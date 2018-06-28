THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Bir CHP’linin itirafları: Kaybettiğimiz seçimdir

28 Haziran 2018 Perşembe

Aşağıda okuyacağınız metin “ekşi sözlükten alıntılanan “bir CHP’linin isyanı”nı ifade eden satırlardır. Sadece imla hatalarını düzelttim, küfür ve galiz argo kelimeleri çıkarıp yerine (…) ekledim. “Bip”ledim yani.

Bugün böyle geçiş yapalım istedim. Yoksa seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerim devam edecek. Biliyorsunuz İYİ Parti, baraj aldı kaldı. Tabii İttifak üyesi olduğu için bir sorun yaşamayacak ama bu Cumhurbaşkanı, Başbakan olma iddiasındaki biri için bu sonuç bir felaket.

Şimdilik İnce’yi, İBB ile oyalamaya çalışıyorlar. Bakarsınız yarın, İYİ Parti’den seçilen birtakım milletvekilleri tekrar MHP’nin yolunu tutabilir.

Bu arada CHP’den SP’ye gidecekler var. Bugün yaşananları içine sindiremeyen bir sürü CHP’li var. Aşağıda okuyacağınız satırlar, CHP tabanındaki rahatsızlığı bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

“Kaybettiğimiz seçimdir. / Zırvalıkları değil gerçeği duymak isteyenler okusun.

(…) Geri zekalıları gelin size bir şey anlatacağım; (…) Sabahın 6’sından akşam 8’e kadar sandığın başındaydım eve geldikten sonra da yazdığınız yüzlerce embesil embesil entry’leri okuduktan sonra bir kez daha anladım ki bu ülkenin muhalif kesiminden hiçbir (…) olmaz. Ulan gezi’den beri hani şu “orantısız zeka” geyiğiniz var ya hah işte ben sizin o “orantısız zeka” zırvalığını üreten beyin çeperlerinizi (…). O kadar boş, ülkenin hakikatlerinden kopuk ve aptalsınız ki, sizin karşınızda delirmemek için direniyorum, dişlerimi sıkmaktan bir hal oldum, ciğerim yanıyor, ciğerimi yaktınız (…)mun zır cahilleri. Sizinle ne (…) yiyeceğiz bilmiyorum. 

Ahmaklığınızın en parlak alameti ne biliyor musunuz? “kaybettik” demeyi öğrenip bunun nedenlerini rasyonel bir akıl ve gözlemle sorgulamayı bilmiyor oluşunuz. Akıllı, cesur ve gerçekçi bir kumandan ye - nil - dik demesini bilmeli. Yenildik demesini bilmeli ki, sonrasında da nerede hatalar yaptık? Kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? gibi soruları sorup yeni teknikler, stratejiler, çalışmalar yapacak akıl üretebilmeli. 

Peki siz - biz ne yapıyoruz? binlerce komplo zırvalığı, binlerce düşük zekalı, atari oyunu kalitesinde tespitler, her seçimde aynı teraneler, aynı zırvalıklar aynı beyinsizlikler, aynı çapsızlıklar. Hangi birini yazayım söyleyeyim bilmiyorum ki, insanı verem eder, kanser edersiniz lan siz. Bu ülkenin genç, sözde akıllı muhalif kitlesi sizlerseniz boğazımıza kadar (…) yemişiz. 

Şimdi yazacaklarımı iyi okuyun (…)ler. Okuyun da dangalak dangalak ezberlediğiniz şu “biz zekiyiz, orantısız zeka, cahiller sürüsü” ve benzeri zırvalıklarla uyuşmuş, süngere dönmüş beyinlerinize kan gitsin biraz. Seçimden bir gün önce: 6 buçukta uyanıp 90 km yol gittikten sonra 8 gibi Bağdat caddesi’ne vardım. bilen bilir o caddede enteresan şekilde bir borsa lokantası şubesi vardır. Neyse oraya gidip bir çorba içtim. Biraz caddede dolaştıktan sonra yavaş yavaş Maltepe’deki miting alanına gideyim dedim. Bostancı vapur iskelesine kadar yürüdüm. sonra biraz daha yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Yaklaşık 8 km yürümüşüm. miting alanına vardım nihayet. Mitingden söz etmeyeceğim, dönüşte aynı yolu tekrar yürüdüm. Çok acıkmıştım Borsa’da bir tabak nohut ve pilav yedikten sonra kendime biraz geldim. Gittim cadde’deki Ot cafe’de bir bira çaktım. Akşam olmuştu arabaya binip geldim.

