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Gündem Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı
Gündem

Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı

Bir dönem CHP’de siyaset yapan şarkıcı Zülfü Livaneli, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı güzelleme sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:19:00 -
Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı

Eski CHP'li Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Demirtaş'a güzellemede bulunan Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tepkileri beraberinde getirdi.

Livaneli paylaşımında "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle. Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan büyük tepki

Nedim Şener de Livaneli'ne tepki gösterdi. Şener, "Demirtaş’ı gerçekten edebiyat ustası zannedenler olur belki, bir katkımız olsun; Demirtaş budur, Livaneligiller ne derse desin" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda vatandaş, terör sevici Demirtaş'a methiyeler düzen Livaneli'ye tepki yağdırdı. O tepkilerden bazıları:

"Bana kimse FETÖ dedirtemez"

Verdiği bir röportajda Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'e yönelik sözleri yüzünden son günlerde eleştirilen Zülfü Livaneli, eli kanlı FETÖ'yü "Gülen Hareketi" diye tanımlayarak "Kimse bana FETÖ dedirtemez" demişti.

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