızaten tanımazdı , MUHAMMED'e de pek bi hizmeti olmadı diyeağlaşıyormuş...sende hocam İSA ,MUSA,firavunun hanımı , vs şu bu derkenarada kalmayasın...ALİ BİZİM ŞAHIMIZ ,MİRAÇTAKİ MUHAMMEDOBİZİMPADİŞAHIMIZ DE GEÇ GİT ...YETERDE ARTAR BİLE....ARAPLARIN DÜMEN TEZGAHINI DİN DİYE ANLATIP ,KAFALARI BULANDIRMA....ASYA ÜLKELERİ ,AVRUPA ,İSRAİLLABORATUARLARDAN , ATÖLYELERDEN ÇIKMIYOR....BİR AN ÖNCE AKIL ,BİLİM ,EĞİTİM ,ÜRETİM,İHRACAT.....ÖNCE AHLAK....SENİN TEVRAT NE DİYOR ...ÇALMAYACAKSIN,burası doğru....
  • MustafaMustafa10 sa önce
    Güzel bir bilgi aktarımı olmuş, Raşit halifelerin de ders alacağımız idare hatalarını , emevi ve Abbasilerin yönetim hatalarından ders çıkaracak olanlara bir yazı çok eğitici olur.
  • isimsiz kahramanlarisimsiz kahramanlar10 sa önce
    tb-rizesporlu değilsen Ehli hal vel akd değilsin bu ülkede maalesef
  • Adnan ÖzkafaAdnan Özkafa10 sa önce
    Ebu Cehil'in gerçek adını yazarken"Amr b. Hisham" diyorsunuz. Bildiğimiz "ş" harfini "Hişam" değil de "Hisham" şeklinde yazmanın sebebi nedir anlayamadım. Öyle yazınca daha mı entel oluyor?
  • AvniAvni10 sa önce
    Seçimleryaklaştıkça böyleyazilar gelmeye devam ediyor. Sayin yazar tamm içlerinde kötününiyisi bu hükümet ama; 18 yıldıriktidarda olan bu hükümet te aslinda şuan18 yaşında olan kaç milyon genc yetişti. Acaba bunlarin yüzdekaçınamaz kılıyor kaçıkitap okuyor kaçıbunlari yapmasa da islama yüreğiısınmış..... sizde farkindasiniz ki koca bir hiç...rahatlık artti millet islamiyetten uzaklaştı.. zengin yine zengin fakir yine fakirr. Olan yine işinidüzgünyapana oluyor... ekonomimiz kötü... soğan olmus 56 tl depoda soganlar stok sayesinde çürüyor...hocalar camilerde stokdan faizden bahsetmiyor.... namazli niyazli adam stok yapiyor....akp li lerin çoğundan bir menfaat... bir zenginlik vs vs almis basini gidiyor.. hepsini kast etmiyorum ama çoğumenfaat.... bir dava şuuruyokk.... islami yasatma ve yüceltmedavasi yok... bütünyasalarimizin çoğu bati yasalari... ama gelin gorun ki... sanki bunlara oy vermeyince gunaha girecekmis gibi oluyoruz yazilar yorumcular tv herkes öyleyapiyor helede secim yaklasinca...bırakin insanlari yonlendiremeyi nasılsanızoyle idare edilirsiniz... milletin silkinip kendine gelmesi lazim islami anlamda ama bunu yapacak hoca nerde hükümet nerde... bu millet hakikatleri istiyor... o kadar CUMA YA gidiyorum. Allah şahitbir hutbeden ekilenip çıkmıyorum BOŞBOŞ BOŞ. ...bir Timurtaş HOCA ayarinda bir hocamiz bile yok. .velevki olsa yine sustururlardi...onuda bir şekilde. .... neden .... Çünkü bazi kesmi kizdiriyorsun diye... hocam sende biliyorsun bunlari ama kalemin yazmaya ucu yetmez demi.tam yazacakken biter ucu tukenir baska bahara kalir.
  • aptiapti10 sa önce
    "Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”Bende buna iman ediyorum.Hidayete/doğru yola gitmez bu gidiş.Başımızdaki siyasi,dini sultalar dazalimane işler ve sözler ediyorlar.. Mit/ Emniyet ,YSK,yargı , devlete değil AKP ve liderin kurumu gibi.İçinde sizinde olduğunuz söylenen SADAT neci??Sonra da kalkmış bize nasihat ediyor.Havamızı alıyorsunuz..
