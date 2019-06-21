Zozan Akar'dan gümüş madalya - Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, ikinci oldu



İSTANBUL (AA) - İtalya'nın Faenza kentinde devam eden Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zozan Akar, Belarus ve İtalyan rakiplerini yenerek çıktığı finalde Rus rakibi Valeria Khaidarov'a yenilerek gümüş madalya elde etti. Yıldız kadınlarda dün de 73 kiloda Nazar Batır, bronz madalya kazanmıştı.





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