Seçim günü: Sabah uyandığımda ayaklarım balon gibi şişmişti, yere zar zor inleyerek basıyordum. Soğuk suyun altında bir süre kaldıktan sonra inleye böğüre üstümü giydim ve sabah 6’da görevli olduğum sandığımın başına gittim. Her yerde AKP gençlik kollarından gençler fır dönüyordu. Daha sonraki sohbetlerimizde söylediklerine göre sabah 4’te teşkilat binasında toplantı yapmışlar, akşama kadar neler yapacaklarını tek tek planlamışlar; görevlilere yemek organizasyonları, çay ikramları, nöbetleşe çalışmalar ve vatandaşa nazikçe yardımcı olma, hatta hastaları, yaşlıları, kalabalık aileleri evden arabalarıyla alıp okula getirdiler. Adamlar her şeyi mükemmel bir şekilde planlamışlar. Hayır hiç de öyle kaba saba, hödük hareketlerle değil, herkese karşı güler yüzlüler ve hemen herkesi tanıyorlar, hoşbeş ediyorlar, hal hatır soruyorlar. Bakın bu adamlar bunu sadece seçim günü yapmıyorlar, emlakçı dükkanları açmışlar her köşe başına, nakliye firmaları var, tesisatçı dükkanları var ve bu beldeye gelen tüm memurlara, çalışanlara, turistlere karşı alaka içindeler, yardımseverlikle yaklaşıyorlar. Tüm bunlara karşın henüz uykudan bile uyanamamış CHP›nin kadın görevlisi sandık başına en son geldi ve daha da acısı ne biliyor musunuz? Her yerde AKP’den bilmem nerenin başkanı, bilmem hangi mahallenin sorumlusu; kirli sakallı, takım elbiseli, bileği tespihli herkesle el sıkışan ve çevresindeki gençlerle saygı - hürmet - ağabey ilişkisiyle sürekli işler yaptıran bir ton adam dolaşıyordu. Bu adamlar son dakikaya kadar okulun her yerinde fır döndüler. Bakın asıl mevzuya geliyorum; bir tane bakın bir tane bile CHP›li gözükmedi etrafta. Ne CHP’li gördüm, ne iyi partili ne şu ne bu. Sadece AK Partililer karınca gibi çalıştılar. Tanıdığım CHP’li aileler oy kullanmaya bile saat 3’ten 4’ten sonra gelmeye başladılar. Burası İstanbul’un Marmara kıyılarındaki bir beldesi. Her yer şortlu kadınlarla dolu, E-5 bu beldeyi ikiye ayırmış kıyı şeridinde bol bol şortlu kadın, tekel bayisi, seküler kafeler, mekanlar görürsünüz ama yolun kuzeyindeki mahalle çarşaflı diyarıdır. Hepsi Anadolu›dan şu veya bu sebeple göç etmiş tutucu, muhafazakar, son derece dindar ve tabiri caize Allah’ına kadar reisçiler. 

Sonuç; 330 seçmenin oy kullandığı sandığımda Muharrem İnce’ye 60 oy çıkarken Tayyip Erdoğan’a 208 oy çıktı. 40 da MHP. Haydi bunu da komplolarla açıklayın Ekşiciler, çok zeki, ultra zeki muhalif (…)lar. 

Seçmenlere dair gözlemlerim: Erzurumlu bir aile geldi. Karı - koca ve çocukları sekiz kişilik bir seçmen. Kadınlar tamamen siyah manto mu, kaban mı adı neyse işte “bim’ci kadınlar”ın giydiği pardösülü ablalar. Genç kızları var onlar da o şekilde giyimli. Analarının okuma yazması yok. Kim kimdir, nedir bilmiyor. Önceden konuşmuşlar, kenetlenmişler ama anneleri kabinin içinde bir hata yapar diye çok korkuyorlar. Kocası kabine girip yardımcı olmak istiyor tabii ki izin vermedik ama görmeniz gerek muazzam bir sosyal gözlem tam gözümün önünde cereyan ediyor. Akşama kadar buna benzer epey aile geldi. Kabanlı teyzelerin bazıları da cin gibiydi. Her şeyin farkında. Reis’ine hayran, “adam gibi adam” diyenlerden. Yere heybetle basıyor ayaklarını. Mahallede çalışmış, konu komşu ziyaretlerine gitmiş, kim hasta kim doğum yaptı, kimin oğlu askerden gelmiş, kim kızını evermiş hepsini biliyor ve tek tek ziyaret etmiş. Mahalleliyle sürekli iletişim içinde. İşte AKP’nin her seferinde sandıklarda zaferle çıkmasının en birinci nedenlerinden biri bu.”

Daha devamı var, bu mesajın. Yarın da devam edelim.

CHP’li müşteki AK Partilileri anlatıyor. O bu davanın çilesine talip olanları. Tabi bunun bir de AKP’lileri var. Bu kişiyi hayran bırakan bu vefa, bu fedakârlık aslolan.

Yarın da devam edeceğiz anlaşılan. Çünkü devamı bir bu kadar daha var. Selâm ve dua ile. 

 

