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Dünya Zulmün yanında bir zalim: Fransa!
Dünya

Zulmün yanında bir zalim: Fransa!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 13:29:00 -
Zulmün yanında bir zalim: Fransa!

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, siyonist işgal rejimini daha çok zulmetsin diye istihbarat desteği sağladıklarını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, siyonist işgal rejimini daha çok zulmetsin diye istihbarat desteği sağladıklarını söyledi.

Orta İletişim Grubu ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'ne (IPRA) açıklamalarda bulunan Lecornu, siyonist rejime istihbaratın, "iki ülke arasındaki olağan ortaklık" çerçevesinde sağlandığını söyledi.

Lecornu, "Ne yazık ki terörle mücadele konusunda uzun bir tecrübeye sahibiz ve istihbaratımız birimlerimiz oldukça etkili araçlara sahip." dedi.

Kendisine siyonist rejime askeri yardımda bulunulması için herhangi bir talebin gelmediğini belirten Lecornu, Fransız askerlerinin siyonist rejim tarafından düzenlenen askeri saldırılara katılımı gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Fransız Bakan, mevkidaşı siyonist Yoav Gallant ile önümüzdeki hafta görüşeceğini de sözlerine ekledi.
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