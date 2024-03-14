Zorunlu askerlik 3 yıla çıktı! İsrail ordusuna Gazze revizesi

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Amerika ve batı destekli silahlarla 5.5 aydır Gazze’de soykırım yapmasına rağmen hâlâ hedeflerinin çok uzağında kalması ve ağır kayıplar vermesi nedeniyle orduda büyük bir revizyona gidiyor...

Yahudi gazetesi İsrail Hayom’un özel haberine göre, İsrail ordusu Gazze’deki eksiklikler ve yaşanan kayıplar nedeniyle büyük bir revizyona gidecek. Gazetenin edindiği bilgiye göre İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), Gazze savaşının eksikliklerini ve yaşananlardan dert çıkarmaya yeni başlamış olmasına rağmen, 7 Ekim’in ardından yeni güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni birimler oluşturmaya çalışıyor.

Habere göre; İsrail ordusu birçok şeyin yanı sıra yeni bir mühendislik taburu kurma, hava kuvvetlerindeki insansız hava aracı dizisini güçlendirme, yedek taburların yerine düzenli piyade taburları ekleyerek Zırhlı Kolordu’yu güçlendirme, birkaç hafif piyade taburu kurma çalışmalarına ek olarak Demir Kubbe’yi güçlendirme ve sorunsuz çalışmasını sağlamak istiyor.

Ayrıca orduda, İstihbarat Teşkilatı’ndaki birimlerin güçlendirilmesi ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nde yeni organizasyonların kurulması, muharebe destek teşkilatı ve yaralı askerler ve aileleriyle ilgilenmeleri için yaralı destek birimi de genişletilecek.

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Bu aşamada orduda yapılması planlanan revizyon için çalışmaların yapıldığı ve ne kadar kadroya ihtiyaç olduğunun belirlendiği ve bu yeniliklerin yapılmasının henüz resmiyet kazanmadığı belirtildi. Gazeteye göre, bu yeniliklerin yapılması yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilecek verilere, orduya sağlanacak insan kaynağına ve onaylanan bütçeye de bağlıdır.

Dağıtılan iki Tugay açıldı

Bununla birlikte, Lübnan sınırındaki güvenlik durum nedeniyle, genelkurmay birkaç yıl önce bütçe yetersizliği nedenleriyle dağıtılan Golan Tugayı ile Hermon Tugayı’nın birleştirilerek yeniden açılması kararını onadı.

Orduda halen askeri personel krizinin de olduğunu belirten gazete, 7 bini bulan subay talebinin henüz karşılanmadığı belirtildi. Ayrıca zorunlu askerlik süresi de 32 aydan 36 aya çıkarıldı. Ortadoks Yahudilerin askerlik yapmamaları nedeniyle personel açığı bulunan ordunun 32 aylık hizmet süresini dolduran askerleri terhis etmeyip 4 ay daha askerlik yaptırdığı ifade edildi.