YORUM YAZ

  • Ali Ahmet AÇIKGÖZAli Ahmet AÇIKGÖZ12 sa önce
    slmalykm peki niye reisin oyu AKP nin oyundan hatta 2015 kasım seçimlerinde düşük çıktı biz istanbul sarıyerde bir tane ne vekil nede ak partili sokağı esnafı milleti gezen görmedik nasıl oluyor bu hayret. ÜSTAZ BU AKP Lİ SÜSLÜMAN MU TAH İT ve TEŞKİLATLARI DEĞİŞMEZ GİTMEZ İSE YEREL SEÇİMLER HÜSRAN OLUR O ZAMAN REİSİN MEŞRULUĞU SORGULANIR ÇOK KÖTÜ SONUÇLARI OLUR AMAN DİKKAT SİZ UYARINIZ LÜTFEN ve SİZE SORUYORUM HANGİ VEKİL VEYA BAKAN VEYA B. BAŞKANI VEYA BÜROKRAT İBNİ HALDUNU VEYA İSLAMDA DEVLET YÖNETİM İDARE ŞEKLİNİ BİLİR BURDAN BİZİMADIMIZA SORUN VEYA BİZ OKURLARIN SİZİ TAKİP ETTİĞİMİZ GİBİ AZGIN AK P LİLER SİZİ TAKİP EDİYORMU BENCE ASLA SLMLR HÜRMETLER
  • YunusYunus14 sa önce
    Bu chp muşahit arkadaş iyi gözlem yapmiş velakin yorumunda bile gelecekteki kendini beğenmiş dinazor zihniyetini ele veriyor A
  • AkıncıAkıncı16 sa önce
    Bu değerlendirmelere göre; Hiçbir doğru dürüst hizmeti olmaması ve başörtüsü vs bütün zulümlerine ve yine bu kadar oy almaları büyük birşey olmasına rağmen cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan onlarca dev projeyi gerçekleştiren, müslümanları ve diğer insanların özgürleştirilmesi için büyük değişiklikler yapan, terörle mücadele eden ki-hep önüne engel çıkarılmasına rağmen- bir piyade tüfeğinin bile üretilmediği bir ülkede savunma sanayinin geldiği noktaya ve daha büyük vizyonu olmasına karşın Reis'in başka bir ülkede %95 alması beklenirdi. Ötekilerde hizmeti insanlığı geçtim, zulüm var. Hele hele PKK nın %11 oy almasını tanımlayacak kelime yok. Kasabına aşık olana ne denir... Bu değerlendirmelere göre; Reis az bile almış. Meseleye biraz da burdan bakmalı. Ha bazı menfaatperest ve hainler ile yapılan hataları görmezden de gelmemek lazım.
  • MehmetMehmet12 sa önce
    hep böyleydi zaten şimdi mi anlamış
  • meleknurmeleknur19 sa önce
    İÇİŞLERİ BAKANI: HDP LİPERVİN BULDANI ARAMIŞTERÖRÜN BİZİM ÜLKEMİZİN VATANDAŞINI KENDİ AŞINA KENDİ BAŞINA NEREYE GÖTÜRÜP DİREĞE BAĞLARDA ÖLDÜRÜR ! :( ÇOK ÜZGÜNÜM. ANCAK KILIÇTAROĞLUNUN HİÇMİ SUÇU YOK. DAHA 20 GÜN ÖNCE AKP HAYIR, HDP YE EVET. BUNDAN SONRA ÜLKEMİZİN HER BİR VATANDAŞI ŞEHİT OLURSA, UNUTMAYINKİ BUNDAN KILIÇTAROĞLUDA SORUMLUDUR! ALLAH SABIR VERSİN AİLESİNE!:( ÜZGÜNÜZ MİLLET OLARAK ÜZGÜNÜZ:(BU OLAYLAR BANA VAKTİNDE ADI JTM OLARAK BİLİNEN KİŞİLERİN YAPTIKLARINI HATIRLATTI.O ZAMANDA EVLERİNDE ALIP ÖLÜ YADA KAYIP OLURLARDI.ŞİMDİ BUNU TEKRAR DİRİLTMEK İSTİYORLAR. FETONUN GİDİŞATINA DİKKAT!
  • Dindar Kürt Dindar Kürt 20 sa önce
    Abdurahman bey 39 yıllıkhayatimda Eğitim; eş dost, arkadaş vasıtası ile toplumunher kesimi hakkında bilgi sahibi oldum AK PARTININ OYLARI NERELERDEN GELİYOR:Işte oyların Çekapı.Sadıkseçmen (fakirler): %8Alternatisiz dindarlar(cemaatlerden bağımsız dindarlar):%8Cemaatlerin konsolide ettiği seçmenA B C D E F(irili ufakli cemaatler) %8Menfaatciler ve arsızalar %740 yaşuzeri kürt seçmen vekadin kürtseçmen:%12
  • ahmetahmet14 sa önce
    Sayın kardeşim aynen dediğin gibi chp kazandı, çünkü oyunudüşürtmesine rağmen hdp destekleyerekak partinin mv 300 ' ün altına düşürdü. hep kazanmasındabaşarı chp ' nin dolayısıyla YEMUŞHANIMIN oğlu kemal' indir. Bu seçimin kaybeden o de 28 şubatçılarla yan yana gelip ak partiden oy çalan ve sandıkta mevta olan bilge başkanıdır.
  • komünistkomünist10 sa önce
    chpnin düşmesine sevinenler, bir dahaki seçimlerde chp baraj altı kalır, CHP seçmeni iyi partiye yönelir, siz akpye bununla ilgili bilgi verin, hele bir de ekonomi bozulursa AKP gerçekten diken üstünde, CHP seçmeni Atatürk haricinde hiç bir siyasetçiye bağlı değildir, bugüne kadar Atatürk partisi diye CHPye oy veriyorlardı ama sizin kadar CHPliler de görüyorlar partinin başında en son olması gerekenlerin lider olarak durduğunu
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın15 sa önce
    Diğer semtlerde öyle değil. Benim sandıkta chp ve hdp liler çok etkinlerdi. sandıkta 1 chp 1 hdp li üye varken samdık çevresinde en az 3 chp+ hdp li vardı ve hepsi de seçim kurallarını çok iyi biliyorlardı. Erken de gelmişlerdi. Yani adamların günahını almayın, çok çalıştılar. Sadece sorun liderleri halka güven veremedi.
  • meleknurmeleknur7 sa önce
    BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAKSA SÜREKLİ GÜNDEMDE OLMASI DAHA İYİ OLUR. KİŞİNİN GELİR DURUMUNA GÖRE ÖDEME TAPILSIN. ASGARİ ÜCRETLİ OLAN DAHA AZ ÖDESİN.GELİRDÜZEYİ YÜKSEK OLAN DAHA YÜKSEK ÖDESİN.4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUYAN 2 AY,2 YIL OKUYAN 4 AY, LİSE OKUYAN 6 AY. HİÇ OKUMAYAN 8 AY ASKERLİK YAPABİLİR...
