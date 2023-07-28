Zülfü Livaneli'den Sol'un içindeki Alevi mezhepçilerine tepki! 'Ömer Zülfü Livaneli'

YENİ AKİT

Türkiye'de 70'li yıllardan itibaren Sosyalist-Marksist düşünce üzerinden gerçekleştirilen Alevi mezhepçiliği, sol çevrelerde ürkekçe de olsa tepki çekmeye başladı. Zülfü Livaneli'nin, sosyal medya hesaplarında gerçek ismi olan 'Ömer Zülfü Livaneli'yi kullanmaya başlaması Sol'un içindeki mezhepçiliğe bir tür tepki olduğu iddia edildi.

Solun içindeki mezhepçiliğin sol görüşün önüne geçtiği gerçeğini dillendiren solcuların afaroz edildiği Türkiye solculuğunda Ömer Zülfü Livaneli'ye ne tür tepkiler geleceği ise merak konusu oldu.

Bu minvalde en son CHP'nin içindeki Alevi mezhepçisi 'dersim' adlı lobinin varlığı tartışma konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu dersim lobisi hala CHP'nin içinde aktif...

Kaynak: Yeni Akit

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