12 yıldır aranan firari kadın yakalandı! Ölen kardeşinin kimliğiyle saklanıyordu
İzmir’in Buca ilçesinde, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülden Ç., çalıştığı gelinlikçi dükkanında yakalandı. 12 yıldır aranan firari hükümlünün üzerinden, ölen kız kardeşine ait kimlik çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gülden Ç.'yi (54), Gediz Mahallesi'nde çalıştığı gelinlikçi dükkanında düzenlenen operasyonla yakaladı.
12 yıldır arandığı tespit edilen firari hükümlü Gülden Ç.’nin, yapılan üst aramasında ölen kız kardeşine ait kimlik ele geçirildi. Gülden Ç.’nin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.