  • OO21 sa önce
    Evet chp kaybetmeye alısitığı için boşvermişlik içinde.Akp'de( her yerde olmasada) organize oluyorlar.Kazanmanın verdiği bir eneji bu ama "mağluptur bu yolda aslında galip"MHP'ye dua edin,yoksa ne Erdogan başkan ne akp iktidarda olurdu.Bu mu kazanmak?
  • .... bilmem nesi .... bilmem nesi 17 sa önce
    Sizlerde Adem oğlu insanız diye geziyorsunuz ya haliniz ortada Muhammed ümmeti imiş siz nereden geldiği belli olmayan bir türsğnüz... İnsanlık tarihinin yüz karası siz kilisede martin öuteri afarız eden sahtekar kuralların korkak papazlar dün mason Süleyman la beraber bugün ide ortada haliniz onur mu o neki... O müslüman ın Allaha onu kaybetme dediği canını ruhunu ver ama onu verme dediği..
  • KadirKadir17 sa önce
    Sizin bu anlattığınız tarzda tartışmalı sürtüşmeler ;duyumlarıma göre neredeyse her sandık başında olmuş.CHP lilerin Ak partilileri kışkırtıp tartışma çıkarma ve baskı altında tutma gibi galeyana getirme gibi strajedi belirledikleri ortaya çıkıyor.
  • Tufan Tufan 16 sa önce
    Sayın dilipak sizin vede yazarlarınızın şu yorum bölümu olmasa hükümete parti yönetimine sesimizi duyurmak nerdeyse imkansız.kimsr kimseyi kaliye almıyor.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu23 sa önce
    Abdurrahman ağabey defalarca buradan paylaştım, şu Sü..y...cıkardeşler!? çok iyi yerlerde kadrolaşıyorlar ama Oylarını Ak Parti karşılarına verecekler diye ve aynen öyle oldu,Belgelerihem Akit tv WhatsApp hattına hem yeni Akit WhatsApp hattına gönderdim , belki sizlerde gördünüz ve duydunuz, Ne Olacak bu gafil Müslümanların hâli, selam ve dua ile.
  • meleknurmeleknur17 sa önce
    EVET. GEÇMİŞ 5 YILINDAN BUYANA HAK ETTİĞİ HALDE MÜLAKATTIN ELEDİĞİ GENÇLERİ KOMİSYON KURULARAK BU GENÇLERİ DEVLETİN KURUMLARINDA BAŞARI VE BECERİLERİNE GÖRE İŞE YERLEŞTİRSİNLER. GENÇLİĞİ KAZANMAK ÖNEMLİ KÜSTÜRMEK DEĞİL....
  • mevlütmevlüt18 sa önce
    bu chp li yol kazası geçirip ters şoklabeyni geri gelmiş heralde....
  • şadişadi15 sa önce
    Şahin rumuzlu kardesimiz hep akp nin oylarina takilanlardan.bu partinin oyu uzaydan gelmiyor her partiden ama vatanseverlerden geliyor. baskanlik seciminde SN. CUMHURBASKANİMİZİ destekleyen baska partililer de var dogal olarak mecliste kendi partilerinin baraj altinda kalmamasi icin oy kullaninca akp nin oyunda elbette dusus olabilir her hasat doneminde urun azalmasi ve cogalmasi kadar dogal bir sey yoktur siz biraz da kurak çollerde bir dal ot bulamayan (oyu artmayan) .hp'yi elestirin!
  • ahmetahmet13 sa önce
    Bu;pervin buldan tabikii devletin elinin altında tutulsun ancakşurada 3- 5 yılı geriye dönük inccelenirde daha 3 gün önce %4 oy vermedi mi teröristleri gözlerinden ölmedi mi, pkk cılara özgürlük savaşçıları demedi mi ? devletin eli ve gözü fetocular ve kemal 'in üstünde olmalı yetmez kemale bunların hesabı da sorulmalıdır diye düşünüyorum.
  • EfsaneEfsane14 sa önce
    Reis chp ye el atsa ne olur. Chp %52,6 oy alir. Erdoğan baskan secilecek diye belkide hepsi hdp ye oy verir. Pkk %11 ile bir bskkali öldürdü. Chp nin hepsi hdp ye oy verse kendi seçmeni dışındakileri öldürür. Onun icin reis el atsada bunlardan bir sey olmaz. Bunlar su anda bakkalin katili olarak geziyorlar. Bu gurur ise onlara yeter
  • Canan Canan 14 sa önce
    Bense bulunduğum yerde hep chp lerin sesinin çıktığını gördüm bir kez kapıma ak parti gelen olmadı ve sandıklardan chp çıktı Atakent küçükçekmece güneşpark kız imam hatip
  • melekmelek19 sa önce
    Memleketin ....  geçebilirsiniz. Artık sizindir.
  • Hasan BaysalHasan Baysal20 sa önce
    Yahu ilahi(!) apocuk, chp lileri sadece konuşuyorlar diye ti'ye alan bir kurguyu bir başka chp linin ağzından naklederek kendine inanmamız için o şapşalın tanıklığına sarılıyorsun. Yazık kere yazık sana. Kazanırsa kazansın. Zaten kim gelirse gelsin ... misali, düzen değişse ne olur düzülen aynı kaldıktan sonra. Bu memlekette "kadabının bıçağını yalayan" tosuncuk misali celladının arkasından koşan milyonlar olduktan sonra...şuymuş buymuş. Geçelim de soğan 7 lira imiş ondan haber ver.
  • Dindar Kürt Dindar Kürt 20 sa önce
    Abdurahman bey 39 yıllıkhayatimda Eğitim; eş dost, arkadaş vasıtası ile toplumunher kesimi hakkında bilgi sahibi oldum AK PARTININ OYLARI NERELERDEN GELİYOR:Işte oyların Çekapı.Sadıkseçmen (fakirler): %8Alternatisiz dindarlar(cemaatlerden bağımsız dindarlar):%8Cemaatlerin konsolide ettiği seçmenA B C D E F(irili ufakli cemaatler) %8Menfaatciler ve arsızalar %740 yaşuzeri kürt seçmen vekadin kürtseçmen:%12
