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Eğitim Zorunlu eğitim kaç yaş? 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak?
Eğitim

Zorunlu eğitim kaç yaş? 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak?

5 yaş okula gidiyor mu? Son dönemde zorunlu eğitim yaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, zorunlu eğitim yaşı 5’e indirildi mi? Kaç yaşındaki çocuklar 1.sınıfa başlamak zorunda?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:02:00 -
Zorunlu eğitim kaç yaş? 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak?

4+4+4 sistemiyle 1.sınıfa başlama yaşı 6’ya inmişti. Aileler beş buçuk ya da altı yaşındaki çocuklarının okula gitmesini istemiyorsa 1.sınıfa başlama süresini dilekçeyle bir yıl öteleyebiliyorlar. Son dönemde ise zorunlu eğitimin 5 yaşa indirileceği konuşuluyor. Peki, 5 yaşta zorunlu eğitim var mı?

Zorunlu eğitim kaç yaş? 5 yaş zorunlu eğitim yaşı mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başlama yaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5 yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde." bilgisini verdi.

Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer, "2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız."

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