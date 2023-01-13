Zoruna mı gitti Can! Ataklı, şimdi de ezan sesinden rahatsız oldu

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde İslam'a ve Müslümanlara duyduğu alerjiyi her fırsatta gözler önüne seren Can Ataklı, bu defa da ezan sesinden rahatsız oldu.

Kendi gazetesi de dahil olmak üzere, "ezanda kulağı olmayan" çevrelerin Ramazan ayında para için yaptığı din istismarını görmeyen Ataklı, kamu spotu olarak yayınlanan ve hiçbir amaca matuf olmayan reklamı eleştirip şunları kaydetti:

"Televizyonda “zorunlu” reklamlar var. İktidarın RTÜK eliyle ve zorla yayınlattığı “kamu spotları” için televizyonlara hiçbir bedel ödenmiyor. Hesapta kamu spotu ama işin gerçeği bir tür “icraatın içinden” programları bunlar. İktidar bu kamu spotlarında bile din istismarını elden bırakmıyor.

Örneğin bir TOKİ reklamı var. Ezan sesiyle başlıyor. Modern görünümlü bir aile sofra başında, ezan sesi ile iftarını yapıyor. Ezan sesi bir reklamın malzemesi olabilir mi? Olmaması gerek. Ama din istismarının ucu bucağı yok. Ayrıca bu reklamın devlet eliyle yapılması aynı zamanda anayasadaki laiklik ilkesine de aykırı. Gel de anlat. (...)

Doğruyu söylemek zordur bizim gibi ülkelerde ama aynı zamanda zorunludur da."