  • metin p.metin p.20 sa önce
    MEKKE FETHİNDE Allah resulü s.a.v. devesinin üzerinde o kadar eğilmişti ki onun mübarek başı nerdeyse devesinin ensesine değiyordu.Bir zafer günü hem de çok büyük bir zafer eşliğinde bir peygamberin tavrı neden böyleydi acaba.Çünkü peygamber efendimiz bize zafer ahlakını gösteriyordu.Evet nasıl ki yenilgi ahlakı var o kadar da zafer ahalkı vardır.Yenilgi ahlakı sabır ve sebat ise zafer ahlakı da tevazu ve mahviyettir.Demem o ki müslümanlar şımarmamalı.Yoksa Allah nimetlerini çeker alır bizden de sonra hüsrana uğrayanlardan oluruz.
  • erginergin21 sa önce
    bu anlatılanların tümü işin teferruatı. İşin aslı o partilerin, parti liderlerinin politikası,tutumları yaptıkları, yapamadıkları. O anlatılanlar, sonuca çok az etki eder
  • OO21 sa önce
    Evet chp kaybetmeye alısitığı için boşvermişlik içinde.Akp'de( her yerde olmasada) organize oluyorlar.Kazanmanın verdiği bir eneji bu ama "mağluptur bu yolda aslında galip"MHP'ye dua edin,yoksa Erdogan başkan ne akp iktidarda olurdu.Bu mu kazanmak?
  • kalelikaleli1 gün önce
    iyi biz de partimizden şikayeçiyiz demek çalışıyorlarmış.öyle olması da gerekir zaten.bunları yazan ve bu dedikleri şortlu mortlular da kendi partileri için çalışsalardı meclisimize terör uzantıları terör destekçileri asla giremezdi.durum öyle gösteriyor ki bu vatandaşın partisi kendileri için çalışmamış terör uzantılarına hizmet etmişler.yüce gazi meclisimize bunların girmesine sebepolmuşlardır.
  • SahinSahin16 sa önce
    2011 seciminde AKP21milyon oy aliyor.CHP 12 milyon oy aliyor.2018 de AKP 21 milyon oy aliyor.CHP12 milyon oy aliyor.7 yilda sec men sayisi 7 milyon artiyor.Bu secimdekim kaybetmis Sayin Dilipak.AKP kaybetti.1 Kasimda 49.8 oy aldi.24 Haziranda 41.6 oy aldi.Cumhur Baskani olmazsa AKP20 yi zor gorur.Birak Chp yi.Gercekler bu . cumhurbaskani calisti.Gerisi yatti.
  • MucahidMucahid13 sa önce
    Yüzde yüz katılıyorum.
  • şadişadi15 sa önce
    Şahin rumuzlu kardesimiz hep akp nin oylarina takilanlardan.bu partinin oyu uzaydan gelmiyor her partiden ama vatanseverlerden geliyor. baskanlik seciminde SN. CUMHURBASKANİMİZİ destekleyen baska partililer de var dogal olarak mecliste kendi partilerinin baraj altinda kalmamasi icin oy kullaninca akp nin oyunda elbette dusus olabilir her hasat doneminde urun azalmasi ve cogalmasi kadar dogal bir sey yoktur siz biraz da kurak çollerde bir dal ot bulamayan (oyu artmayan) .hp'yi elestirin!
  • Bunyamin subasiBunyamin subasi18 sa önce
    Sn dilipak mehmet altan gibi bir feto amerikan militanını serbest bırakmak sizce oldu mu görevinden alınan on binlerce saf öğretmenler ne olucak bu mu adalet kantarin topunuzu iyice kaçırdınız artık bu apaçık zulümdür
  • ahmetahmet14 sa önce
    Bilge başkanımızın adamları daaynı şuur içinde çalıştılar. Hatta ben sandık başkanıydım ve sandık görevlisi olan saadet partili aslında ben iyi parti'kıyım amasaadet adına çalışıyorum demişti. Gel gör ki oyları 28 şubatçılara gitti.
  • Chp' den medet umsak mı? Chp' den medet umsak mı? 22 sa önce
    Gamel Bey, meclisi "huzur evi' ne" çevirmiştir. (bkz: bostan korkuluğuna dönüşen Deniz Gençkal)
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU1 gün önce
    "Abdurrahman DilipakAbdurrahman [email protected] 02:23:00Kim kimden ne aldı, ne verdi?Seçim bitti, şimdi kaybeden taraf kendi içinde tartışmaya başladı.En büyük kriz CHP’de. Taban öfkeli. İnce iddialı, Türkiye’yi turlamaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmıyor. SP’de derin bir sessizlik hakim. Akşener “yola devam” diyenlerden. Bu arada İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin Meral Akşener›i çok sert bir şekilde eleştirdi. Halaçoğlu, «Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp % 7 oy aldınız. Bu başarı mı?” dedi. Hatırlarsanız 15 Temmuz öncesinde de “başbakan olacağım” havasındaydı!AK Parti kaldığı yerden yola devam ediyor. Ama tek farkla, seçmenin verdiği mesajı dikkate alarak.Sanırım bu noktada ilk yapılacak iş, AK Partiyi yeni döneme hazırlayacak kadroların yenilenmesi. Yani, seçicileri doğru seçmek en acil ve en önemli iş. Ve sonra Beştepe’de, grup yönetiminde ve parti yönetiminde temizlik hareketi şart.AK Parti, sorunlu isimleri bir kenara çekmek zorunda. Sorumlu isimleri teklif eden, onların listeye girmesinde sorumluluğu olanlara da “mim” koymak gerek. Bu konuda merhamet mazarrat getirir. Eğer çürük yumurtalar ayıklanmazsa, yerel yönetimlerde risk daha da büyüyecek, makas daha da açılacaktır.Bu konuda topluma güven vermek, verilen sözün karşılığı olduğunu göstermek için belediyelerde ciddi bir temizliğe ihtiyaç var. Seçim bahanesi ile birileri belediyelerde temizlik yapılmasını hep erteletti. Artık onların telkinlerini bir kenara bırakıp, geciken temizlik hareketi şimdiden başlatılmalı.CHP seçim günü bir skandal yaşadı. CHP seçim sonuçlarını doğru düzgün takip bile edemedi. 