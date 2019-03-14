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Zorluoğlu, Uzungöl’de turizmcilerle görüştü

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, memleketi Çaykara’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve turizm merkezi Uzungöl’deki işletmecilerin sorunlarını dinledi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:32
Zorluoğlu, Uzungöl’de turizmcilerle görüştü

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, memleketi Çaykara’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve turizm merkezi Uzungöl’deki işletmecilerin sorunlarını dinledi.

 

Sabah saatlerinde gittiği ata yurdunda ilçe merkezi ve Hurmalık Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Zorluoğlu, hemşehrilerinden büyük ilgi görürken, Çaykara’da siyasî çalışma yapmaya gerek duymadığını, pek çoğu ahbabı olan Çaykaralılarla hasbihal eylemek, kendi evini, kendi köylerini ziyaret etmek ve turizm işletmelerinin sorunlarını yerinde dinlemek üzere ilçede bulunduğunu söyledi. Genç yaşta hayatını kaybeden Eren Erdoğan’ın Taşkıran Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldıktan sonra Köknar ve Karaçam mahallelerine geçen Zorluoğlu, burada da esnaf hemşehrileriyle bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

 

Çaykara’daki son programını Uzungöl Mahallesi’nin turistik mekan işletmecilerine ayıran Zorluoğlu, turizmcilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Uzungöl’ün turizm bakımından öneminin herkesin malumu olduğunu dile getirdi. Uzungöl’ü sadece ülke sınırları içerisinden değil, dünyanın pek çok ülkesinden insanların gelip gördüğünü ve burayı görülmek istenen çok önemli bir turizm mekanı olarak nitelendiren Zorluoğlu, belediye başkanı seçilmesi durumunda ilçe belediye başkan adayı Hanefi Tok ile birlikte Uzungöl’ü, bölgedeki turizmcilerle birlikte geniş çaplı olarak ele alıp masaya yatıracaklarını ifade etti.

 

Uzungöl’ü mutlaka özenle yönetilmesi gereken bir alan olarak tanımlayan Zorluoğlu, “Hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a hem de Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Uzungül’ü konuştum. Her iki bakanlığımız, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve sektör temsilcileri, hep birlikte Uzungöl için neler yapacağımızı seçimden hemen sonra değerlendireceğiz. Çünkü Uzungöl mutlaka dokunulması ve iyi yönetilmesi gereken bir alan. O bakımdan kazanılmış haklara saygı göstererek ve kimseyi mağdur etmeden, Uzungöl’ü nasıl sürdürülebilir bir turizm alanı haline getirebiliriz? Uzungöl’ü nasıl daha kıymetli hale getirebiliriz? Bu soruların cevaplarını bularak sizlerle beraber, bizim dönemimizde Uzungöl’ün değerine değer katacağız. Buradaki, ulaşım, otopark, imar planı ve yapılaşma sorunları var biliyoruz. Ama el birliğiyle çözecek olan da bizleriz. Bölgenin insanı olduğum için ayrı bir bağım olan Uzungöl’ün meselelerini hep yakından takip ettim. Çaykara benim baba evim, ata yurdum. Burada siyaset yapmıyorum. Herkes benim kardeşim, ahbabım” şeklinde konuştu.

 

Toplantının son bölümünde katılımcıların soru, görüş ve önerilerini dinleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, not aldığı bildirimlerin gereğinin belediye başkanı seçilirse 1 Nisan’dan itibaren yapılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:32
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