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Gündem Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin temsilcisi
Gündem

Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin temsilcisi

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesine "Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!” diyerek tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 14:42:00 -
Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin temsilcisi

Yeni Akit/Ankara 

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesine "Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!” diyerek tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan çok sert yanıt geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sultan 2. Abdülhamid'e düşmanlık yapan ve Türk bayraklarının yakıldığı Gezi olaylarına selam duran Meral Akşener'i herkes tanısın. Meral Akşener, "Zulüm 1453'te başladı." diyenlerin temsilcisidir!” ifadelerini kullandı.

 

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