50.000 avukatla sandıklara sahip çıkmaktan söz eden, 50-100 kişi ile yapılabilecek bir seçim takip merkezi bile oluşturamadılar. Hem de dışarıdan aldıkları desteğe rağmen. Çocukça yalanların arkasına saklandılar. Yok, Tayyip Erdoğan İnce’nin karısını kaçırtıp rehin almışmış, yok sandıklarda hile yapılmış. Zırvanın bini bir para. 2. tura çok şartlanmışlardı. Olmayınca ne yapacaklarını şaşırdılar.Neyse, sonuç ortada. CHP tabanında öfke patlaması yaşanıyor. Sosyal medyada dolaşan bazı mesajları sizlerle paylaşacağım. Tabi küfürleri, tehditleri, argo sözleri çıkartarak.CHP, HDP baraja takılmasın diye Karamollaoğlu’na söz verdiler diye, Akşener’i desteklemek isterken kendini bitirdi. “Mustafa Kemal’in askerleri”ni götürüp, Apo’ya asker yaptılar. Bu duruma isyan eden ve CHP’deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci Nihat Genç, “CHP Kurultayında Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder” dedi.15 Temmuz’da Erdoğan, ABD destekli FETÖ darbesinde halkı Aydın Doğan’ın CNN Türk’ünden meydanlara çağırmıştı. Bu seçimde de İnce, teslim bayrağını Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya gönderdiği bir mesajla çekti.Demokrasiden yola çıkıp darbe çağrısı yapana mı bakarsın..Bu arada, AK Parti, Erdoğan’ın 11 puan gerisinde. Bunu görmek gerek. AK Parti içindeki AKP’lilere öfke duyan en az % 5 seçmen MHP’ye oy verdi. AK Parti bunun sebebini sorgulamalı. Ekran yüzünüzde kimler vardı, ne söylüyorlardı. Argümanları nelerdi. Aday listenizde kimler vardı, teşkilatlarınız kime emanet edilmişti. Ya hu, sizden hiçbir ücret ve karşılık beklemeyen dostlarınıza sırtını dönen çevrenizdeki adamlara, medya yöneticilerinize bakın. Başkalarını kazanalım derken kendi dostlarını kaybetmiş olabilirsiniz.. Parti çevresinde politika belirleyen kadrolardakiler, onların dostça uyarılarına öfkelenip, aranıza mesafe koymadınız mı, özel kalemleriniz, danışmanlarınız telefonlarını sessize almadılar mı, parası olan düdüğü çalmadı mı, iş adamlarınız hangi vadilerde kimlerle masaya oturdular bilmiyor musunuz? Torpil ve rüşvet iddialarına niye kulaklarınızı kapattınız? Bu iddiaları dile getirenlere niye kulağınızı tıkadınız? Yanlış yaptınız yanlış.. Her şey göz göre göre oldu. “Birileri servet ve makamla azar oldu, ne oldu ise azar azar oldu.” Sn.DILIPAK ÇOK İSABETLİ VEDOĞRU TESBİTLER.ELİNIZE ,YÜREĞİNİZE SAĞLIK. AK PARTİ ,REIS'IN NEDEN GERİSINDE OY ALDI BU10 PUANLIK DUŞÜŞÜN GENEL MERKEZDEN,İL VE ILÇE TEŞKILATLARINA KADARHALKIN NABZINI TUTMAKTAKIYETERSIZLIK ,VE DİĞER ÖNEMLİ NE VARSAMASAYA YATIRMALI HEM.DE EN KUSA ZAMANDA. HANGİ ILLERDE MESELA KONYA'DA SEÇMENIN TEPKİ HANGİ ADAYLARI LISTE ÖN SIRALARINA ISRARLAKİMLER YETLEŞTIRDİ AK PARTİYEOY VERENBIRCOK .VATANDAŞC.BŞK.na REIS ,PARTİ OLARAK da tepkisini yansıtmak için MHP yi destekledi.
  • YORUMYORUM17 sa önce
    Sayın hocam selamlar.CHP sandık görevlisinin anlattığı beldede ki AK PARTİ li kardeşlerimizi tebrik ederim.İnşaallah her bölge bu çalışmalardan feyiz alır.Benim.bir vatandaş olarak içimin yandığı konu gençler dır. LÜTFEN GENÇLERE GEREKEN ÖNEM VERİLSİN BAŞI BOŞ BIRAKILMASIN.GENÇLERE YATIRIM YAPILSIN.SAYIN REİSİM VE AK PARTİLİ DAVA HİZMETKAR LARI LÜTFEN FERYADİMİZİ DUYUN.
  • Chp li seçmen esir mi...?Chp li seçmen esir mi...?15 sa önce
    Oyum tabiki Reise ....fakat bir Türk vatandaşı olarak Chp parti yönetimi tarafından adeta "esir" alınmış Chp li seçmenin hâline üzülüyorum....Reis neolur şu Chp ye bir il at ve Chp seçmenini bu zalimlerin elinden kurtar...
  • ahmet merdinahmet merdin5 sa önce
    chp hiç bir zaman kazanmak istemedi aldığı 22 nin 10nu askeri ücret le boş beleş işçi salla başıcı belediye işçisi 5i bunlara iş veren belediye yalakası diğer 5i yaşam tarzı ve mesleğinin chp sayesinde var olduğuna inanan moda sanat vscamiası kaldı o çok önemli yüzde 2 işte bu adamlar aslan payını alanlar şimdi bu yüzde 2nin%30 taşoron şirketpotronu chp bel ihale alır diğer%30bunlara ihale verir kalan%40ın yarısı chp şirketinde komisyoncu bunlara para kendisi gelir öyle gelir havadan kaldı sontakım beyin takımı bunlar yönetim kurulu asla iktidar olmak istemez aslan payı alınır sonra bu saydıklarıma çıkış yapılır ŞİMDİ adam diyoki istifa etmem neden anlamıyonuz dert ülke yönetmek değil amaç şirketi yönetmek ve şu ana kadar gelmiş en iyi potron.
