Zoruna mı gitti Nagehan? O gelişme, Alçı'yı yerinden zıplattı

Toplumun değerlerini hiçe sayan, milletin ahlakını bozan ve bunu da “Müslüman” profili üzerinden gerçekleştiren “Kızılcık Şerbeti” adlı seviyesiz diziye RTÜK'ün ceza vermesi, Nagehan Alçı'nın zoruna gitti.

RTÜK'ün, patronunun kanalında yayınlanan diziye verdiği cezayı "adaletsizlik" olarak nitelendiren Alçı, "Yıldırma ve baskı amaçlanıyor!" herzelerini yumurtladı.

RTÜK'ün 5 hafta program durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisi için Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen 5 program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi.

Alçı, "Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik… 'Kızılcık Şerbeti' gibi kadına şiddet konusunda bu derece duyarlı bir diziye cinsiyetçilik ve kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi. Olacak iş değil bu!" yorumunu yaptı.

Alçı, yazısında özetle şunları kaydetti:

"RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti' üzerinden Ciner Medya Grubu’nun bağımsız ve tarafsız duruşuna ayar çekmeye çalışıyorsa bu çabasında asla başarılı olamayacak.

Türkiye, illa bir yere yaslanan medya grupları yüzünden korkunç bir kutuplaşma yaşıyor.

(...) Netice olarak ne ceza verilirse verilsin toplumun bu diziye ilgisi ve sevgisi bitmeyecek.

Kadın örgütlerini, kadın hukukçuları, akademisyenleri ve baroları RTÜK'ün bu kararına karşı açılacak davaya katılmaya hatta bağımsız dava açmaya davet ediyorum."