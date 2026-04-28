Gündem Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı!
Gündem

Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı!

İngiltere ile İran arasındaki gerilim, bu kez dijital mecralar üzerinden diplomatik bir krize dönüştü. İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, elçiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "kışkırtıcı ve kabul edilemez" paylaşımlar nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Londra yönetiminin "şiddeti teşvik" olarak nitelendirdiği bu paylaşımlar, iki ülke arasındaki zaten kopma noktasında olan ipleri iyice gerdi.

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından "kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'ın, İran'ın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle Mousavi'yi Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, Falconer'ın, söz konusu eylem ve açıklamaların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu aktardığı ifade edildi.

 

Bakan Falconer'ın, İran Büyükelçiliğinin, "İngiltere'de veya uluslararası alanda şiddeti teşvik ettiği" şeklinde yorumlanabilecek her türlü iletişimi derhal durdurması gerektiğini açıkça belirttiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın acımasız ve baskıcı rejimi, İngiltere topraklarında yürüttüğü zararlı faaliyetleri, Körfez'deki müttefiklerimize yönelik pervasız saldırıları ve kendi halkına uyguladığı şiddet nedeniyle İngiliz hükümeti tarafından kınanmaya devam edecektir. İngiltere hükümeti, ulusal güvenliği korumanın en büyük önceliğimiz olmaya devam edeceği konusunda nettir ve İngiliz halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız."

