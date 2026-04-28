Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyareti

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır başkanlığındaki heyet, basın açıklamasıyla eylem ve grevi sonlandırdıklarını açıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na gelerek Bakan Çiftçi’yi ziyaret etti.

Eylemin suhuletle ve uzlaşıyla sona ermesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin devreye girmesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Sendika Başkanı Gökay Çakır, “Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Herşey için çok teşekkür ederiz” dedi. İşçiler, Bakan Çiftçi’ye çiçek takdim etti.

İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah” dedi.

Ziyarette işçiler Abdullah Kara, Özcan Gültekin ve Sinan Koçak da yer aldı.