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Zverev ve Halep dördüncü turda

- Avustralya Açık'ta üçüncü turda korta çıkan tek erkekler 4 numarası Alexander Zverev, Avustralyalı Alex Bolt'u 3-0 yendi- Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Venus Williams'ı 2-0 mağlup etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:39
Zverev ve Halep dördüncü turda


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Simona Halep dördüncü tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya altıncı gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Avustralyalı Alex Bolt ile karşılaştı. Toplam 1 saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Alman tenisçi, adını dördüncü tura yazdırdı.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric ise Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.


- Halep, Venus Williams'ı rahat yendi


Tek kadınlarda geçen yılın finalisti 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 1 saat 17 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı. Rumen tenisçi, üst turda ise Venus Williams'ın kardeşi Serena ile karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise 2 saat 11 dakika süren zorlu mücadelenin ardından İtalyan Camila Giorgi'yi 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

İsviçreli Timea Bacsinszky'yi 2-0'la geçen 18 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da turnuvada yoluna devam etti.


- Yarının programı


Yarın tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, dördüncü turda ABD'li Danielle Collins ile karşılaşacak. 2008 yılının şampiyonu Rus Maria Sharapova'nın rakibi ise 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty olacak.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu Roger Federer, 15 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Çek Tomas Berdych karşısında tur bileti arayacak.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:39
  1. Alexander Zverev
  2. Avustralya Açık
  3. Simona Halep
  4. tek erkekler
  5. tek kadınlar

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