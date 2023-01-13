  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Domuz gribi tehlikesi! Yapılan testler ortaya koydu

Demirtaş'tan gizli ortağı İyi Parti'ye: ‘Hiçbir HDP’li, Soylu’nun yerine Yavuz Ağıralioğlu’nu...

Davutoğlu’nun bu ‘cüreti’ nereden bulduğu belli oldu! Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması yetmiş

Emekli tümamiral Türk yetkililere seslendi: Orada 550 yıllık doğalgaz rezervi var

Altın alıp satacaklar dikkat! Piyasa Uzmanı yatırım danışmanı rekorlar için tarih verdi

13 Ocak 1957: Akademisyen Ebu'lulâ Mardin'in vefatı

Altın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! Yatırımcılar dikkat: Artık zamanı geldi

13 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması! Altın ve döviz...

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! İzmir'de açtılar
Medya Zoruna mı gitti Can! Ataklı, şimdi de ezan sesinden rahatsız oldu
Medya

Zoruna mı gitti Can! Ataklı, şimdi de ezan sesinden rahatsız oldu

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde İslam'a ve Müslümanlara duyduğu alerjiyi her fırsatta gözler önüne seren Can Ataklı, bu defa da ezan sesinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 14:06:00 -
Zoruna mı gitti Can! Ataklı, şimdi de ezan sesinden rahatsız oldu

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde İslam'a ve Müslümanlara duyduğu alerjiyi her fırsatta gözler önüne seren Can Ataklı, bu defa da ezan sesinden rahatsız oldu.

Kendi gazetesi de dahil olmak üzere, "ezanda kulağı olmayan" çevrelerin Ramazan ayında para için yaptığı din istismarını görmeyen Ataklı, kamu spotu olarak yayınlanan ve hiçbir amaca matuf olmayan reklamı eleştirip şunları kaydetti:

"Televizyonda “zorunlu” reklamlar var. İktidarın RTÜK eliyle ve zorla yayınlattığı “kamu spotları” için televizyonlara hiçbir bedel ödenmiyor. Hesapta kamu spotu ama işin gerçeği bir tür “icraatın içinden” programları bunlar. İktidar bu kamu spotlarında bile din istismarını elden bırakmıyor.

Örneğin bir TOKİ reklamı var. Ezan sesiyle başlıyor. Modern görünümlü bir aile sofra başında, ezan sesi ile iftarını yapıyor. Ezan sesi bir reklamın malzemesi olabilir mi? Olmaması gerek. Ama din istismarının ucu bucağı yok. Ayrıca bu reklamın devlet eliyle yapılması aynı zamanda anayasadaki laiklik ilkesine de aykırı. Gel de anlat. (...)

Doğruyu söylemek zordur bizim gibi ülkelerde ama aynı zamanda zorunludur da."

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23