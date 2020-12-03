Ben sağlığımı nasıl koruyorum?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak
TÜM YAZILARI
Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama
Gündem

Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ordunun Katar'a satıldığı sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ağızdan kaçan bi..
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı
Dünya

BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, gezegende meydana gelen tehlikeye dikkat çekerek kayıpların koronavirüsten 6 kat daha tehlikeli olduğunu vurgul..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti

BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek
Ekonomi

Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerine yoğunluk oluşturdu. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de..
03 Aralık 2020

Ben sağlığımı nasıl koruyorum?

Arkadaşlar soruyorlar, nasıl korunuyorsun diye. Sağolsun hanımım bu konuda benden daha fazla dikkatli. İşte genel olarak beslenme şeklim. Bunlar çok katı kurallar değil. Genel bir disiplin.

Bir defa, 2 öğün yiyoruz. Gün doğduktan sonra ve gün batmadan. Öğle vakti acıkırsanız, mevsim sebze ve meyvesi, mesela süt, hurma gibi bir şeyler. İki hayvansal gıda, endüstriyel, paketlenmiş, uzun ömürlü gıda ve iki ayrı hayvansal gıdayı aynı öğünde almamaya çalışıyoruz. Şekeri neredeyse hayatımızdan çıkardık gibi. Meyve ve tatlı bir şey yiyeceksek, ya yemekten önce ya da yemekten hemen sonra değil.

Aslında arada oruç da tutmamız gerekli. Daha fazla su tüketmemiz de gerek. İsraf etmiyoruz, sünnetlemeye dikkat ediyoruz. Ekmeğimizi, yağımızı kendimiz üretmeye çalışıyoruz. GDO’lu ürünlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Yiyip içtiğimiz şeylerin fıtratına dikkat etmeye çalışıyoruz.

Sabah kalkınca, mesela birkaç damla ağzıma çay ağacı yağı ve karanfil yağı alıyorum. Sonra gece boyu bir bardak suda bekletilmiş ceviz, sirkeli, limonlu bal şerbeti içiyorum. Bu arada bir küçük fincan, limon suyunda bekletilmiş ezilmiş sarımsak içiyorum. Doğranmış ve zeytinyağında bekletilmiş bir incir ve zeytinyağına damlatılmış D vitamini alıyorum. Yine zeytinyağında bekletilmiş kekik zahterimiz var sabah kahvaltısında. Zeytin yaprağı çayımız Osmaniye’den geliyor. Kekik, Adıyaman ve Denizli’den. Ümmüdiye, çörek otu, kekik yağı, birkaç antiviral yağın zeytinyağda tutulan ve sprey şeklinde kullanılan gıda destek ürününü sıkıyorum boğazıma. Dışarı çıkarken Hekimzade’nin “Hekvir” diye anti viral bir jel şeklinde ağızda patlatılan bir gıda takviyesi var. Prof. Dr. Abdullah Çoban’ın başka bir gıda takviyesi de her zaman elimin altında. Mesela hemen her gün, bir avuç tuzsuz, kavrulmamış kabak çekirdeği yerim. Akşam yatarken zerdaçallı, polenli bir bardak kefir. Ara ara kimyon tohumu çayı, zencefil, limon, soğan, sarımsak, brokili, kelle paça, domates, havuç ve limon/maydonoz kürü, temr hindi, menengiç hep aklımızda. Ne yazık ki, yasal engeller sebebi ile böyle bir zamanda en çok ihtiyacımız olan kenevirden uzağız.

Bunların hepsini her gün kullanmıyor.. Bir süre bunları, sonra bir süre bir başka karışım kullanıyoruz.. O kadar çok baharat çeşidimiz var ki! Mesela öksürük konusunda meyan kökü, keçi boynuzu pekmezi de oldukça etkili. Yeşil çay, olmadı ıhlamur. Anadolu dağlarından toplasak 100 çeşit bitkisel çay çıkar. Ardıç katranı da bu CoVID’e karşı etkili mesela.

Size 30’a yakın formül yazdım. Aslında daha fazlası da var. Ve bunları tabii bir şekilde kullanıyoruz ve bazıları mevsimsel, bazıları daha uzun süreli ve mevsimine göre.