  • ahmetahmet14 sa önce
    İflas etmiş bütçeyibiz 2002 de gördük. yedi düvel bu araya geldi soğan ve patatesle seçim kazanacaklarını zannettiler. Bu muharrem' e3 kaz versen akşamaparamparça edip aralarında pay ederlerdi. AsılAllah Türkiye' yi korudu.
  • meleknurmeleknur9 sa önce
    CHP ELAZIĞ MV LİN SÖYLEMİNİ DOĞRU BULDUM...
  • Emirhan canimEmirhan canim15 sa önce
    SAYIN DILIPAK BAZI KONULARDA HAKLISINIZ AMA BENCE MUHARREM INCEYI ALLAH KORUDU VE VERILECEK SADAKASI VARMIS KAZANAMADI CUNKU IFLAS ETMIS BIR BUTCE DEVRALACAKTI DUZELMESIDE IMKANSIZ GIBI BIR SEY HER SEY SATILMIS VATANDASIN VERGISINDEN BASKA SEY YOK ODA FAKIR VATANDASIN VERGISI KI DEVLETI KALDIRMAZ BIR YIL ICINDE GORECEGIZ AYNEN 5 NISAN KARARLARI GIBI CILLER DONEMINDE DOLAYISIYLE HIC KIMSE KAZANMADI EL BIRLIGIYLE GUZELIM ULKE BATMAYA DOGRU TAM GAZ BU KADAR GIDERIN USTUNE YEREL SECIMLER ICIN PARTILEREDE BUTCE BELLI OLDU BAKALIM BU ISIN GIDISATI NEREYE KADAR AMA INSALLAH IYI OLUR.
  • melih53melih5312 sa önce
    chp yönetminiele geçiren kılıçdaroğlu ve ekibinin bırakmama sebebi sizce ne olabilir..bu kadar sıkıntı **niye çeker insan...önce chp ne iş yapar ona bakmak lazım..sahi chp ne iş yapar..önce işbankı yönetir sonrada halk adına diğer sandık sendika ortağını kontrol eder.halk adına yapar**?sizce chp li bu yönetim kademesinin chp yi bırakamama sevdası nedendir.***??ayrıca mesela hiç duydunuzmu bilemiyorum halka açık bir şirket mesela ve halka açık payların %75 i diyelim mesela borsada **sistemli el değiştiriyor..mesela.**??siz şirket sahibi olsanız şirketin bu durumuna izin verirmiydiniz.şimdiye kadar baktık ti örneği yok yani kimse izin vermez. gibi hem yönetsel hem starejik açıdan ..dedik mesela**???
  • meleknurmeleknur19 sa önce
    ÇÜNKÜ BU SEÇİMLERDEN ÇOK ÜMİTLİLERDİ. ADINI TERÖR KOYUP FARKLI GİRİŞİMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ
  • yazıYORUMyazıYORUM18 sa önce
    Benim görev yaptığım okul Ankara Batıkentteydi, Batıkent adındanda anlaşılacağı üzere bu semtCHP nin özel bir projesi olarak oluşturuldu. Ekseriyeti kendini kemalist solcu olarak tanımlar, gezi olaylarında Ankarada ençok tencere tava çalınan semtlerdendi ayrıca burası. Alevi nüfus ağırlıklıdır. Sandıklardan çıkan sonuçlar birbirine çok yakındı 3 aşağı beş yukarı kabilinden. Birini paylaşayım mesala Cumhurbaşkanlığı toplam kullanılan 351, Muharrem İnce 257, Tayyip Erdoğan 50, Meral AKŞENER 27, Selahattin Demirtaş 16, Temel Karamollaoğlu 1, Doğu Perinçek - şeklinde. Burada dikkat etmenizi istediğim husus herkesinde malumu olan Selahaddin ile HDP oyları arasındaki fark ve CHP oylarındaki azalış. Millet vekilliği sonuçlarıda şöyle CHP 189, Ak Parti 39, MHP 12, HÜDAPAR 2, İP 48, HDP 57, Saadet 1, Vatan-. Sandıkların geneli böyleydi açıkça görüleceği üzere CHP nin kemalist seçmenleri HDP ye alenen oy verdiler. Şimdi bu CHP li arkadaşın yazısını okuyunca bunu paylaşmak istedim. Benim görev yaptığım okulda tüm sandıklarda HDP li müşahit mevcuttu, hatta bazı sandıklarda hır gür çıkarttıklarıda oldu. Ama sonuçlar açıklanırken aralarında konuuşan CHP müşahitlerinin kendi partilerinden çok HDP oylarıyla ilgilendiğini gördüm, HDP nin barajı aşmasını sevinçle aralarında paylaştıklarını bu iş bitmiştir dediklerine şahit oldum. Tüm sandıklarda hem HDP li hem CHP li müşahitler olduğu halde bir kısım CHP müşahitlerinin Ak Partilileri tahrik etmek hır gür çıkartmak için koridorda yüksek sesle "böyle şey mi olur yaaa tüm sandıklarda Erdoğana 50 -51 oy çıkmış kalemle yazılmış gibi bu işte bir iş var " diyerek sanki sandık başlarında kendileri durmamış , sonuç tutanaklarına imza atmamış sayım esnasında orada bulunmamışlar gibi ileri geri konuştuklarını gördüm. Bu kafada insanlardan gerçekçi tespitler yapıp iktidar olmak gibi zor bir sürecimi, yoksa yalan dolanla kaos çıkartıp tepeden inmeyi mi tercih edeceklerini sorarsanız tabii ki B şıkkı derim.
  • şükrü onukşükrü onuk18 sa önce
    Milliliğe terfi , bir donanım , birikim gerektirir ,Dışarıdan öyle hayran gözlemlerle , kıskançlıkla , niye biz böyle değiliz ayaklarıyla olay anlaşılmaz .Milliler yanlış yaptıkları ve yanlışı itiraf edip hatalarıyla ,günahlarıyla yüzleştikleri için varlar ve inandıkları için her zaman her şeye hazırlar 15 temmuzda örgütlü bir kalabalık yoktu anlık reflekslerle ve kararlı bir şekilde harekete geçtiler. Bunun analizini yapmaları için bunu anlayacak bir ruha sahip olmak gerek.
