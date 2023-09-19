Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem!
SEDDK, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak
SEDDK, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak
Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.
Resmi Gazete'de yayınlandı
SEDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye bir cümle eklendi.
Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.