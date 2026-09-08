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Gündem Bursa'da MİT ve polisten kırmızı bülten operasyonu: Uyuşturucu baronu yakalandı!
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Bursa'da MİT ve polisten kırmızı bülten operasyonu: Uyuşturucu baronu yakalandı!

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Bursa'da MİT ve polisten kırmızı bülten operasyonu: Uyuşturucu baronu yakalandı!

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı firari Aydan Bekir Hasan, MİT ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bulgaristan vatandaşı olan, "uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan Bulgaristan mahkemelerince 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da saklandığı tespit edildi.

Birçok ülkede sahte kimliklerle dolaştığı iddia edilen Aydan Bekir Hasan, Interpol destekli Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele ve MİT ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Aydan Bekir Hasan'ın sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığı bildirildi.

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