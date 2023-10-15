Zulme meydan okuyan Kassam Tugayları bakın kaç askerden oluşuyor!

İşgalci İsrail Gazze'de binlerce sivilin üzerine bomba yağdırırken, Hamas güçlerinin 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" adını verdikleri ve İsrailli emekli asker tarafından 'ordumuzu darmadağın etti' itirafı yapılan geniş çaplı operasyonun yankıları sürüyor.

Operasyonun ardından İsrail'e tarihinde tek seferde en büyük can kaybını yaşatan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sayısı merak konusu oldu.

Hamas'ın 40 bin üyesi bulunuyor

Reuters Haber Ajansı'nın üst düzey Hamas yetkililerine dayandırdığı haberinde Hamas güçleri "mini bir ordu" olarak tanımlandı. Askeri bir akademisi bulunduğu aktarılan Hamas'ın yaklaşık 40 bin üyesi olduğu iddia edildi.

Global Security isimli internet sitesine göre Hamas'ın 90’lı yıllardaki askeri kanadı yalnızca 10 bin üyeden oluşuyordu.

Mühimmat oranı büyük oranda arttı

Yıllar içerisinde Hamas'ın elindeki mühimmat miktarının de büyük oranda arttığı kaydedildi. Hamas'ın 2008 yılında Gazze'nin kontrolünü ele geçirdikten sonra elindeki roketlerin menzili yalnızca 40 kilometre civarındaydı. 2021 yılına gelindiğinde ise bu mesafenin 230 kilometreye kadar çıktığı öğrenildi.

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Hamas yetkilileri ise, "İcatlar ihtiyaçtan doğar" diyerek, İsrail ablukasının bir sonucu olarak Hamas'ın Gazze içinde mühimmat üretimine zorlandığını ifade ediyor.

Hamas Lideri İsmail Haniye, Katar'ın El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, ellerindeki uzun menzilli füzeleri İran ve Suriye'den elde ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: NTV