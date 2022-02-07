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Teknoloji Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
Teknoloji

Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, zararlı çevrimiçi içeriğin kaldırılmamasından, aralarında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün de bulunduğu teknoloji patronlarının sorumlu olarak görülebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 21:55:00 -
Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

İngiltere Kültür Sekreteri Nadine Dorries, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve diğer büyük teknoloji firmaları yöneticilerinin, sosyal medya platformları yaklaşmakta olan çevrimiçi güvenlik yasaları kapsamında zararlı kabul edilen içeriği engellemediği takdirde hapse girme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Times Radio'ya konuşan Dorries, Facebook'un ana şirketi Meta'nın başındaki Zuckerberg'in ve diğer teknoloji patronlarının hükümetin Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağına uymamaları halinde "kesinlikle" parmaklıkların arkasına konulabileceğini söyledi.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre, tasarının önerilen şekli kapsamında, iletişim düzenleyicisi Ofcom'un yetkileri, teknoloji yöneticilerini yasa dışı içeriği kaldırmadıkları için iki yıla kadar hapse atabilir.

Hükümet cuma günü tasarıya, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok yeni suç eklendiğini duyurdu.

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