  • murat çavgamurat çavga11 sa önce
    Eski Abdurrahman Dilipak olma yolunda ilerliyorsunuz hocam. Size böylesi aydınlatıcı ve uyarıcı kelam yakışıyor. ne idi bir ara o goygoycu yazılarınız... Böyle birilerinin olması lazım toplumda. Siz o yapı taşını tamamlıyorsunuz.. Siz iyiyi hatırlatan olun hep..
  • sahicisahici11 sa önce
    Atanan ya da seçilen, atanacak olan ya da seçilecek olanlara bakın bakalım, “evinizin anahtarını kendilerine emanet etmekte sakınca görmeyeceklerinizden” midirler? Soruyu sormuş yazar. Ama cevap verseydi iyiydi. Ortaya konuşmayın. Sorduğunuz ve yanlış olduğunuz söylediğiniz hataların muhataplarını yüreklice yazın. Fakir, siyasete tek bir yüzük malvarlığı ile başlayıp şimdi hanları, hamamları ve gemicikleri olanlar; oğlu kumarhane masalarında fink atanlar kim? Bunlara cevap verin sonra da gidin oyunuzu kullanın.
  • Mehdi BalıkMehdi Balık12 sa önce
    O'nun adı Allah."Hakim olan Allahtır" maal edecek olursak. İçinde bulunduğumuz evren, içindeki insanların duruş pozisyonu dahil, tam olarak Rabbimin olmasını istediği şekildedir. Gerçek senarist O dur. Biz olayları ve sonuçları belirleyemeyiz. Sadece olaylara ve sonuçlara karşı nasıl tavır sergileyeceğimiz konusunda özgürüz ve ana İmtihan konumuz tam olarak budur. Şu anki uygulanış haliyle uygulanan demokrasi Rabbimin izniyle iblis tarafından icat edilmiştir. Şu haliyle demokrasi, davamızda bir adım ilerleme karşılığında davamızdan ne kadar taviz vereceğimizin kendimize kanıtlama yönteminin adıdır. Kuran'ın bir kısmı uygulanabilsin diye hangi ayetleri yok sayabiliriz ki? İnancımızın böyle bir esnekliği yok. Adnan menderesi asanlar, hazır gücü ellerine geçirmişken neden sisi gibi saddam gibi koltuklarına yapışmadılar da sandığı halkın önüne tekrar koydular? Bir özgürlük mücadelesi verip devleti onlardan geri mi almıştık? Hayır. Peki neden? Çünkü siyonizmin bizzat başında olan İblis, demokrasinin en etkili koruyucusu. Çünkü olayları ve sonuçları yalnızca Rabbimin belirlediğini, bizimse sadece sergileyeceğimiz tavır üzere yargılanacağımızı İblis de çok iyi biliyor. Hem zaten dünyevi sınavlarımızda da böyle olmuyor mu? Önümüze konan sorulardaki olayları/sonuçları sınavı yapacak olanlar belirlemiyor mu? Rabbim bize, ben dilediğimi dilediğim şekilde İmtihan ederim dememiş miydi? İslamda en önemli etken Rabbime teslim olmak değil miydi? Sonucu ne olursa olsun, ister akp gelsin, İster chp gelsin, İster İblisin bizzat kendisi otursun yönetim koltuğuna. İnsanların kaderini belirlemek benim haddim değil. Kendi şahsi tavrım üzerinden yargılanacağım.Bir mühür vurup zulme, faize, zinaya onay vermek benim yapabileceğim bir şey değil. Önümüze konan seçeneklerden hangisini seçersek seçelim sonucun değişmeyeceğini de, geçmiş darbelerden biliyoruz. Zaten sonucu belirleyen biz değiliz, asla da olmayacağız bunu az önce söylemiştim. Olanlar karşısında tepkisiz kalmak da inancıma ters.Kurallara göre oy vermezsem tepki göstermiş sayılmıyorum. Amelde kaybetmeden tepki gösterebileceğim tek yol, kazanma ihtimali olmayan bir partiye vermek. Adet olarak sayılacak ama hüküm olarak geçersiz kalacak. Halbuki şöyle olabilirdi, kızgın evet nötr evet ve gülen evet mührü konurdu. Böylece partiler aldıkları oyların kızgınlıkla/çaresizlikle mi umarsızlıkla mı gönülden mi verildiğini bilmiş olur ve ona göre kendine ayar çeker yoluna devam ederdi. Biraz daha demokratikleştirilmiş demokrasiye geçmiş olurduk. Tabi ki bunda amaç sonucu değiştirmek değil, ameli kurtarmak. Bu sebeple İblis buna izin vermez, kıtalar ötesinden baskı telefonları yağar.
