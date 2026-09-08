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Spor Real Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Real Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Real Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında sahasında İtalya'nın dev kulübü İnter ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, Real Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Real Madrid, taraftarının önünde İtalya'nın dev kulübü İnter ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak edilirken, gözler mücadelenin canlı yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Real Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Real Madrid-Inter karşılaşması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Augusto; Martinez, Thuram

 

REKABETTE REAL MADRİD ÜSTÜN

İspanyol devi Real Madrid, İtalyan rakibine karşı son yıllarda kurduğu ezici üstünlükle dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 5 resmi karşılaşmanın tamamını Real Madrid kazandı. İnter, rakibi karşısındaki galibiyet özlemine Santiago Bernabéu'da son vermek istiyor.

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