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Aktüel Zül saymak ne anlama gelir?
Aktüel

Zül saymak ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’ye eleştiride bulunurken “Zül saymak” ifadesini kullanması üzerine birçok vatandaş tarafından söz konusu ifadenin anlamı merak konusu oldu. Peki, zül saymak ne anlama gelir? Zül saymak denilince ne ifade edilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 22:24:00 -
Zül saymak ne anlama gelir?

AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi eleştiride bulunurken "Zül saymak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar, “Zül saymak” ifadesinin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Peki, zül saymak ne anlama gelir? Zül saymak denilince ne ifade edilir?

Zül saymak ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP ile ilgili ''CHP eski bakanımız albayrak'ı ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin hayrına en küçük bir sözü olmayan CHP'nin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül saydık'' ifadeleri vatandaşlar tarafından bazı soruları gündeme getirdi. Bunlardan biri de “Zül saymak” ifadesi oldu. Peki, zül saymak ne anlama gelir? Zül saymak denilince ne ifade edilir?

Zül saymak; bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek yerine ifade edilir.

Zül kelimesi, Arapça dilinden Türkçeye geçmiş bir kelimedir.

Zül kelimesinin TDK anlamı nedir?

TDK'ye göre zül kelimesi anlamı şu anlamlara gelir; alçalma, düşkünlük, ayıplanacak şey

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