  • İbrahimİbrahim12 sa önce
    Biz Özgürce seçmiyoruz ki ...Seçilmişiseçtiriyorlar bize.Bazılarını BAŞKAN yaptık ONUN başımıza Bakan diye getirdiği kişiler ortada.Şimdi sen söyle suç kimde?(not: Ehven-i şerr diye bunu seçtik ki onu da zorla seçtik ya neyse)Derdim siyaset Değil ama OLAN YİNE MASUMLARA OLUYOR.Yolunu bulan yine buluyor VESSELÂM
  • OrhanOrhan12 sa önce
    Siyasi İmam Nihat Hatipoğlunu da yazsana Fakirlik güzeldir diyen ama kendisi Otel sahibi Aşiret sülalesinden oğlunu yerine koyan kendini siyasi malzeme yapan milleti kandıran ağlak muğlak ifadelerle ilahilerle hikayelerle kısalarla milleti kekleyip parayı götüren siyasi olup müslüman gibi davranan hani şu TV kanallarında sürekli buğulu sesiyle milleti etkileyip oy devşiren siyasilerin kullandığı adam var ya hani o Hatipoğlu da siyasileri kullanıp sülalesini imam yapıp her konferansta başka hatipoğlulları karşımıza çıkan adam işte yahu anladın sen işte o parti taraftarı el ayak altından kimse görmeden yakınları yükselen adam torpilli işlerde akrabaları olan var ya heee işte aynen nerden nereye milleti cahil yapan İmamlar hiç sorumlu değil dimi kullanın insanları din islam diye sömürün sülalerinizi devlete yerleştirin zengin edin siz alimsiniz millet cahil niye iyi ağladınız gelişinizden belliydi zaten hep mağdurdunuz sorsak yine siz mağdursunuzdur. sizin mağduriyetiniz hiç bitmedi. Nihat Hatipoğlu gibi buğulu konuşma ikna kabiliyeti hitap etme sanatı sizlerde iyi keklediniz din satmaya devam bu işlerde güzel dimi sermayesiz kazanç kapısıdır din sat satabildiğin kadar ve alıcıda çok millet kendisi öğrenmez başka satıcıdan kolay elde etmeye kalkarsa işte böyle din öğrenecem derken cahil denilir kendisine neyse iyi satışlar.
  • ali dal ali dal 13 sa önce
    allah razı .başka nedenirki .sizi şafak vakti okumalı galiba.
  • ibrahimibrahim13 sa önce
    Bazı insanlar kapılar arkasında saklanarak, devşirilerek hiçbir cihad meydanında olmadan, görev almadan diploma sahibi yapıldı, vakitlerini kariyere harcadı, harcatıldı. Şimdi ortaya çıkıp , çıkartılıp yönetici, lider, önder yapılıyorlar. Tepeden inme, devşirmeler, içimizden biri değiller, aynı hava, ruh, dava hassasiyeti yok. Ben bu gemide yokum, bundan sonra.
  • yolcuyolcu13 sa önce
    Allah cc razı olsun. Hak yolda yolunuz açık işleriniz başarılı hayırlı olsun.
  • Ümit emreÜmit emre15 sa önce
    Sayın dilipak sözü pak gönlü park yolu park bize bir dua
  • Ümit emreÜmit emre15 sa önce
    Ağzına diline sağlık bize bir dua insallah
  • Ali AslanAli Aslan17 sa önce
    Sayın Abdurrahman , sizde bir Fazıl say konserine gidin, Mozart dinleyin, yada iki tek atın

Abdurrahman Dilipak

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