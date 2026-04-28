  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam 40 gündür aranıyordu! Karaburun sahilinde bulunan cesedin kimliği belli oldu
40 gündür aranıyordu! Karaburun sahilinde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde bulunan cesedin, 40 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Ömer Yalçın’a ait olduğu DNA incelemesiyle belirlendi.

İstanbul Arnavutköy’de sahilde bulunan cesetle ilgili incelemede, 40 gündür kayıp olarak aranan Ömer Yalçın’ın izine ulaşıldı. Arnavutköy, Karaburun Balıkçı barınağında dün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Belediyesi temizlik işçileri plaj girişinde temizlik yaptığı sırada bir ceset görerek polise ihbarda bulundu. Deniz ile sahilin birleşme noktasında bulunan kimliği belirsiz cesette çürümeler olduğu tespit edildi.

 

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cesedin yaklaşık 40 gün önce Gaziosmanpaşa'da hakkında kayıp müracaatı yapılan Ömer Yalçın olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Kayıp Ömer Yalçın’ı kızı E.N.Y'den Adli Tıp Kurumu'nda alınan DNA örnekleri, kıyıda bulunan cesetten alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucu cesedin Ömer Yalçın’a ait olduğu belirlendi.

 

Gaziosmanpaşa, Şehit Tevfik Arslan polis merkezine 30 Mart 2026 tarihinde başvuran E.N.Y.(22) babası Ömer Yalçın’dan 19 Mart 2026 tarihinden bu yana haber alamadıklarını hayatından endişe ettiğini söylemişti. Polis yaptığı çalışmada düne kadar Ömer Yalçın’la ilgili herhangi bir ipucu bulamamıştı. Adli Tıp Kurumu ön raporunda Ömer Yalçın’ın ölüm sebebini suda boğulma olduğunu belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp yada yaralanma izi bulunamadığı öğrenildi. Ömer Yalçın’ın intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtildi.

Sinem Özdemir'in babası yeniden inceleme kararını bekliyor! 26 yıllık kayıp dosyasında yeni umut
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23