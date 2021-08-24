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Ekonomi Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor
Ekonomi

Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor

Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi için kollar sıvandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:11:00 -
Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor

Bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına başlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda sel felâketlerinin zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdiğine dikkat çekildi. SEDDK yetkilileri ise başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesiyle ilgili çalışmalara start verildiğini dile getirdi. Yetkililer, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtti.

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