  • Ali ÖzlüAli Özlü10 sa önce
    Yavuz Selim İstanbullu gerçeklerin ta kendisini yazmış.ben bunlara ilaveten halkın büyük bölümünün yoksulluk sınırının (4kişilik aile 5500 tl,)altında yaşadığını,bunun sandıga yansıyacağını seçimden önce yazmıştım.fakat hiçbir yazımı yayınlamadılar.belki bunuda yayınlamazlar.ben bu sebeplerden mhp ye oy verdim.çevremde ki yoksul insanlarda mhpye verdi.hep şunu söyledim.bu ülkenin başındaki insanlar lux içinde yaşarken halk yoksulluk sınırının altında yaşıyor.bunun çaresi bulunmazsa bundan sonraki seçimde ben çevremdeki insanların çoğu sandıga da gitmeyecek.
  • KanuniKanuni16 sa önce
    İsrail mahkemesi suçsuz ebru õzkan'ı tahliye etmiyor bizim mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezası onanmış Mehmet altan' ı tahliye ediyor siz halamasal anlatıyorsun uz. Yazık Niyazi şehitlere. Biri ip atíyordu diğeri masamda görürsem imzaları m diyordu. Yuh olsun bana ki bunlara oy verdim. Yuh ki ne yuh!
  • MercanMercan14 sa önce
    Aslında bu seçimde şunu ciddi ciddi anladım ki,hani malum kişiler (kendini akıllı, demokrat, laik, jön Türkler, elit diye tanımlayan insanlarımız) hep diyorlarya AKP seçmeni koyun sürüsü. 16 yıldır, 9 seçimdir hala bunu söyleyenler sanırım hep aynada kendilerine bakarken söylemişler bunu.
  • imamarüzgarimamarüzgar9 sa önce
    Teşkilatlarında başarılı olamamaışların bugün kü sorunu nedir.Başarısız olanların durmunu nasıl değerlendirmek gereklidir. Başarısız olanların ortak yapıları nelerdir.Başarısız olanların seçim sandıklarında sorunları varmıdır.Başarısız olanlar Seçime saatler kala görev tahsis ettikleri yetkili arkadaşlar varmıdır.Seçim saatinde İçişleri bakanlığının genelgesinini Bina sorumluları tarafından gerek güvenlik gerek sandık başkanlaraına hatırlatılabicek önemli genelgeden birkaç metin okudumu.Görevsuitimaliyeti oluşturabilecek durmlar için hazırlık ve tedbiler gerçekten uygulandımı.Başarısız olanların ortak noktasında bunları birleştirebilecek teşkilat sorumluları çıkacakmı akp de yoksa bayram bizimdir mi olacaktır.Bizi ancak biz ilgilendirir bir zaferi kazanmanın başka şekli yoktur. Umarım ki dğerli hocam ilerleyen dönemlerde bu konular üzerinde kaleme alacağınız çok şey olacaktır.Selam ve Dua ile.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Yorumunuza Aynen Katılıyorum.
  • Kaydeder misiniz!Kaydeder misiniz!1 gün önce
    Meral Karı' nın oy oranı, yerel seçimlerde inşallah %2-3 seviyelerine düşecektir! Kendisi de vekil olmadığı için patirtisinin başında tutunamayacaktır! "Maşa Hainler" iflah olmazlar!
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar13 sa önce
    Mercan:hep diyorlarya akp koyun sürüsü, 16 yıldır 9 seçim hepaynaya bakarak bunu söylemişler nakadar güzel yakıştırmışın cuk diye oturmuş (aynaya bakarak) sözü bayıldım eline sağlık
  • SahinSahin14 sa önce
    Sadi rumuzlu arkadas.Dilipak ozelestiri yapmiyor.Birak Chp yi.Emekliye ikramiye verdin.65 yas us tune yuzde yuz zam yaptin.Vergi affi cikarttin.Trafik cezalar in a af cikarttin..vb.Yine oyun artmadi.Hatta 1 Kasimda ki oyun 8 puan altinda oy aldin.Onuicin birak CHP yi.CHPancak AKP sec men ini koyun yerine koymayi bilir.Ancak Tayyip Erdogana muhalif.Icraat sifir.Sorunlari teshis et Dilipak.Sorunlari Halinin altina supurme Dilipak....
  • Veli Veli 19 sa önce
    Chap 'yi (cumhur a hain parti) ne kadar iyi taanırsak o kadar başarılı oluruz. Bu işbirlikçi hain parti nekadar TC düşmanı mihval varsa onların acenteliğini yapıyor, bunu hem Türkiyede hem Dünyada yapıyor.Yeni Fetö misyonunu da üstlenmiş durumda...
  • MücahitMücahit18 sa önce
    Sayın Hasan Baysal. Fazla söze gerek yok. Yazıyı yazan ekşici arkadaş, bipli yerlerde tamda seni ve senin zihniyetini anmış.Zaten hissetmiş olmalısın ki, bu sayfalara girerek yazıyı okumuşsun.
  • ahmetahmet14 sa önce
    Sayın kardeşim aynen dediğin gibi chp kazandı, çünkü oyunudüşürtmesine rağmen hdp destekleyerekak partinin mv 300 ' ün altına düşürdü. hep kazanmasındabaşarı chp ' nin dolayısıyla YEMUŞHANIMIN oğlu kemal' indir. Bu seçimin kaybeden o de 28 şubatçılarla yan yana gelip ak partiden oy çalan ve sandıkta mevta olan bilge başkanıdır.
  • Vatan TuranVatan Turan19 sa önce
    "Kaydediniz" rumuzu ile yazan her kimse,....

Abdurrahman Dilipak

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...