İşte KİPTAŞ dairelerinin peşkeş itirafı!

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı.

"Etkin pişmanlık"tan yararlanan tutuklu iş adamı Adem Soytekin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

KİPTAŞ dairelerinin peşkeş çekildiğini itiraf eden Soytekin, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un bizzat müdahil olduğu süreçte, satış onayı beklenen 350 daireden 100 tanesi daha satışa çıkmadan ayrıldığını söyledi.

Adem Soytekin, metrekaresi sadece 10 bin TL gibi komik rakamlardan sunulan dairelerin, CHP Genel Merkezi ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlere pay edildiği öne sürdü.

İşte yandaşa çekilen ballı kaymaklı kıyak kepazeliğini gözler önüne seren o ifadeler:

Şunu da özellikle belirtmek isterim ki satışlarda yasak olduğunu söylemektedir. Satışlarda yasak olduğuna dair bize gelen herhangi bir bildirim veya tebliğ yoktur. Hatta satışlarda banka kredisi kullanan müşterilerimiz de mevcuttur. Ayrıca satış sürecine değinmek istiyorum. Satışa ilişkin hazırlıklarımızı tamamladığımızda Kiptaş’tan satış onayı bekliyorduk. Ali Kurt ortakları çağırıp bize, satış onayı beklediğimiz 350 daireden 100 tanesinin ayrılmış olduğunu gösteren bir liste sundu. Bunların fiyatlarının metrekaresi 10 bin TL olacağını ve ödeme şekillerinin de 2 alternatif şeklinde bulunduğunu söyledi.

Ödeme şekillerinden birisi %50 peşin kalanı teslimde vade farksız olarak, diğeri ise yüzde 25 peşin kalanı 24 taksit vade farksız olarak belirlenmişti. Bu dairelerin Kiptaş, İBB personeli ve bazı CHP yöneticilerine verileceğini bize Ali Kurt söyledi. Biz hem fiyat hem de ödeme şekillerine ısrarla itiraz ettik, ancak ne kadar dirensek de sonuç alamadık. Bu şekilde bize ait olan bu 100 dairenin bu şekilde satılması bize açıkça zarar ettiriyordu; çünkü bu iş özelinde Kiptaş’ın payı garantiydi. Bunun üzerine biz de "Bari aynı ödeme şartlarıyla ve metrekare fiyatıyla bir daire alalım" diye teklif yaptık. Kiptaş bu 100 dairenin 70’inin kime satılacağını belirledi, kalan 30 daireyi ise biz 3 ortak olarak paylaştık.

Ben, bu 12 daireyi şirket çalışanlarının üzerine aldım. Bu durumu da önceki ifadelerimde detaylı olarak anlatmıştım. Personelin hiçbirinin daire alımını menfaat karşılığı yapmadığı açıkça ortadadır; buna rağmen bir süre tutuklu kalmışlardır. Bu noktada esas önemli husus da bu dairelerin hiçbirinin o dönemdeki rayicin altında tarafımızca Kiptaş’tan satın alınmadığı hususudur. Çünkü bize ait olan daireyi zaten satın almamız da mümkün değildir; biz sadece Kiptaş’ın belirlediği ödeme şekliyle satış izni aldık. Kaldı ki bu satış bedeli de dediğim gibi rayicin altında değildi. Basit bir bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkabilecek bu durum, zaten tarafımıza atılan kamu kurumunu zarara uğratma suçlamasını da tamamen çökertmektedir.