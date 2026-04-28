Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek

Katıldığı canlı yayında maden işçilerin grevine ilişkin açıklama yapan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerle bir araya geldi. Milliyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Uğur Kurban'ın da sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar yaptığı konuşmada maden işçilerinin eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

Biz, enerji tarafında Türkiye olarak her zaman üç temel meseleyle uğraştığımızı ifade ettik. Bunlardan bir tanesi, Türkiye’nin artan enerji talebi. Türkiye ekonomisi büyüyen, nüfusu artan, şehirleşmesi devam eden bir ülke. Önümüzdeki süreçte elektriğe çok daha fazla ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Çünkü hem hükümet olarak politikalarımız bunu gerektiriyor hem de dünyadaki trendler bizi bu yöne itiyor.

Bugün yapay zekâ, medya ve teknoloji alanlarında büyük değişimler var. Özellikle yapay zekâ kaynaklı veri merkezleri, soğutma sistemleri ve elektrikli araçların yaygınlaşması elektrik talebini ciddi şekilde artırıyor. Dolayısıyla daha çok elektrikleşen bir Türkiye ve dünya söz konusu.

Bir taraftan talep artıyor. Bizim birinci görevimiz bu artan talebi karşılamak. Çünkü kimse daha az enerjiyle yetinmek istemiyor. Kimse “günde 15 saat elektriğimiz olsun yeter” demiyor; aksine daha fazla enerjiye ihtiyaç var.

İkinci konu ise Türkiye’nin cari açık meselesinde enerjinin önemli bir yer tutması. Yani hem talep artıyor hem de enerji ithalatı artıyor. Bu da ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Üçüncü olarak ise Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi var. Bu hedef doğrultusunda enerji politikalarımızı şekillendirmemiz gerekiyor.