Mesela yılda birkaç defa hacamat olmaya özen gösteriyorum. Sülük de vurduruyorum.

Güzel, temiz, sağlıklı yani Helal şeyleri yiyip içelim.. Kesinlikle israf etmeyelim. Bir şeyin helal olması için hem kirden, hastalıktan ari olması gerekir, hem de manevi kirlerden yani Hades’ten tahir olması gerekir. Bizde bir şeyin temiz olması için hijyenik ya da steril olması yetmez. Onun Allah’a adanmış ve Allah’ın koyduğu kurallara uygun olması gerekir. Çalınmış mal, ya da helal olmayan bir yolla elde edilmiş ya da üretiminde emeğin hakkı gözetilmemiş, dahası zekatı verilmemiş bir mal manevi bir kirlenme içindedir. Onlardan sakınmak gerekir.

Her şey mevsiminde güzeldir. Her şeyin en bol olduğu zaman en çok tüketilmesi gerek. Yumurtlama mevsiminde ya da korunmaları gereken zamanda onlara merhametle yaklaşmamız, korumamız gerek. Onları koruyacaksak fıtratını bozmayacak bir şekilde korumamız gerek. Ekip-biçerken de öyle. Hayvanları ve bitkilerin nesillerine, fıtratlarına zarar verecek şeylerden sakınmamız gerekir.

İnsan dokunduğu her şeye kendi enerjisini de yükler ve onların enerjisinden de alır. İnsan “ünsiyet peydah edendir” yani dokunduğu şeyi dönüştürür ve onu içine aldığı ölçüde dönüşür.

5G’ye geçilirken (İnşallah vazgeçerler) radyasyon konusunda herkesin daha dikkatli olması gerek. Bu bela, oksijen atomlarının frekansını değiştirmekle kalmıyor, sadece insana değil, hayvan ve bitkilere de zarar veriyor. Starlink’ler tepemizden radyasyon yağdırıyor. Bugün piyasadaki gıdalar, ilaçlar, aşı ve genetik yapımıza zarar veren her şey hayati bir risk oluşturuyor.

Birileri şunu görmeli. Hayat eve sığmaz. Çocukların kasları gelişmeyecek, yaşlılar kas tembelliğinden çökecekler. Ölüm korkusu insanları intihara sevk edecek. Daha az oksijen sebebi ile birçok hastalık daha ölümcül olacak. Maske salgını önlemiyor, artırıyor. 5G, CoVİD komplosunun öteki yüzü olarak insanlığın hayatını kaybetmek için Şeytani bir senaryo olarak önümüzde duruyor.

Birileri taşları toprağa bağlamış, köpekleri sokağa salmış sanki!

Bugünkü gidiş kör bir gidiş. Kılavuzu DSÖ, FDA olanların bu gidişle akıbetleri hayr olmayacak. FDA ya da DSÖ CIA’dan ya da FETÖ’den daha masum bir örgüt değil. Bakın bu GDO’lu ürünler DNA’yı dönüştüren gıda ilaç ve aşı ya da o her ne ise o Riba’dan daha az tehlikeli ya da ifsad edici değildir.

Genetiğimiz ilaç, gıda, kozmetik ve aşı belası ile geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde değiştirilmek isteniyor. Bu tarihin en büyük meydan okumalarından biridir. Dijital diktatörlük ve dijital köleliğin yolunu açan tarihin en büyük komplolarından, kitle imha operasyonlarından biridir. Atom bombasından daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya insanlık.

İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allahım!. Ya Rab bize hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm ver! Esselamü menittebal hüda ve dua ile.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siz aşı olmayacak mısınız yaa Haci?

Benim bildiğim devlet herkesi mecbur tutacak... askerlik gibi...
  • Yanıtla

sema emine aydınelli

Beslenme sisteminizi çok beğendim.Doğru beslenme ile hastalıklar yüzde doksan önlenir.Günümüzde maske,sosyal mesafe,hijyen ve doğru beslenme bizi virüs, mikrop ve diğer olumsuzluklardan korur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay