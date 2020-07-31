Zoru gören Yunan masaya dönüyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, yaptığı basın toplantısında Türkiye ile özellikle gerginlik dönemlerinde iletişim kanallarının açık olması gerektiğini belirterek, “İtalya ile yaptığımız gibi deniz yetki alanlarının belirlenmesini Türkiye ile de konuşmak istiyoruz” diye konuştu.

Petsas, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin KKTC gittiğini dile getirerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuyu telefonda görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Egemenlik hakkımızdan taviz yok!

Türkiye’nin; Ortadoğu, Ege ve Akdeniz’deki haklarını korumak için başlattığı çalışmaları sonuna kadar sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, “Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi kendimiz ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz” dedi