Zulüm sürüyor! 800 yıllık camiyi yıkacaklar

Çin'in Doğu Türkistan'da bulunan yüzlerce yıllık tarihi camileri yıkmaya başladığı rapor ediliyor.

Uzun süredir Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur ve Kazak nüfusa yönelik baskısını artıran Çin yönetimi, bu kapsamda birçok insan hakları ihlali gerçekleştirdi.

Birkaç senedir bölgede toplama kampları kuran Çin'in bir milyondan fazla Uygur'u bu kamplarda zorla tuttuğu ifade ediliyordu.

Bölgeden gelen haberler Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki asimilasyon faaliyetlerini birkaç adım öteye taşıdığını gösterir nitelikte.

Yüzlerce senelik camiler yıkılıyor

Yerel kaynaklar Çin'in Doğu Türkistan'da yüzlerce senelik camileri yıktığını belirtiyor.

Bu camilerden birisi bölgede oldukça yakından bilinen Keriya Atika Camii. 1237 yılında Hotan şehrinde inşa edilen cami, korunan bir tarihi site kabul ediliyordu. Son olarak 2018 yılının Ekim ayında ayakta olduğuna dair bilgiler alınan caminin Çin yönetimince yıkıldığı bildirildi.

Doğu Türkistan'da yıkılan tarihi camilerden biri de Kaşgar ilindeki Kargılık Camii. Tarihi 500 yıla kadar uzanan caminin de Komünist yönetim tarafından yıkıldığı ifade edildi.

Bağımsız kaynaklar ve uydu görüntüleri de camilerin yıkıldığını doğruluyor. Camilerin yıkılmadan önce ve sonraki halleri ile konum bilgileri sosyal medyada da paylaşıldı.

2017 yılında bölgedeki Kumul'u ziyaret eden bir muhabir, bölgedeki 800 camiden 200 tanesinin yıkıldığını, 500 tanesinin yıkılması için ise takvimin belirlendiğini ifade etmişti.

Çin'in özellikle tarihi camileri yıkarak bölgeyi dini ve tarihi açıdan tamamen asimile etmeyi amaçladığı belirtiliyor.