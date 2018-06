Bir CHP’linin itirafları: Kaybettiğimiz seçimdir

Aşağıda okuyacağınız metin “ekşi sözlükten alıntılanan “bir CHP’linin isyanı”nı ifade eden satırlardır. Sadece imla hatalarını düzelttim, küfür ve galiz argo kelimeleri çıkarıp yerine (…) ekledim. “Bip”ledim yani.

Bugün böyle geçiş yapalım istedim. Yoksa seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerim devam edecek. Biliyorsunuz İYİ Parti, baraj aldı kaldı. Tabii İttifak üyesi olduğu için bir sorun yaşamayacak ama bu Cumhurbaşkanı, Başbakan olma iddiasındaki biri için bu sonuç bir felaket.

Şimdilik İnce’yi, İBB ile oyalamaya çalışıyorlar. Bakarsınız yarın, İYİ Parti’den seçilen birtakım milletvekilleri tekrar MHP’nin yolunu tutabilir.

Bu arada CHP’den SP’ye gidecekler var. Bugün yaşananları içine sindiremeyen bir sürü CHP’li var. Aşağıda okuyacağınız satırlar, CHP tabanındaki rahatsızlığı bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

“Kaybettiğimiz seçimdir. / Zırvalıkları değil gerçeği duymak isteyenler okusun.

(…) Geri zekalıları gelin size bir şey anlatacağım; (…) Sabahın 6’sından akşam 8’e kadar sandığın başındaydım eve geldikten sonra da yazdığınız yüzlerce embesil embesil entry’leri okuduktan sonra bir kez daha anladım ki bu ülkenin muhalif kesiminden hiçbir (…) olmaz. Ulan gezi’den beri hani şu “orantısız zeka” geyiğiniz var ya hah işte ben sizin o “orantısız zeka” zırvalığını üreten beyin çeperlerinizi (…). O kadar boş, ülkenin hakikatlerinden kopuk ve aptalsınız ki, sizin karşınızda delirmemek için direniyorum, dişlerimi sıkmaktan bir hal oldum, ciğerim yanıyor, ciğerimi yaktınız (…)mun zır cahilleri. Sizinle ne (…) yiyeceğiz bilmiyorum.

Ahmaklığınızın en parlak alameti ne biliyor musunuz? “kaybettik” demeyi öğrenip bunun nedenlerini rasyonel bir akıl ve gözlemle sorgulamayı bilmiyor oluşunuz. Akıllı, cesur ve gerçekçi bir kumandan ye - nil - dik demesini bilmeli. Yenildik demesini bilmeli ki, sonrasında da nerede hatalar yaptık? Kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? gibi soruları sorup yeni teknikler, stratejiler, çalışmalar yapacak akıl üretebilmeli.

Peki siz - biz ne yapıyoruz? binlerce komplo zırvalığı, binlerce düşük zekalı, atari oyunu kalitesinde tespitler, her seçimde aynı teraneler, aynı zırvalıklar aynı beyinsizlikler, aynı çapsızlıklar. Hangi birini yazayım söyleyeyim bilmiyorum ki, insanı verem eder, kanser edersiniz lan siz. Bu ülkenin genç, sözde akıllı muhalif kitlesi sizlerseniz boğazımıza kadar (…) yemişiz.

Şimdi yazacaklarımı iyi okuyun (…)ler. Okuyun da dangalak dangalak ezberlediğiniz şu “biz zekiyiz, orantısız zeka, cahiller sürüsü” ve benzeri zırvalıklarla uyuşmuş, süngere dönmüş beyinlerinize kan gitsin biraz. Seçimden bir gün önce: 6 buçukta uyanıp 90 km yol gittikten sonra 8 gibi Bağdat caddesi’ne vardım. bilen bilir o caddede enteresan şekilde bir borsa lokantası şubesi vardır. Neyse oraya gidip bir çorba içtim. Biraz caddede dolaştıktan sonra yavaş yavaş Maltepe’deki miting alanına gideyim dedim. Bostancı vapur iskelesine kadar yürüdüm. sonra biraz daha yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Yaklaşık 8 km yürümüşüm. miting alanına vardım nihayet. Mitingden söz etmeyeceğim, dönüşte aynı yolu tekrar yürüdüm. Çok acıkmıştım Borsa’da bir tabak nohut ve pilav yedikten sonra kendime biraz geldim. Gittim cadde’deki Ot cafe’de bir bira çaktım. Akşam olmuştu arabaya binip geldim.

