Zülfü Livaneli, Celal Şengör ve Fatih Altaylı birbirine girdi! “Toplattır onu”

yeniakit.com.tr CHP’li yandaş Şarkıcı Zülfü Livaneli, yeni yayınlanan, “Livaneli’nin Penceresinden” isimli kitabında, isim vermeden 28 Şubatçı gazeteci Fatih Altaylı’yı, Tarih Profesörü İlber Ortaylı’yı ve sık sık skandallarla gündeme gelen Jeoloji Profesörü Celal Şengör’ü hedef aldı. Altaylı da, HaberTürk’teki köşesinde Livaneli’ye sert bir dille cevap verdi. Aynı zamanda Altaylı, Celal Şengör’ün Livaneli’ye yönelik cevabını da köşesinden paylaştı. Ortaylı ise, konuya dair henüz açıklama yapmadı.

“Akademisyenler her konuda konuşuyor”

Livaneli, söz konusu kitabında, akademik unvana sahip kişilerin TV programlarında her konu hakkında konuşmalarını eleştirdi. İsim vermeden Teke Tek programını ve programın sunucusu Fatih Altaylı’yı, sürekli konuk ettiği İlber Ortaylı’yı ve Celal Şengör’ü hedef aldı. Şengör’ün İslam, Osmanlı ve gündeme geldiği diğer skandal konular hakkındaki sözlerini eleştirmeyen Livaneli, İncil’in dili konusunda Şengör’ün bir yorumuna tepki gösterdi. Celal Şengör’ün İncil için, “Yunanca yazıldı” demesini ve Altaylı ile Ortaylı’nın buna karşı çıkmamasını eleştiren Livaneli, "Hz. İsa’nın Yunanca konuştuğu bile zannediyor olabileceklerini" yazdı.

“Toplattır o kitabı”

Altaylı, bugünkü köşesinde Livaneli’ye cevap verdi.

“Livaneli’ye göre büyük bir hataya imza atmışız. Hatta Livaneli’ye göre öylesine cahilmişiz ki, İsa’nın dilini de Yunanca zannetmiş olabilirmişiz!” diyen Altaylı, “Sevgili Livaneli’nin haklı olduğu bir şey var. Evet cahiliz. Dünyadaki bilgi miktarına bakınca cahil olduğumuz su götürmez bir gerçek. Ancak bizi Zülfü Livaneli’den ayıran bir şey var. Bilmediğimizi bilecek kadar edepliyiz.” ifadelerini kullandı.

Livaneli’ye, birilerini bilmemekle, cahillikle, bilmediği konularda konuşmakla suçlamadan önce konunun doğrusunu öğrenmesini söyleyen Altaylı, şunları yazdı:

“Az biraz evet, Celal Şengör İncil’in Yunanca yazıldığını söylediği zaman ne ben ne İlber Hoca itiraz ettik. Çünkü bu konularda az biraz bilgi sahibi biri bile bilir ki, ‘Yeni Ahit’ Yunanca yazılmıştır. Bu nedenle senden ricam, kendi iyiliğin için o kitabı piyasadan toplattır.”

“Zülfü Bey bilip bilmeden...”

Altaylı, Celal Şengör’ün de, Livaneli’nin suçlamalarına yönelik cevabını köşesinden paylaştı. Buna göre Şengör, şunları söyledi:

Sevgili dostlarım Fatih Altaylı ve İlber Ortaylı ile Habertürk ekranlarında yaptığımız Teke Tek Özel bilim programlarını izleyen bir seyircimiz Fatih’e şunu yazmış...

Zülfü Livaneli, yeni çıkan söyleşi kitabı "Livaneli'nin Penceresinden" kitabının 218. sayfasında akademik unvanlı kişilerin televizyonda her konu hakkında konuşmalarını eleştirmek için İlber Ortaylı ve Celal Şengör hocalarla yaptığınız bir programı isim vermeden örnek gösteriyor. Söz konusu bölümde kendi ifadesiyle "jeolog" olanın "İncil'in Yunanca yazıldığını söylediğini" ve karşısındaki sunucuyla tarih profesörünün "buna itiraz etmek bir yana onayladıklarını belirtir bir şekilde sohbete devam ettiklerini" dile getiriyor. Devamında ise İsa'nın dilinin de Yunanca olduğunu sanmış olabileceğiniz (!) anlamına gelecek ifadeler var.

Sayın Livaneli bir musikî san’atkârıdır ve İncil’in tarihini bilmemesi doğal karşılanabilir. Ama bu konudaki bir yanlışını, sanki bizler İncil’in tarihini yanlış biliyormuşuz gibi kitabında, hiç kontrol etmeden, yazıya dökmesi doğal karşılanamaz.

‘İncil’ kelimesi, dilimize Yunanca ‘iyi haberler’ anlamına gelen εὐαγγέλιον kelimesinden alınmıştır. Bu kelime ile ifâde edilen, İncil’deki ilk dört kitap, yani Matta, Markos, Lukas ve Yoannis’in İsa’nın yaşamını ve peygamberliğini/tanrılığını anlattıkları kitaplardır. Ancak Müslüman dünyasının genellikle İncil dediği Yeni Ahit 27 kitaptan oluşur. Bunların hepsi Yunanca’nın koine diyalektiğinde (κοινὴ διάλεκτοϛ) yazılmıştır. Hiçbirinin başka herhangi bir dilde önceli yoktur. Bu kitapların hepsi İsa’nın ölümünden yaklaşık bir ve iki yüzyıl sonra kaleme alınmıştır (bazı muhafazakâr Hristiyan yazarların bunların hepsinin MS 70’den önce yazıldıklarını söylemeleri yanlıştır). İsa kendisi bir Sâmi dili olan Aramice dilini konuşmuştur. Ancak bu dil İncil’in hiçbir metninin yazılmasında kullanılmamıştır.

Zülfü Bey’in her önüne gelen akademik unvanlı kişilerin bilip bilmeden televizyonda konuşmalarını tenkidi fevkalâde haklıdır. Biz kendimiz de bu durumdan sık sık şikayetçi oluyoruz. Ama kendisinin de bilip bilmeden ülkesinin en önde gelen iki bilim insanının bu kadar fâhiş bir hatâ yaptıklarını hiçbir kontrole gerek duymadan yazması, kendisini, bir san’atkâr olarak, boş konuşan akademisyenlerin arkasında sıraya sokmuştur.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. A. M. Celâl Şengör

ABD, Rusya, Avusturya Bilimler Akademileri yabancı üyesi; Academia Europaea, Leopoldina Alman Milli Bilimler Akademisi ve İstanbul Bilim Akademisi üyesi.