Seçim günü: Sabah uyandığımda ayaklarım balon gibi şişmişti, yere zar zor inleyerek basıyordum. Soğuk suyun altında bir süre kaldıktan sonra inleye böğüre üstümü giydim ve sabah 6’da görevli olduğum sandığımın başına gittim. Her yerde AKP gençlik kollarından gençler fır dönüyordu. Daha sonraki sohbetlerimizde söylediklerine göre sabah 4’te teşkilat binasında toplantı yapmışlar, akşama kadar neler yapacaklarını tek tek planlamışlar; görevlilere yemek organizasyonları, çay ikramları, nöbetleşe çalışmalar ve vatandaşa nazikçe yardımcı olma, hatta hastaları, yaşlıları, kalabalık aileleri evden arabalarıyla alıp okula getirdiler. Adamlar her şeyi mükemmel bir şekilde planlamışlar. Hayır hiç de öyle kaba saba, hödük hareketlerle değil, herkese karşı güler yüzlüler ve hemen herkesi tanıyorlar, hoşbeş ediyorlar, hal hatır soruyorlar. Bakın bu adamlar bunu sadece seçim günü yapmıyorlar, emlakçı dükkanları açmışlar her köşe başına, nakliye firmaları var, tesisatçı dükkanları var ve bu beldeye gelen tüm memurlara, çalışanlara, turistlere karşı alaka içindeler, yardımseverlikle yaklaşıyorlar. Tüm bunlara karşın henüz uykudan bile uyanamamış CHP›nin kadın görevlisi sandık başına en son geldi ve daha da acısı ne biliyor musunuz? Her yerde AKP’den bilmem nerenin başkanı, bilmem hangi mahallenin sorumlusu; kirli sakallı, takım elbiseli, bileği tespihli herkesle el sıkışan ve çevresindeki gençlerle saygı - hürmet - ağabey ilişkisiyle sürekli işler yaptıran bir ton adam dolaşıyordu. Bu adamlar son dakikaya kadar okulun her yerinde fır döndüler. Bakın asıl mevzuya geliyorum; bir tane bakın bir tane bile CHP›li gözükmedi etrafta. Ne CHP’li gördüm, ne iyi partili ne şu ne bu. Sadece AK Partililer karınca gibi çalıştılar. Tanıdığım CHP’li aileler oy kullanmaya bile saat 3’ten 4’ten sonra gelmeye başladılar. Burası İstanbul’un Marmara kıyılarındaki bir beldesi. Her yer şortlu kadınlarla dolu, E-5 bu beldeyi ikiye ayırmış kıyı şeridinde bol bol şortlu kadın, tekel bayisi, seküler kafeler, mekanlar görürsünüz ama yolun kuzeyindeki mahalle çarşaflı diyarıdır. Hepsi Anadolu›dan şu veya bu sebeple göç etmiş tutucu, muhafazakar, son derece dindar ve tabiri caize Allah’ına kadar reisçiler.

Sonuç; 330 seçmenin oy kullandığı sandığımda Muharrem İnce’ye 60 oy çıkarken Tayyip Erdoğan’a 208 oy çıktı. 40 da MHP. Haydi bunu da komplolarla açıklayın Ekşiciler, çok zeki, ultra zeki muhalif (…)lar.

Seçmenlere dair gözlemlerim: Erzurumlu bir aile geldi. Karı - koca ve çocukları sekiz kişilik bir seçmen. Kadınlar tamamen siyah manto mu, kaban mı adı neyse işte “bim’ci kadınlar”ın giydiği pardösülü ablalar. Genç kızları var onlar da o şekilde giyimli. Analarının okuma yazması yok. Kim kimdir, nedir bilmiyor. Önceden konuşmuşlar, kenetlenmişler ama anneleri kabinin içinde bir hata yapar diye çok korkuyorlar. Kocası kabine girip yardımcı olmak istiyor tabii ki izin vermedik ama görmeniz gerek muazzam bir sosyal gözlem tam gözümün önünde cereyan ediyor. Akşama kadar buna benzer epey aile geldi. Kabanlı teyzelerin bazıları da cin gibiydi. Her şeyin farkında. Reis’ine hayran, “adam gibi adam” diyenlerden. Yere heybetle basıyor ayaklarını. Mahallede çalışmış, konu komşu ziyaretlerine gitmiş, kim hasta kim doğum yaptı, kimin oğlu askerden gelmiş, kim kızını evermiş hepsini biliyor ve tek tek ziyaret etmiş. Mahalleliyle sürekli iletişim içinde. İşte AKP’nin her seferinde sandıklarda zaferle çıkmasının en birinci nedenlerinden biri bu.”

Daha devamı var, bu mesajın. Yarın da devam edelim.

CHP’li müşteki AK Partilileri anlatıyor. O bu davanın çilesine talip olanları. Tabi bunun bir de AKP’lileri var. Bu kişiyi hayran bırakan bu vefa, bu fedakârlık aslolan.

Yarın da devam edeceğiz anlaşılan. Çünkü devamı bir bu kadar daha var. Selâm ve dua ile.